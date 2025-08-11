Mass Jathara Movie Teaser : టాలీవుడ్ మాస్ మహారాజా రవితేజ నటిస్తున్న లేటెస్ట్ మూవీ మాస్ జాతర. భాను భోగవరపు దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్న ఆ సినిమాలో యంగ్ బ్యూటీ శ్రీలీల హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ బ్యానర్లపై సూర్య దేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి కాగా, ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ క్రేజీ అప్డేట్ ఇచ్చారు. సినిమాకు సంబంధించిన టీజర్ను మూవీ టీమ్ విడుదల చేశారు.
మాస్ జాతరలో రవితేజ పవర్ ఫుల్ రైల్వే పోలీస్ ఆఫీసర్గా కనిపిస్తారు. శ్రీలీల స్టూడెంట్గా సందడి చేయనున్నారు. అయితే 'ఇక్కడో కాలేజ్ స్టూడెంట్ని చంపేశాడు సార్' అంటూ టీజర్ స్టార్ట్ అయింది. అప్పుడు 'వాడి బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటి' విలన్ అడగ్గా రవితేజ ఎంట్రీ ఇస్తారు. బ్యాక్ గ్రౌండ్లో జోర్సే బోలో ప్యార్సే బోలో వీడే వాడే సర్దార్ అంటూ రవితేజ ఎంట్రీకు బీజీఎమ్గా పవర్ ఫుల్ ఎంట్రీకి సెట్ అయింది.