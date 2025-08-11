ETV Bharat / entertainment

'అడ్రస్​ పెడితే స్విగ్గీలో ఆర్డర్ పెడతావా?'- రవితేజ మాస్​జాతర టీజర్ చూశారా? - MASS JATHARA MOVIE TEASER OUT

'మాస్​ జాతర' టీజర్​

Mass Jathara Movie Teaser Out:
Mass Jathara Movie Teaser Out:
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 11, 2025 at 11:59 AM IST

Updated : August 11, 2025 at 12:26 PM IST

Mass Jathara Movie Teaser : టాలీవుడ్ మాస్ మహారాజా రవితేజ నటిస్తున్న లేటెస్ట్ మూవీ మాస్ జాతర. భాను భోగవరపు దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్న ఆ సినిమాలో యంగ్ బ్యూటీ శ్రీలీల హీరోయిన్​గా నటిస్తున్నారు. సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్‌, ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ బ్యానర్లపై సూర్య దేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి కాగా, ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ క్రేజీ అప్డేట్ ఇచ్చారు. సినిమాకు సంబంధించిన టీజర్​ను మూవీ టీమ్​ విడుదల చేశారు.

మాస్​ జాతరలో రవితేజ పవర్ ఫుల్ రైల్వే పోలీస్ ఆఫీసర్​గా కనిపిస్తారు. శ్రీలీల స్టూడెంట్​గా సందడి చేయనున్నారు. అయితే 'ఇక్కడో కాలేజ్ స్టూడెంట్⁬ని చంపేశాడు సార్' అంటూ టీజర్ స్టార్ట్ అయింది. అప్పుడు 'వాడి బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటి' విలన్ అడగ్గా రవితేజ ఎంట్రీ ఇస్తారు. బ్యాక్ గ్రౌండ్​లో జోర్​సే బోలో ప్యార్​సే బోలో వీడే వాడే సర్దార్​​ అంటూ రవితేజ ఎంట్రీకు బీజీఎమ్​గా పవర్​ ఫుల్​ ఎంట్రీకి సెట్​ అయింది.

