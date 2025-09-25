'OG' పై చిరు స్పెషల్ ట్వీట్- కల్యాణ్ బాబు అంటూ!
పవన్కు ఆభినందనలు తెలిపిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి!
Published : September 25, 2025 at 12:48 PM IST
Chiranjeevi About OG: పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన సినిమా 'ఓజీ'. సుజీత్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన గ్యాంగ్స్టర్ యాక్షన్ డ్రామా 'దే కాల్ హిమ్' (ఓజీ) గురువారం థియేటర్లలో గ్రాండ్గా రిలీజ్ అయ్యింది. ప్రస్తుతం ఫ్యాన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్తో పాటు 100 శాతం ఆక్యుపెన్సీతో ఫుల్ బుకింగ్ షోస్ ఆడుతున్నాయి. విమర్శకుల నుంచి కూడా పాజిటివ్ రియాక్షన్ అందుకుంటుంది. దానితో పాటు సినీ ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులు ఈ చిత్రాన్ని ప్రశంసలతో శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. ఈ క్రమంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి కూడా తాజాగా సినిమాపై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తూ సోషల్ మీడియాలో ట్వీట్ చేశారు.
ఈ పోస్ట్లో పవన్ కల్యాణ్తో పాటు, మూవీ టీమ్ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. 'కల్యాణ్ బాబును ఓజాస్ గంభీరగా అందరూ సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. సినిమా విజయానికి టీమ్ అందరకీ శుభాకాంక్షలు' అని చిరు ట్వీట్ చేశారు.
సినిమా విషయానికి వస్తే
ఈ చిత్రంలో ఇమ్రాన్ హాష్మీ విలన్గా, ప్రియాంకా అరుళ్ మోహన్ హీరోయిన్గా నటించారు. అలాగే ప్రకాశ్ రాజ్, అర్జున్ దాస్, సుధేవ్ నైర్, శ్రియా రెడ్డి కీలక పాత్రల్లో ఆకట్టుకున్నారు. తమన్ అందించిన బీభత్సమైన సౌండ్ట్రాక్ సినిమాకు అదనపు హైలైట్ అయ్యింది. DVV ఎంటర్టైన్మెంట్ నిర్మించిన ఈ భారీ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ ప్రస్తుతం బాక్సాఫీస్ వద్ద అదిరిపోయే కలెక్షన్లతో దూసుకుపోతోంది.