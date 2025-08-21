ETV Bharat / entertainment

చిరంజీవి స్టన్నింగ్ రికార్డ్! NTR, ANR, కృష్ణ లెజెండ్స్ ఎవరికి సాధ్యం కానిది మెగాస్టార్ సొంతం - CHIRANJEEVI VS SENIOR ACTORS

70 ఏళ్లు దాటినా హీరోగా కొనసాగుతున్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి

Chiranjeevi at 70 record
Chiranjeevi at 70 record (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 21, 2025 at 8:08 PM IST

4 Min Read

Ciranjeevi Birthday 2025 : సినీ పరిశ్రమలో హీరోల వయసు పెరిగేకొద్దీ వారి స్టార్ ఇమేజ్ క్రమంగా తగ్గిపోతుందనే వాదన చాలా కాలంగా వినిపిస్తున్నదే! ఒకప్పుడు అయితే 50 దాటిన తరువాత చాలా మంది హీరోలు ప్రధాన పాత్రల నుంచి బయటికి వచ్చి క్యారెక్టర్ రోల్స్ లేదా పెద్దమనిషి పాత్రల్లో కనిపించేవారు. 60 దాటాక పెద్ద రేంజ్ సినిమాలు చేయడం చాలా అరుదు. కానీ ఈ ట్రెండ్‌ని చెరిపేసిన వ్యక్తి మెగాస్టార్ చిరంజీవి. 70 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆయన ఇంకా అదే రేంజ్‌లో భారీ సినిమాలు చేస్తున్నారు. టాలీవుడ్ చరిత్రలో ఇంత హై లెవెల్ స్టార్‌డమ్‌ను ఈ వయసులో కొనసాగించిన హీరో ఎవరూ లేరు. ఇంతవరకు లెజెండ్స్ చివరి సారిగా హీరోగా ఎప్పుడు నటించారో ఒకసారి చూద్దాం.

నాగేశ్వరరావు
అక్కినేని నాగేశ్వరరావు తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే పేరు. 1940ల నుంచి రొమాంటిక్ హీరోగా, ఫ్యామిలీ హీరోగా ఆయనకున్న క్రేజ్ వేరేలా ఉండేది. కానీ వయసు పెరిగేకొద్దీ ఆయన కూడా మారాల్సి వచ్చింది. 1987లో విడుదలైన 'సుధర్మ' ఆయన చివరి ఫుల్‌ఫ్లెడ్జ్డ్ సోలో హీరో సినిమా. ఆ సమయంలో ఆయన వయసు సుమారు 63 సంవత్సరాలు. ఈ సినిమాలో ఆయన ఒక టీచర్ పాత్రలో కనిపించారు. విలువలు, సూత్రాలు కోసం పోరాడే వ్యక్తిగా ఆయన పాత్రను కే.విశ్వనాథ్ ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దారు. ఆ తరువాత నుంచి ANR పూర్తిగా పెద్దమనిషి, తండ్రి, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్‌గా మారిపోయారు. అంటే 60 దాటాక ఆయనకు రొమాంటిక్ హీరో ఇమేజ్ పూర్తిగా ఎండ్ అయిపోయింది.

సీనియర్ ఎన్టీఆర్ చివరి దశ
సీనియర్ ఎన్టీఆర్ పేరు అంటే తెలుగు ప్రజలకు గర్వకారణం. ఆయన మాస్, క్లాస్ అన్న తేడా లేకుండా అన్ని రకాల పాత్రలు చేశారు. 50ల్లోనూ ఆయన స్టార్ పవర్ అద్భుతంగా కొనసాగింది. కానీ వయసు 60 దాటాక హీరోగా కొనసాగడం ఆయనకూ సాధ్యం కాలేదు. 1970ల చివర్లో, 80లలో కూడా కొన్ని ప్రధాన పాత్రలు చేశారు. కానీ క్రమంగా ఆయన ఇమేజ్ తగ్గింది. ఆ సమయంలోనే ఆయన రాజకీయ రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. ఆ కారణంగా కూడా సినిమాల్లో ఫుల్ టైమ్ హీరోగా కొనసాగలేకపోయారు. కానీ మధ్యమధ్యలో పలు సినిమాలు చేశారు. ఇక చివరగా 1993లో 68 ఏళ్ల వయసులో శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు అనే సినిమా చేశారు. కానీ అదేమీ అంతగా సక్సెస్ కాలేదు. ఒక కమర్షియల్ హీరోగా అంటే చివరగా సక్సెస్ చూసింది 57 ఏళ్ల వయసులో చేసిన బొబ్బిలి పులి. అదే ఆయన చివరి బిగ్ హిట్.

శోభన్ బాబు వీడ్కోలు
లేడీస్​లో మంచి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ అందుకున్న హీరో శోభన్ బాబు. అలాగే ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌కి కూడా బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు. కానీ ఆయన కూడా 60 ఏళ్లు దాటక ముందే సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పారు. హలో గురూ (1996) ఆయన చివరి సోలో హీరో సినిమా. ఆ సమయంలో ఆయన వయసు 59 సంవత్సరాలు. తరువాత ఇంటర్వ్యూలలో ఆయనే స్వయంగా ఒక విషయం చెప్పారు. 'నేను ఇంకా సేల్ అయ్యే హీరోగా ఉన్నప్పుడే సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పాలి అనిపించింది. ప్రేక్షకులు విసిగిపోయేంతవరకు నటించకూడదని అనిపించింది. అందుకే రిటైర్మెంట్ ఇచ్చాను.' అని అన్నారు. అంటే 60 చేరుకునేలోపే ఆయన స్టార్ ఇమేజ్‌కి ముగింపు పలికారు.

సూపర్ స్టార్ కృష్ణ చివరి సినిమా
సూపర్ స్టార్ కృష్ణ తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఎన్నో ప్రయోగాలు చేసిన నటుడు. జేమ్స్ బాండ్ తరహా సినిమాలు, కౌబాయ్ సినిమాలు అన్నీ ఆయన ట్రెండ్ లోనే వచ్చాయి. కానీ ఆయన కూడా చివరికి 50 దాటిన తరువాత సోలోగా బిగ్ సినిమాలు చేయలేదు. 1995 తరువాత కేవలం కొన్ని సినిమాలే హీరోగా చేశారు. అమ్మదొంగ అనే సినిమా సోలోగా కాస్త బజ్ తెచ్చింది. ఇక 2002లో వచ్చిన చంద్రవంశం లాంటి సినిమాలో హీరోగా చేసినా అదేమీ అంత బిగ్ హిట్​గా నిలవలేదు. ఇక 2016లో వచ్చిన శ్రీ శ్రీ ఆయన చివరి సోలో హీరో సినిమా. అది కూడా చిన్న సినిమా. ఆ సమయంలో ఆయన వయసు 73. రిటైర్డ్ లా ప్రొఫెసర్‌గా, న్యాయం కోసం పోరాడే పాత్రలో కనిపించారు. ఆ తరువాత సినిమాలకు దూరమయ్యారు.

మోహన్ బాబు చివరి సోలో హిట్
మాస్ హీరో ఇమేజ్‌తో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించిన నటుడు మోహన్ బాబు. ఆయన చివరి సోలో హీరోగా నిలిచిన భారీ హిట్ పెదరాయుడు (1995). ఈ సినిమాలో ఆయన డ్యూయల్ రోల్ చేశారు. ఆ సమయంలో ఆయన వయసు సుమారు 43. ఈ సినిమా బ్లాక్‌బస్టర్ అవ్వడంతో మోహన్ బాబు మాస్ హీరోగా ఇమేజ్ సొంతం చేసుకున్నారు. కానీ ఆ తరువాత వయసుతో పాటు ఆయన కూడా నెమ్మదిగా ఫ్యామిలీ, పెద్దమనిషి పాత్రల్లోకి మారిపోయారు.

మెగాస్టార్ చిరంజీవి స్టన్నింగ్ రికార్డ్
ఇప్పుడు ఈ అందరితో పోలిస్తే చిరంజీవి చాలా ప్రత్యేకం. ఆయన 70 ఏళ్ల వయసులో అడుగు పెడుతున్నప్పటికీ, ఇంకా అదే స్టార్ ఇమేజ్‌తో కొనసాగుతున్నారు. వాల్తేరు వీరయ్య సినిమా 200 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది. అంటే ఆయనకున్న మార్కెట్ ఇప్పటికీ అదే లెవెల్‌లో ఉందని చెప్పొచ్చు. ప్రస్తుతం అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో ఒక భారీ సినిమా చేస్తున్నారు. విశ్వంభర కూడా లైన్‌లో ఉంది. బాబీ దర్శకత్వంలో మరో సినిమా రానుంది. వయసు పెరిగినా కూడా చిరంజీవి ఎనర్జీ తగ్గలేదని, ఆయనకున్న మెగా మేనియా అదే రీతిలో కొనసాగుతోందని అభిమానులు గర్వంగా చెబుతున్నారు.

Ciranjeevi Birthday 2025 : సినీ పరిశ్రమలో హీరోల వయసు పెరిగేకొద్దీ వారి స్టార్ ఇమేజ్ క్రమంగా తగ్గిపోతుందనే వాదన చాలా కాలంగా వినిపిస్తున్నదే! ఒకప్పుడు అయితే 50 దాటిన తరువాత చాలా మంది హీరోలు ప్రధాన పాత్రల నుంచి బయటికి వచ్చి క్యారెక్టర్ రోల్స్ లేదా పెద్దమనిషి పాత్రల్లో కనిపించేవారు. 60 దాటాక పెద్ద రేంజ్ సినిమాలు చేయడం చాలా అరుదు. కానీ ఈ ట్రెండ్‌ని చెరిపేసిన వ్యక్తి మెగాస్టార్ చిరంజీవి. 70 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆయన ఇంకా అదే రేంజ్‌లో భారీ సినిమాలు చేస్తున్నారు. టాలీవుడ్ చరిత్రలో ఇంత హై లెవెల్ స్టార్‌డమ్‌ను ఈ వయసులో కొనసాగించిన హీరో ఎవరూ లేరు. ఇంతవరకు లెజెండ్స్ చివరి సారిగా హీరోగా ఎప్పుడు నటించారో ఒకసారి చూద్దాం.

నాగేశ్వరరావు
అక్కినేని నాగేశ్వరరావు తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే పేరు. 1940ల నుంచి రొమాంటిక్ హీరోగా, ఫ్యామిలీ హీరోగా ఆయనకున్న క్రేజ్ వేరేలా ఉండేది. కానీ వయసు పెరిగేకొద్దీ ఆయన కూడా మారాల్సి వచ్చింది. 1987లో విడుదలైన 'సుధర్మ' ఆయన చివరి ఫుల్‌ఫ్లెడ్జ్డ్ సోలో హీరో సినిమా. ఆ సమయంలో ఆయన వయసు సుమారు 63 సంవత్సరాలు. ఈ సినిమాలో ఆయన ఒక టీచర్ పాత్రలో కనిపించారు. విలువలు, సూత్రాలు కోసం పోరాడే వ్యక్తిగా ఆయన పాత్రను కే.విశ్వనాథ్ ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దారు. ఆ తరువాత నుంచి ANR పూర్తిగా పెద్దమనిషి, తండ్రి, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్‌గా మారిపోయారు. అంటే 60 దాటాక ఆయనకు రొమాంటిక్ హీరో ఇమేజ్ పూర్తిగా ఎండ్ అయిపోయింది.

సీనియర్ ఎన్టీఆర్ చివరి దశ
సీనియర్ ఎన్టీఆర్ పేరు అంటే తెలుగు ప్రజలకు గర్వకారణం. ఆయన మాస్, క్లాస్ అన్న తేడా లేకుండా అన్ని రకాల పాత్రలు చేశారు. 50ల్లోనూ ఆయన స్టార్ పవర్ అద్భుతంగా కొనసాగింది. కానీ వయసు 60 దాటాక హీరోగా కొనసాగడం ఆయనకూ సాధ్యం కాలేదు. 1970ల చివర్లో, 80లలో కూడా కొన్ని ప్రధాన పాత్రలు చేశారు. కానీ క్రమంగా ఆయన ఇమేజ్ తగ్గింది. ఆ సమయంలోనే ఆయన రాజకీయ రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. ఆ కారణంగా కూడా సినిమాల్లో ఫుల్ టైమ్ హీరోగా కొనసాగలేకపోయారు. కానీ మధ్యమధ్యలో పలు సినిమాలు చేశారు. ఇక చివరగా 1993లో 68 ఏళ్ల వయసులో శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు అనే సినిమా చేశారు. కానీ అదేమీ అంతగా సక్సెస్ కాలేదు. ఒక కమర్షియల్ హీరోగా అంటే చివరగా సక్సెస్ చూసింది 57 ఏళ్ల వయసులో చేసిన బొబ్బిలి పులి. అదే ఆయన చివరి బిగ్ హిట్.

శోభన్ బాబు వీడ్కోలు
లేడీస్​లో మంచి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ అందుకున్న హీరో శోభన్ బాబు. అలాగే ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌కి కూడా బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు. కానీ ఆయన కూడా 60 ఏళ్లు దాటక ముందే సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పారు. హలో గురూ (1996) ఆయన చివరి సోలో హీరో సినిమా. ఆ సమయంలో ఆయన వయసు 59 సంవత్సరాలు. తరువాత ఇంటర్వ్యూలలో ఆయనే స్వయంగా ఒక విషయం చెప్పారు. 'నేను ఇంకా సేల్ అయ్యే హీరోగా ఉన్నప్పుడే సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పాలి అనిపించింది. ప్రేక్షకులు విసిగిపోయేంతవరకు నటించకూడదని అనిపించింది. అందుకే రిటైర్మెంట్ ఇచ్చాను.' అని అన్నారు. అంటే 60 చేరుకునేలోపే ఆయన స్టార్ ఇమేజ్‌కి ముగింపు పలికారు.

సూపర్ స్టార్ కృష్ణ చివరి సినిమా
సూపర్ స్టార్ కృష్ణ తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఎన్నో ప్రయోగాలు చేసిన నటుడు. జేమ్స్ బాండ్ తరహా సినిమాలు, కౌబాయ్ సినిమాలు అన్నీ ఆయన ట్రెండ్ లోనే వచ్చాయి. కానీ ఆయన కూడా చివరికి 50 దాటిన తరువాత సోలోగా బిగ్ సినిమాలు చేయలేదు. 1995 తరువాత కేవలం కొన్ని సినిమాలే హీరోగా చేశారు. అమ్మదొంగ అనే సినిమా సోలోగా కాస్త బజ్ తెచ్చింది. ఇక 2002లో వచ్చిన చంద్రవంశం లాంటి సినిమాలో హీరోగా చేసినా అదేమీ అంత బిగ్ హిట్​గా నిలవలేదు. ఇక 2016లో వచ్చిన శ్రీ శ్రీ ఆయన చివరి సోలో హీరో సినిమా. అది కూడా చిన్న సినిమా. ఆ సమయంలో ఆయన వయసు 73. రిటైర్డ్ లా ప్రొఫెసర్‌గా, న్యాయం కోసం పోరాడే పాత్రలో కనిపించారు. ఆ తరువాత సినిమాలకు దూరమయ్యారు.

మోహన్ బాబు చివరి సోలో హిట్
మాస్ హీరో ఇమేజ్‌తో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించిన నటుడు మోహన్ బాబు. ఆయన చివరి సోలో హీరోగా నిలిచిన భారీ హిట్ పెదరాయుడు (1995). ఈ సినిమాలో ఆయన డ్యూయల్ రోల్ చేశారు. ఆ సమయంలో ఆయన వయసు సుమారు 43. ఈ సినిమా బ్లాక్‌బస్టర్ అవ్వడంతో మోహన్ బాబు మాస్ హీరోగా ఇమేజ్ సొంతం చేసుకున్నారు. కానీ ఆ తరువాత వయసుతో పాటు ఆయన కూడా నెమ్మదిగా ఫ్యామిలీ, పెద్దమనిషి పాత్రల్లోకి మారిపోయారు.

మెగాస్టార్ చిరంజీవి స్టన్నింగ్ రికార్డ్
ఇప్పుడు ఈ అందరితో పోలిస్తే చిరంజీవి చాలా ప్రత్యేకం. ఆయన 70 ఏళ్ల వయసులో అడుగు పెడుతున్నప్పటికీ, ఇంకా అదే స్టార్ ఇమేజ్‌తో కొనసాగుతున్నారు. వాల్తేరు వీరయ్య సినిమా 200 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది. అంటే ఆయనకున్న మార్కెట్ ఇప్పటికీ అదే లెవెల్‌లో ఉందని చెప్పొచ్చు. ప్రస్తుతం అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో ఒక భారీ సినిమా చేస్తున్నారు. విశ్వంభర కూడా లైన్‌లో ఉంది. బాబీ దర్శకత్వంలో మరో సినిమా రానుంది. వయసు పెరిగినా కూడా చిరంజీవి ఎనర్జీ తగ్గలేదని, ఆయనకున్న మెగా మేనియా అదే రీతిలో కొనసాగుతోందని అభిమానులు గర్వంగా చెబుతున్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

CHIRANJEEVI AT 70 RECORDTELUGU SENIOR HEROES LAST FILMSNTR ANR KRISHNA SOBHAN BABU CAREERSCHIRANJEEVI LATEST MOVIESCHIRANJEEVI VS SENIOR ACTORS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పెండింగ్​లో ఉన్న ట్రాఫిక్​ చలానాలు చెల్లించలేదా? ఇక నేరుగా నోటీసులు మీ ఇంటికే!

26 గేట్లు ఎత్తి నాగార్జునసాగర్​ నుంచి నీటి విడుదల - పాల నురగ లాంటి అందాలు చూడాల్సిందే

డబుల్ చిన్​తో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? - ఇలా చేస్తే సహజంగా తగ్గించుకోవచ్చట!

తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు గుడ్​న్యూస్​ - త్వరలోనే బుల్లెట్​ రైళ్ల పరుగులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.