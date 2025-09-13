'ఎన్నో సినిమాలు దగ్గరకు వచ్చి చేజారిపోయాయి'- మంచు మనోజ్ ఎమోషనల్ స్పీచ్
మిరాయ్ సినిమా నా కెరీర్ టర్నింగ్ పాయింట్- జీవితాంతం గుర్తుండిపోతుంది: మనోజ్
Published : September 13, 2025 at 4:13 PM IST
Manchu Manoj Emotional Speech : చాలా కాలం తర్వాత మంచు మనోజ్ సక్సెస్ అందుకున్నారు. ఆయన నటించిన లేటెస్ట్ సినిమా మిరాయ్ సెప్టెంబర్ 12న రిలీజై బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకుపోతోంది. ఇందులో ఆయన పాత్రకు క్రేజీ రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఈ సినిమాలో క్యారెక్టర్తో మనోజ్ సూపర్ కమ్బ్యాక్ ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో మూవీ సక్సెస్ మీట్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ ఈవెంట్లో మనోజ్ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాను
"హను-మాన్ సినిమా ట్రైలర్ రాకముందే, డైరెక్టర్ తేజాతో మిరాయ్ సినిమా చేయాలని నిర్ణయించారు. ఎవరూ పట్టించుకోని సమయంలో, నాపై నమ్మకం, నా టాలెంట్ నమ్మి సినిమాలో అవకాశం ఇచ్చారు. ఎంతో మంది మనోజ్తో సినిమా వద్దు అని నిర్మాతకు చాలామంది చెప్పే ఉంటారు. కానీ, ప్రొడ్యూసర్ మాత్రం నన్ను నమ్మారు. దానికి నేను జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాను" అని మనోజ్ తెలిపారు.
కమ్బ్యాక్ ఎప్పుడు అన్నా?
తన కెరీర్లో ఎప్పటికప్పుడు కొత్తగా చేయాలనే ఆరాటం ఉండేదని, మిరాయ్ ఆ కోరికను నెరవేర్చిందని చెప్పారు. ఫ్యాన్స్ ఎప్పుడూ "నీ కమ్బ్యాక్ ఎప్పుడు అన్నా? నువ్వు కేవలం ఒక్క సినిమా చేయి హిట్ సంగతి మాకు వదిలేయ్" అని అడిగేవారని, ఆ సమయంలో నవ్వుతూ "వస్తున్నాను తమ్ముడు" అని చెప్పేవాడినని గుర్తుచేసుకున్నారు. అలా చెప్పినప్పటికీ "లోపల భయం ఉన్నా నవ్వుతూ మాట్లాడేవాడిని. ఎన్నో సినిమాలు దగ్గర వరకు వచ్చి చేజారిపోయాయి" అని, ఆ దశలో కార్తిక్ ఎంట్రీ తన జీవితాన్ని మలుపు తిప్పిందని మనోజ్ వెల్లడించారు.
నా కుటుంబాన్ని నిలబెట్టావ్!
మిరాయ్ సినిమా సక్సెస్ మీట్కు హాజరైన అందరూ చిత్రం గురించి మాట్లాడారు. ఇదే క్రమంలో మనోజ్ తనకు ఈ సినిమా కోసం పని చేసిన వారిని, అలానే డైరెక్టర్, ప్రొడ్యూసర్, అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అందరి సమక్షంలో కార్తిక్కు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు."మీరు నన్ను మాత్రమే నిలబెట్టలేదు, నన్ను నా కుటుంబాన్ని నిలబెట్టారు"అంటూ ఎమోషనల్ అయ్యారు.
'హను- మాన్'తో భారీ విజయం అందుకున్న తేజ సజ్జా తాజాగా 'మిరాయ్'తో సూపర్ యోధాగా అడ్వెంచర్ యాక్షన్ చేశారు. 'ఈగల్' సినిమా తర్వాత దర్శకుడు కార్తీక్ ఘట్టమనేని తెరకెక్కించిన చిత్రమిది. మంచు మనోజ్ ఇందులో కీలక పాత్ర పోషించడం టీజర్, ట్రైలర్లు అద్భుతమైన విజువల్స్తో ఆకట్టుకోవడంతో ఈ సినిమాపై ఫుల్ హైప్ క్రియేట్ అయ్యింది. ప్రస్తుతం థియేటర్లలో భారీ రెస్పాన్స్ అందుకుంటుంది.
