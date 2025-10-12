'ఆయన గొప్పోల్లు అయిపోయారు'- అల్లు అర్జున్పై సాయి దుర్గా తేజ్
జెన్-జడ్ ఎక్స్పోలో పాల్గొన్న మెగా హీరో- స్చూడెంట్స్ ప్రశ్నలకు దుర్గా తేజ్ ఆన్సర్స్!
Published : October 12, 2025 at 11:13 AM IST
Sai Durga Tej On Allu Arjun : టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సాయి దుర్గా తేజ్ హైదరాబాద్లో సందడి చేశారు. స్టూడెంట్ ట్రైబ్ శనివారం నిర్వహించిన జెన్-జడ్ ఆటో ఎక్స్పో 2025 కార్యక్రమానికి ఆయన చీఫ్ గెస్ట్గా హాజరయ్యారు. ఈ ఎక్స్పోలో వింటేజ్ కార్లు, జీపులు, పలు సినిమాల్లో కనిపించిన వాహనాలను ప్రదర్శనకు ఉంచారు. ఈ ప్రదర్శనను చూసేందుకు 100 కాలేజీల నుంచి సుమారు 2000 మంది విద్యార్థులు వచ్చారు.
ఈ సందర్భంగా సాయి దుర్గా తేజ్ మాట్లాడారు. స్టూడెంట్స్ అడిగిన పలు ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలోనే ఓ స్టూడెంట్ 'అల్లు అర్జున్ గురించి మీ అభిప్రాయం ఏమిటి?' అని అడిగారు. దీనికి 'అల్లు అర్జున్ సూపర్ స్టార్. అద్భుతంగా నటిస్తారు. దేశంలోనే బిగ్గెస్ట్ స్టార్ అయిపోయారు. ఆయన చాలా గొప్పోల్లు అయిపోయారు. అందుకు చాలా సంతోషంగా, గర్వంగా ఉంది' అని దుర్గా తేజ్ సమాధానం ఇచ్చారు.
VIDEO | The Gen Z Auto Expo 2025 organised by Student Tribe, a student community platform, was held in Telangana's capital city, Hyderabad.— Press Trust of India (@PTI_News) October 11, 2025
Tollywood actor Sai Durga Dharam Tej was the chief guest at the event targeted at young auto enthusiasts. The actor encouraged young people… pic.twitter.com/uHPojjmYMv
పెళ్లి ఎప్పుడంటే?
ఇక ఇదే ఈవెంట్లో 'అన్నా, వదిన ఎప్పుడు వస్తుంది?' అని ఆయన పెళ్లి గురించి కూడా అడిగారు. దీనీకి దుర్గా తేజ్ ఫన్నీగా సమాధానం ఇచ్చారు. 'ఆ రోజే వస్తుంది. పక్కా అదే రోజు వస్తుంది' అంటూ నవ్వుతూ రిప్లై ఇచ్చారు. అలాగే బైక్ నడిపేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని, కచ్చితంగా అందరూ హెల్మెట్ ధరించాలని సూచించారు. హెల్మెట్ ధరించడం వల్లే తాను నేడు ప్రాణాలతో ఉన్నానని దుర్గా తేజ్ అన్నారు.
Supreme Hero @IamSaiDharamTej revs up the crowd at Fast & Curious - The Auto Expo 2025 with his energetic and exciting presence 😎🔥#SaiDurghaTej interacts, shares his passion, and urges everyone to " wear a helmet" ❤️#SaiDharamTej pic.twitter.com/G9XyR6jhSr— Supreme Hero SDT Fans (@SaiDharamTej_FC) October 11, 2025
సాయి తేజ్ అయితే సినిమాల విషయానికొస్తే, ప్రస్తుతం 'సంబరాల ఏటిగట్టు' అనే సినిమా చేస్తున్నారు. ఇది యాక్షన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కుతోంది. కేపీ రోహిత్ ఈ ప్రాజెక్ట్కు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఐశ్వర్య లక్ష్మి ఈ సినిమాలో దుర్గా తేజ్ సరసన హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లో తేజ్ లుక్స్ అదిరిపోయాయి. అయితే పలు కారణాల వల్ల రీసెంట్గా ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆగిపోయింది. దీనిపై మరిన్ని వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.