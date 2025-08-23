ETV Bharat / entertainment

మెగాస్టార్ క్రేజీ లైనప్- 70ఏళ్లలోనూ యంగ్ హీరోలకు కాంపిటీషన్​గా! - CHIRANJEEVI LINE UP MOVIES

నాలుగు సినిమాలతో చిరు బిజీ షెడ్యూల్​- ఏ సినిమా క్రేజ్​ దానిదే!

Chiranjeevi Line Up Movies
Chiranjeevi Line Up Movies (Source: Movie Posters)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 23, 2025 at 12:21 PM IST

2 Min Read

Chiranjeevi Line Up Movies : మెగాస్టార్​ చిరంజీవి 70 ఏళ్ల వయస్సులో కూడా యంగ్​ హీరోలకు పోటీ ఇస్తున్నారు. వరుస సినిమాలతో ఆయన లైనప్​ ఫుల్ ​బిజీగా ఉంది. ప్రస్తుతం రెండు సినిమాలు షూటింగ్​ దశలో ఉండగా, మరో రెండు చిత్రాలు లైన్​లో పెట్టారు. ఇందులో ఇప్పటికే డైరెక్టర్​ శ్రీకాంత్ ఓదెలతో సినిమా కన్ఫార్మ్ అవ్వగా, తాజాగా బాబీతో సినిమా ఖరారైంది. ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా డైరెక్టర్ బాబీనే ఈ విషయాన్ని స్వయంగా వెల్లడించారు.

విశ్వంభర
యంగ్ డైరెక్టర్ వశిష్ఠ దర్శకత్వంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న సినిమా 'విశ్వంభర'. భారీ బడ్జెట్​తో ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. దసరా కానుకగా విడుదలైన 'విశ్వంభర' టీజర్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. వాస్తవానికి ఈ సినిమా 2025 సంక్రాంతి రావాల్సింది. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల షూటింగ్​ లేట్​ అవ్వడంతో సినిమా విడుదల తేదీని వాయిదా వేశారు. వచ్చే ఏడాది సమ్మర్​లో రిలీజ్ కానున్నట్లు సమాచారం. అలానే ఈ సినిమా నుంచి చిరు బర్త్​డే స్పెషల్​ గ్లింప్స్ విడుదల చేశారు. దీనికి ప్రేక్షకుల నుంచి భారీ రెస్పాన్స్​ వచ్చింది.

మన శంకర వరప్రసాద్​గారు
మెగాస్టార్​ చిరంజీవి- అనిల్​ రావిపూడి కాంబినేషన్​లో తెరకెక్కుతున్న సినిమా మన శంకర వరప్రసాద్​గారు. పండగకు వస్తున్నారు అనేది క్యాప్షన్. అందులో హీరోయిన్​గా నయనతార నటిస్తున్నారు. తాజాగా పోస్టర్​తోపాటు గ్లింప్స్​కూడా రిలీజ్ చేశారు. ఈ సినిమాలో చిరు స్టైల్​ చాలా డిఫరెంట్​గా ఉంది. ఇప్పటి వరకు వచ్చిన అన్ని సినిమాలతో పోలిస్తే ఈ సినిమా లుక్​ అదిరిపోయింది. ఈ సినిమా 2026 సంక్రాంతికి రానుంది.

ఓదెలతో సినిమా
ప్రస్తుతం శ్రీకాంత్​ నాని సినిమా షూటింగ్​లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమా ఫుల్​ వైలెంట్​గా తెరకెక్కుతోంది. ఇప్పటికే షూటింగ్​ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. ఇప్పటికే చిరంజీవితో త్వరలోనే సినిమా చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. దాని గురించి ప్రేక్షకులలో హైప్​ పెంచేందుకు అప్పట్లో ఓ పోస్టర్​ను కూడా రిలీజ్ చేశారు. ఒక ఫ్యాన్​ చిరంజీవిని తెరపై ఎలా చూడాలని అనుకుంటాడో అదే విధంగా మెగాస్టార్​ను స్క్రీన్​పై చూపిస్తానంటూ రీసెంట్​గా పోస్ట్ చేశారు. నాని సినిమా తర్వాత ఈ సినిమా సెట్స్​​ పైకి వెళ్లే అవకాశమున్నట్లు తెలుస్తుంది.

మెగా 158
ఇవన్నీ ఇలా ఉండగా రీసెంట్​గా బాబీ కూడా చిరుతో సినిమా అనౌన్స్ చేశారు. ఇది మెగా 158గా తెరకెక్కనున్నట్లు చెప్పారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ పోస్టర్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్టర్​ సినిమా పై భారీ హైప్స్​ను పెంచేసింది. ఫుల్​ వైలెంట్​గా తెరకెక్కుతున్నట్లు తెలుస్తుంది. ఈ సినిమా గురించి మరిన్ని అప్​డేట్స్​ త్వరలోనే రానున్నట్లు తెలుస్తుంది.

ఇలా మెగాస్టార్ వరుస సినిమాలు లైన్​లో పెట్టారు. టాలీవుడ్​లో సీనియర్ హీరోల్లో ఎవరు కూడా ఇన్ని సినిమాలు లైన్​లో పెట్టలేదు. దీంతో చిరు ఫ్యాన్స్​లో క్రేజ్​ మరింత పెరిగిపోయింది.

'మెగా 157' టైటిల్​ అనౌన్స్​- బాస్ పండగకు వస్తున్నారు!

మెగాస్టార్ 'విశ్వంభర' గ్లింప్స్ రిలీజ్​- చిరు ఫ్యాన్స్​కు బర్త్​డే గిఫ్ట్​!

Chiranjeevi Line Up Movies : మెగాస్టార్​ చిరంజీవి 70 ఏళ్ల వయస్సులో కూడా యంగ్​ హీరోలకు పోటీ ఇస్తున్నారు. వరుస సినిమాలతో ఆయన లైనప్​ ఫుల్ ​బిజీగా ఉంది. ప్రస్తుతం రెండు సినిమాలు షూటింగ్​ దశలో ఉండగా, మరో రెండు చిత్రాలు లైన్​లో పెట్టారు. ఇందులో ఇప్పటికే డైరెక్టర్​ శ్రీకాంత్ ఓదెలతో సినిమా కన్ఫార్మ్ అవ్వగా, తాజాగా బాబీతో సినిమా ఖరారైంది. ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా డైరెక్టర్ బాబీనే ఈ విషయాన్ని స్వయంగా వెల్లడించారు.

విశ్వంభర
యంగ్ డైరెక్టర్ వశిష్ఠ దర్శకత్వంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న సినిమా 'విశ్వంభర'. భారీ బడ్జెట్​తో ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. దసరా కానుకగా విడుదలైన 'విశ్వంభర' టీజర్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. వాస్తవానికి ఈ సినిమా 2025 సంక్రాంతి రావాల్సింది. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల షూటింగ్​ లేట్​ అవ్వడంతో సినిమా విడుదల తేదీని వాయిదా వేశారు. వచ్చే ఏడాది సమ్మర్​లో రిలీజ్ కానున్నట్లు సమాచారం. అలానే ఈ సినిమా నుంచి చిరు బర్త్​డే స్పెషల్​ గ్లింప్స్ విడుదల చేశారు. దీనికి ప్రేక్షకుల నుంచి భారీ రెస్పాన్స్​ వచ్చింది.

మన శంకర వరప్రసాద్​గారు
మెగాస్టార్​ చిరంజీవి- అనిల్​ రావిపూడి కాంబినేషన్​లో తెరకెక్కుతున్న సినిమా మన శంకర వరప్రసాద్​గారు. పండగకు వస్తున్నారు అనేది క్యాప్షన్. అందులో హీరోయిన్​గా నయనతార నటిస్తున్నారు. తాజాగా పోస్టర్​తోపాటు గ్లింప్స్​కూడా రిలీజ్ చేశారు. ఈ సినిమాలో చిరు స్టైల్​ చాలా డిఫరెంట్​గా ఉంది. ఇప్పటి వరకు వచ్చిన అన్ని సినిమాలతో పోలిస్తే ఈ సినిమా లుక్​ అదిరిపోయింది. ఈ సినిమా 2026 సంక్రాంతికి రానుంది.

ఓదెలతో సినిమా
ప్రస్తుతం శ్రీకాంత్​ నాని సినిమా షూటింగ్​లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమా ఫుల్​ వైలెంట్​గా తెరకెక్కుతోంది. ఇప్పటికే షూటింగ్​ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. ఇప్పటికే చిరంజీవితో త్వరలోనే సినిమా చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. దాని గురించి ప్రేక్షకులలో హైప్​ పెంచేందుకు అప్పట్లో ఓ పోస్టర్​ను కూడా రిలీజ్ చేశారు. ఒక ఫ్యాన్​ చిరంజీవిని తెరపై ఎలా చూడాలని అనుకుంటాడో అదే విధంగా మెగాస్టార్​ను స్క్రీన్​పై చూపిస్తానంటూ రీసెంట్​గా పోస్ట్ చేశారు. నాని సినిమా తర్వాత ఈ సినిమా సెట్స్​​ పైకి వెళ్లే అవకాశమున్నట్లు తెలుస్తుంది.

మెగా 158
ఇవన్నీ ఇలా ఉండగా రీసెంట్​గా బాబీ కూడా చిరుతో సినిమా అనౌన్స్ చేశారు. ఇది మెగా 158గా తెరకెక్కనున్నట్లు చెప్పారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ పోస్టర్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్టర్​ సినిమా పై భారీ హైప్స్​ను పెంచేసింది. ఫుల్​ వైలెంట్​గా తెరకెక్కుతున్నట్లు తెలుస్తుంది. ఈ సినిమా గురించి మరిన్ని అప్​డేట్స్​ త్వరలోనే రానున్నట్లు తెలుస్తుంది.

ఇలా మెగాస్టార్ వరుస సినిమాలు లైన్​లో పెట్టారు. టాలీవుడ్​లో సీనియర్ హీరోల్లో ఎవరు కూడా ఇన్ని సినిమాలు లైన్​లో పెట్టలేదు. దీంతో చిరు ఫ్యాన్స్​లో క్రేజ్​ మరింత పెరిగిపోయింది.

'మెగా 157' టైటిల్​ అనౌన్స్​- బాస్ పండగకు వస్తున్నారు!

మెగాస్టార్ 'విశ్వంభర' గ్లింప్స్ రిలీజ్​- చిరు ఫ్యాన్స్​కు బర్త్​డే గిఫ్ట్​!

For All Latest Updates

TAGGED:

CHIRANJEEVI ODELA MOVIE NAMEVISHWAMBHARA MOVIE UPDATEMEGA 158 MOVIE POSTERMEGA 157 MOVIE TITLECHIRANJEEVI LINE UP MOVIES

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

మందులు కొనేముందు వీటిని చెక్​ చేయండి - లేదంటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు!

ఆ ప్లాట్​ఫాం వద్ద బండి పార్క్​ చేస్తే ఇక మర్చిపోవడమే! - లోపలికి వెళ్లొచ్చేలోపు మాయం ఖాయం!!

మీ బండిని వర్షంలోనే వదిలేస్తున్నారా? - కేర్​ తీసుకోకపోతే డైరెక్టుగా షెడ్డుకే!

తెలిసీ తెలియని వయసులో తప్పటడుగులు! - మీ పిల్లలేం చేస్తున్నారో ఓ కన్నేయండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.