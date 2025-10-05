సుహాస్ మూవీ షూటింగ్లో ప్రమాదం- సముద్రంలో కొట్టుకుపోయిన కెమెరాలు!
Published : October 5, 2025 at 12:14 PM IST
Mandadi Shooting Accident : చెన్నై సముద్ర తీరంలో జరుగుతున్న 'మండాడి' సినిమా చిత్రీకరణలో ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. సాంకేతిక నిపుణులు ఉన్న పడవ ఒక్కసారిగా బోల్తాపడింది. ఇద్దరు వ్యక్తులతో పాటు కెమెరాలు నీటిలో మునిగిపోయాయి. సముద్రంలో పడిన ఇద్దరు వ్యక్తులను సినిమా యూనిట్ వెంటనే కాపాడింది. కెమెరాలు, ఇతర సామగ్రి నీటి ప్రమాహానికి సముద్రంలో కొట్టుకుపోయాయి. ఈ సినిమాను మతిమారన్ పుగళేంది తెరకెక్కిస్తుండగా వెట్రిమారన్ నిర్మిస్తున్నారు. సుహాస్, సూరి ఇందులో ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.