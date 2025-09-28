ETV Bharat / entertainment

రామ్​చరణ్​కు చిరు స్పెషల్ విషెస్- 'చరణ్ బాబు' అంటూ పోస్ట్

రామ్​చరణ్​కు చిరు స్పెషల్ విషెస్- ఎందుకంటే?

Chiranjeevi Ram Charan
Chiranjeevi Ram Charan (Source : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 28, 2025 at 4:49 PM IST

2 Min Read
Ram Charan 18 Years : మెగాపవర్ స్టార్ రామ్​చరణ్ ఇండస్ట్రీలో ఎంట్రీ ఇచ్చి నేటికి 18ఏళ్లు పూర్తైంది. ఆయన హీరోగా నటించిన తొలి సినిమా చిరుత 2007 సెప్టెంబర్ 28న రిలీజైంది. ఈ సినిమాను పూరి జగన్నాథ్ తెరకెక్కించారు. అలా 'చిరుత'తో డెబ్యూ చేసిన చెర్రీ, ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాతో గ్లోబల్ రేంజ్​కు ఎదిగారు. ఈ క్రమంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఆయకు స్పెషల్ విషెస్ తెలిపారు. ఎక్స్​లో ఓ ఎమోషనల్ నోట్ షేర్ చేశారు.

చిరు స్పెషల్ పోస్ట్
'చరణ్ బాబు,18 ఏళ్ల క్రితం 'చిరుత' తో మొదలైన నీ సినీ ప్రయాణం, నేడు కోట్లాది అభిమానుల హృదయాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచినందుకు ఎంతగానో సంతోషిస్తున్నాను. నిన్ను తెరపై హీరోగా చూసిన ఆ క్షణం, నాన్నగా నేను ఎప్పటికీ మరచిపోలేను. నీ క్రమశిక్షణ, కృషి, పట్టుదల, వినయం, అంకితభావం నిన్ను ఇండస్ట్రీలో మరింత ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టాయి. తండ్రిగా నేను నిన్ను చూసి ఎప్పుడు గర్వపడుతుంటా.. తెలుగు ప్రేక్షకుల అభిమానంతో, దేవుని దీవెనలతో మరెన్నో శిఖరాలు నువ్వు అధిరోహించాలి అని కోరుకుంటూ, విజయోస్తు!' అని చిరు పోస్ట్ పెట్టారు.

పెద్ది పోస్టర్
ప్రస్తుతం చరణ్- బుచ్చిబాబు సానతో పెద్ది సినిమా చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా శరవేగంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటుంది. ఈ సందర్భంగా పెద్ది మేకర్స్ కూడా మెగా ఫ్యాన్స్​కు సర్​ప్రైజ్ ఇచ్చారు. తాజాగా సినిమా నుంచి ఓ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ పోస్టర్​లో రామ్​చరణ్ లుక్స్ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. రైలు పట్టాలపై బీడీ కాల్చుతూ చెర్రీ నిల్చొని ఉన్న పోస్టర్ ఆకట్టుకుంటుంది. దీనిపై మేకర్స్ 'ఈ ప్రయాణం జస్ట్ ఇప్పుడే మొదలైంది' అని రాసి ఉంది.

'మా 'పెద్ది' 18ఏళ్ల సినీ కెరీర్‌ను పూర్తి చేసుకోవడం ఎంతో సంతోషం. తెరపై ఘనమైన వారసత్వం కొనసాగిస్తూనే బయట ఎంతో వినయ విధేయతలు కలిగి ఉండటమే కాకుండా, తనకంటూ ఓ ప్రత్యేకతను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. మాకెన్నో అద్భుతమైన ఉత్సాహాన్ని కలిగించే సందర్భాలను ఇచ్చారు. 'పెద్ది' నుంచి చాలా పెద్ద సర్‌ప్రైజ్‌లు ఇవ్వబోతున్నాం' అని మేకర్స్ పోస్ట్​లో పేర్కొన్నారు.

పెద్ది సినిమా విషయానికొస్తే, ఈ సినిమా శరవేగంగా చిత్రీకరణ జరుపుకొంటుంది. ఈ మూవీ ఉత్తరాంధ్ర నేపథ్యంలో సాగే పీరియాడిక్‌ బ్యాక్ డ్రాప్​లో రానుంది. ఇటీవల రిలీజ్ చేసిన వీడియో గ్లింప్స్​కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. వీడియో లాస్ట్​లో క్రికెట్ షాట్​తో ఫ్యాన్స్ హైప్ పెంచేశారు. బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్​గా నటిస్తున్నారు. కన్నడ నటుడు శివరాజ్‌ కుమార్‌తోపాటు, జగపతిబాబు, దివ్యేందు శర్మ తదితరులు నటిస్తున్నారు. ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నారు. వృద్ధి సినిమాస్‌ పతాకంపై వెంకట సతీష్‌ కిలారు నిర్మిస్తున్నారు.

రామ్​చరణ్ సినిమాలు
చిరుత, మగధీర తర్వాత ఆయన కొత్తకాన్సెప్ట్​ ఆరెంజ్​తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. ఈ సినిమా ఆశించిన ఫలితం ఇవ్వలేదు. ఇక నాయక్, రచ్చ, ఎవడు, ధృవ, రంగస్థలం, ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాలతో రామ్​చరణ్ మంచి విజయాలు అందుకున్నారు. 2012లోనే జంజీర్ (తెలుగులో తుఫాన్) సినిమాతో బాలీవుడ్​లో ఎంట్రీ ఇచ్చారు.

1000మంది డ్యాన్సర్లతో మాస్ సాంగ్- పండగ వేళ 'పెద్ది' అప్డేట్

రామ్‌చరణ్‌ ఫ్యాన్స్​కు గుడ్ న్యూస్​- 'పెద్ది' షూటింగ్‌ సగం పూర్తి- కొత్త స్టైల్‌, యాక్సెంట్‌

