Mega 157 Title Glimpse : మెగాస్టార్ చిరంజీవి- అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న సినిమా మెగా 157 (వర్కింగ్ టైటిల్). అందులో హీరోయిన్గా నయనతార నటిస్తున్నారు. తాజాగా చిరు బర్త్డే స్పెషల్ సందర్భంగా సినిమాకు సంబంధించిన టైటిల్ గ్లింప్స్ అధికారికంగా ప్రసాద్ ఐమ్యాక్స్లో విడుదల చేశారు. ఈ సినిమాకు 'మన శంకర వరప్రసాద్గారు' అనే టైటిల్ ఖరారు చేశారు. పండగకు వస్తున్నారు అనేది క్యాప్షన్. పోస్టర్తోపాటు గ్లింప్స్కూడా రిలీజ్ చేశారు. మరి గ్లింప్స్ ఎలా ఉందంటే?
టైటిల్ గ్లింప్స్ ఎలా ఉందంటే
"మన శంకర వరప్రసాద్ గారు" అనే ట్యాగ్లైన్తో ఈ గ్లింప్స్ ప్రారంభమైంది. అంతే కాదు ఇందులో చిరంజీవి లుక్స్ స్మార్ట్గా ఉన్నాయి.ఇందులో ఆయన బ్లాక్ సూట్ ధరించి, కార్లో నుంచి కిందకు దిగుతూ, ఫుల్ శ్వాగ్ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. నోట్లో సిగరెట్, కళ్లకు సన్ గ్లాసెస్, చేతిలో తుపాకీ పట్టుకొని ఆయన స్టైల్గా వాకింగ్ చేయడం గ్లింప్స్లో హైలైట్. రౌడీ అల్లుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ రీమిక్స్ వెర్షన్ సీన్ పై భారీ ప్రభావాన్ని జోడిస్తుంది. వీడియో చివర్లో పొగమంచుతో నిండిన వాతావరణంలో చిరు గుర్రంతో కలిసి నడుస్తున్న షాట్ వింటేజ్ చిరును గుర్తుచేస్తుంది.
BOSS BOSS BOSS 😍😍😍#Mega157 is “మన శంకరవరప్రసాద్ గారు”❤️🔥#MSGTitleGlimpse out now💥💥— Shine Screens (@Shine_Screens) August 22, 2025
— https://t.co/zI5EixaRiM
Happy Birthday MEGASTAR @KChiruTweets from team #ManaShankaraVaraPrasadGaru 🫶#HBDMegaStarChiranjeevi ✨@AnilRavipudi #Nayanthara @CatherineTresa1… pic.twitter.com/pSDYckhaaL
నయన్ - మెగాస్టార్
ఈ సినిమాలో నయనతార చిరంజీవి పక్కన హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో మూడో సినిమాగా ఇది తెరకెక్కుతోంది. ఇది వరకే వీరిద్దరు కలిసి సైరా నరసింహ రెడ్డి, గాడ్ ఫాదర్లో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు. మరోసారి ఈ ఇద్దరు నటించనుండడంతో అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి.
సీన్ లీక్!
కాగా, ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో సినిమా షూటింగ్కు సంబంధించిన వీడియో లీక్ అయ్యింది. ఈ వీడియోలో చిరు- నయన్ సంప్రదాయ దుస్తుల్లో కనిపించారు. అది పెళ్లి సీక్వెన్స్ అన్నట్లు వీడియో చూస్తే తెలుస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన షూటింగ్ అప్పుడు కేరళలో జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తుంది.
చిరంజీవి- అనిల్ కాంబో
ఇప్పటివరకు వచ్చిన సినిమాల్లో చిరంజీవిలోనూ మంచి హ్యూమర్ ఉంది. స్పాంటేనియస్గా కౌంటర్లతో సినిమా హాల్లో నవ్వులు పూయించగలరు. అలానే ఇది వరకు వచ్చిన అనిల్ సినిమాల్లో ఫుల్ కామెడితో పాటు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ను ఆకట్టుకునే విధంగా మూవీస్ తీస్తూ ఉంటారు. దానితో పాటు మంచి మెసేజ్ను కూడా అందిస్తారు. మరి వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో సినిమా ఎలా ఉంటుందో అన్న ఆసక్తి అందరిలోనూ పెరిగిపోయింది. సినిమా టీజర్ చూస్తే కానీ దీనిపై ఎవ్వరికి క్లారిటీ రాదు
మౌనీ రాయ్ విశ్వంభర ముచ్చట్లు- సెట్స్లో హీరోయిన్కు చిరు స్పెషల్ ట్రీట్!
మెగా 157 షూటింగ్ వీడియో లీక్- బోటులో చిరు, నయన్ వెడ్డింగ్ సీన్!