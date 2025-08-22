ETV Bharat / entertainment

'మెగా 157' టైటిల్​ అనౌన్స్​- బాస్ పండగకు వస్తున్నారు! - MEGA 157 TITLE GLIMPSE

చిరంజీవి- అనిల్ కాంబో సినిమా టైటిల్ గ్లింప్స్ రిలీజ్

Mega 157 Title Glimpse
Mega 157 Title Glimpse (Source : Movie Poster)
Published : August 22, 2025 at 11:39 AM IST

Mega 157 Title Glimpse : మెగాస్టార్​ చిరంజీవి- అనిల్​ రావిపూడి కాంబినేషన్​లో తెరకెక్కుతున్న సినిమా మెగా 157 (వర్కింగ్ టైటిల్). అందులో హీరోయిన్​గా నయనతార నటిస్తున్నారు. తాజాగా చిరు బర్త్​డే స్పెషల్​ సందర్భంగా సినిమాకు సంబంధించిన టైటిల్​ గ్లింప్స్​ అధికారికంగా ప్రసాద్​ ఐమ్యాక్స్​లో విడుదల చేశారు. ఈ సినిమాకు 'మన శంకర వరప్రసాద్​గారు' అనే టైటిల్ ఖరారు చేశారు. పండగకు వస్తున్నారు అనేది క్యాప్షన్. పోస్టర్​తోపాటు గ్లింప్స్​కూడా రిలీజ్ చేశారు. మరి గ్లింప్స్ ఎలా ఉందంటే?

టైటిల్​ గ్లింప్స్​ ఎలా ఉందంటే
"మన శంకర వరప్రసాద్ గారు" అనే ట్యాగ్‌లైన్‌తో ఈ గ్లింప్స్​ ప్రారంభమైంది. అంతే కాదు ఇందులో చిరంజీవి లుక్స్ స్మార్ట్​గా ఉన్నాయి.ఇందులో ఆయన బ్లాక్​ సూట్‌ ధరించి, కార్​లో నుంచి కిందకు​ దిగుతూ, ఫుల్ శ్వాగ్ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. నోట్లో సిగరెట్, కళ్లకు సన్ గ్లాసెస్, చేతిలో తుపాకీ పట్టుకొని ఆయన స్టైల్​గా వాకింగ్ చేయడం గ్లింప్స్​లో హైలైట్. రౌడీ అల్లుడు బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ రీమిక్స్ వెర్షన్ సీన్​ పై భారీ ప్రభావాన్ని జోడిస్తుంది. వీడియో చివర్లో పొగమంచుతో నిండిన వాతావరణంలో చిరు గుర్రంతో కలిసి నడుస్తున్న షాట్ వింటేజ్ చిరును​ గుర్తుచేస్తుంది.

నయన్​ -​ మెగాస్టార్
ఈ సినిమాలో నయనతార చిరంజీవి పక్కన హీరోయిన్​గా నటిస్తున్నారు. వీరిద్దరి కాంబినేషన్​లో మూడో సినిమాగా ఇది తెరకెక్కుతోంది. ఇది వరకే వీరిద్దరు కలిసి సైరా నరసింహ రెడ్డి, గాడ్​ ఫాదర్​లో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు. మరోసారి ఈ ఇద్దరు నటించనుండడంతో అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి.

సీన్ లీక్!
కాగా, ఇటీవల సోషల్​ మీడియాలో సినిమా షూటింగ్​కు సంబంధించిన వీడియో లీక్ అయ్యింది. ఈ వీడియోలో చిరు- నయన్ సంప్రదాయ దుస్తుల్లో కనిపించారు. అది పెళ్లి సీక్వెన్స్​ అన్నట్లు వీడియో చూస్తే తెలుస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన షూటింగ్​ అప్పుడు కేరళలో జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తుంది.

చిరంజీవి- అనిల్ కాంబో
ఇప్పటివరకు వచ్చిన సినిమాల్లో చిరంజీవిలోనూ మంచి హ్యూమర్​ ఉంది. స్పాంటేనియస్​గా కౌంటర్లతో సినిమా హాల్లో నవ్వులు పూయించగలరు. అలానే ఇది వరకు వచ్చిన అనిల్​ సినిమాల్లో ఫుల్​ కామెడితో పాటు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్​ను ఆకట్టుకునే విధంగా మూవీస్​ తీస్తూ ఉంటారు. దానితో పాటు మంచి మెసేజ్​ను కూడా అందిస్తారు. మరి వీరిద్దరి కాంబినేషన్​లో సినిమా ఎలా ఉంటుందో అన్న ఆసక్తి అందరిలోనూ పెరిగిపోయింది. సినిమా టీజర్​ చూస్తే కానీ దీనిపై ఎవ్వరికి క్లారిటీ రాదు

