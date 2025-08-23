Chiranjeevi Line Up Movies : మెగాస్టార్ చిరంజీవి 70 ఏళ్ల వయస్సులో కూడా యంగ్ హీరోలకు పోటీ ఇస్తున్నారు. వరుస సినిమాలతో ఆయన లైనప్ ఫుల్ బిజీగా ఉంది. ప్రస్తుతం రెండు సినిమాలు షూటింగ్ దశలో ఉండగా, మరో రెండు చిత్రాలు లైన్లో పెట్టారు. ఇందులో ఇప్పటికే డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ ఓదెలతో సినిమా కన్ఫార్మ్ అవ్వగా, తాజాగా బాబీతో సినిమా ఖరారైంది. ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా డైరెక్టర్ బాబీనే ఈ విషయాన్ని స్వయంగా వెల్లడించారు.
విశ్వంభర
యంగ్ డైరెక్టర్ వశిష్ఠ దర్శకత్వంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న సినిమా 'విశ్వంభర'. భారీ బడ్జెట్తో ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. దసరా కానుకగా విడుదలైన 'విశ్వంభర' టీజర్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. వాస్తవానికి ఈ సినిమా 2025 సంక్రాంతి రావాల్సింది. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల షూటింగ్ లేట్ అవ్వడంతో సినిమా విడుదల తేదీని వాయిదా వేశారు. వచ్చే ఏడాది సమ్మర్లో రిలీజ్ కానున్నట్లు సమాచారం. అలానే ఈ సినిమా నుంచి చిరు బర్త్డే స్పెషల్ గ్లింప్స్ విడుదల చేశారు. దీనికి ప్రేక్షకుల నుంచి భారీ రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
మన శంకర వరప్రసాద్గారు
మెగాస్టార్ చిరంజీవి- అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న సినిమా మన శంకర వరప్రసాద్గారు. పండగకు వస్తున్నారు అనేది క్యాప్షన్. అందులో హీరోయిన్గా నయనతార నటిస్తున్నారు. తాజాగా పోస్టర్తోపాటు గ్లింప్స్కూడా రిలీజ్ చేశారు. ఈ సినిమాలో చిరు స్టైల్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది. ఇప్పటి వరకు వచ్చిన అన్ని సినిమాలతో పోలిస్తే ఈ సినిమా లుక్ అదిరిపోయింది. ఈ సినిమా 2026 సంక్రాంతికి రానుంది.
ఓదెలతో సినిమా
ప్రస్తుతం శ్రీకాంత్ నాని సినిమా షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమా ఫుల్ వైలెంట్గా తెరకెక్కుతోంది. ఇప్పటికే షూటింగ్ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. ఇప్పటికే చిరంజీవితో త్వరలోనే సినిమా చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. దాని గురించి ప్రేక్షకులలో హైప్ పెంచేందుకు అప్పట్లో ఓ పోస్టర్ను కూడా రిలీజ్ చేశారు. ఒక ఫ్యాన్ చిరంజీవిని తెరపై ఎలా చూడాలని అనుకుంటాడో అదే విధంగా మెగాస్టార్ను స్క్రీన్పై చూపిస్తానంటూ రీసెంట్గా పోస్ట్ చేశారు. నాని సినిమా తర్వాత ఈ సినిమా సెట్స్ పైకి వెళ్లే అవకాశమున్నట్లు తెలుస్తుంది.
మెగా 158
ఇవన్నీ ఇలా ఉండగా రీసెంట్గా బాబీ కూడా చిరుతో సినిమా అనౌన్స్ చేశారు. ఇది మెగా 158గా తెరకెక్కనున్నట్లు చెప్పారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ పోస్టర్ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్టర్ సినిమా పై భారీ హైప్స్ను పెంచేసింది. ఫుల్ వైలెంట్గా తెరకెక్కుతున్నట్లు తెలుస్తుంది. ఈ సినిమా గురించి మరిన్ని అప్డేట్స్ త్వరలోనే రానున్నట్లు తెలుస్తుంది.
ఇలా మెగాస్టార్ వరుస సినిమాలు లైన్లో పెట్టారు. టాలీవుడ్లో సీనియర్ హీరోల్లో ఎవరు కూడా ఇన్ని సినిమాలు లైన్లో పెట్టలేదు. దీంతో చిరు ఫ్యాన్స్లో క్రేజ్ మరింత పెరిగిపోయింది.
