ETV Bharat / entertainment

'మోహన్ బాబు, చిరంజీవి కొడుకులే కాదు- ఇక్కడ ఎవరైనా స్టార్స్ అవ్వొచ్చు'- మంచు మనోజ్

హీరో కావాలంటే బ్యాా​గ్రౌండ్​ అవసరం లేదు- టాలెంట్​ ఉంటే ఎవరైన అవ్వొచ్చు!

Manchu Manoj About Background
Manchu Manoj About Background (Source: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 17, 2025 at 10:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Manchu Manoj About Background : సెప్టెంబర్‌ 12న విడుదలైన మిరాయ్ సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన లభిస్తోంది. ఈ విజయాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి మూవీ టీమ్ విజయవాడలో ప్రత్యేకంగా సక్సెస్ మీట్‌ నిర్వహించింది. ఇందులో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరూ సినిమా అనుభవాలను షేర్​ చేసుకున్నారు. అయితే, ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో నటుడు మంచు మనోజ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

చిరంజీవి , మోహన్ బాబు కొడుకులే కాదు!
"ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడూ కొత్త కథలను ప్రోత్సహిస్తుంది. నారా రోహిత్ నటించిన సుందరకాండ, యూట్యూబ్ స్టార్ మౌళీ చేసిన లిటిల్ హార్ట్స్ సినిమాలు బ్లాక్‌బస్టర్ హిట్స్ కావడం దీన్నే రుజువు చేస్తోంది. ఇప్పుడు మిరాయ్ కూడా అదే స్థాయిలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. బ్యాగ్రౌండ్ లేకుండా కూడా ఎవ్వరైనా హీరో అవ్వొచ్చు. దానికి చిరంజీవి కొడుకో, మోహన్ బాబు కొడుకో కావాల్సిన అవసరం లేదు" అని వ్యాఖ్యానించారు.

మౌళి సినిమాలో మనోజ్​
అలాగే, మౌళీ తీసే తర్వాతి సినిమాలో తనకు అవకాశం ఇస్తే విలన్‌గా, లేదా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్‌గా నటిస్తానని ఆయన ఇచ్చారు. "అతనికి అవసరం ఉంటే నేను ఎప్పుడూ తోడుగా ఉంటాను" అని స్పష్టం చేశారు. లిటిల్ హార్ట్స్ తర్వాత వచ్చిన మిరాయ్ సినిమాకు అన్ని భాషల్లోనూ మంచి ఆదరణ లభించిందని, ప్రేక్షకుల మద్దతుతో ఈ చిత్రం విశేషమైన గుర్తింపు తెచ్చుకుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

జీవితంలో పెద్ద ప్రశంస
"మిరాయ్ సినిమా చూసిన తర్వాత అమ్మ నన్ను హత్తుకొని మహావీర్ లామా పాత్రలో నేను అదరగొట్టానని చెప్పడం అదే నా జీవితంలో పెద్ద ప్రశంస. అలాగే మా అక్క నుంచి కూడా ప్రత్యేకమైన అభినందనలు అందుకున్నాను. కుటుంబసభ్యులతో కలిసి ఈ సినిమాను చూసిన అనుభవం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనిది" అని చెప్పారు.

అలాగే అభిమానుల పట్ల కృతజ్ఞతలు వ్యక్తం చేస్తూ, "నేను విజయం సాధించాలని నా అభిమానులు ఎప్పుడూ కోరుకున్నారు. ఎన్ని జన్మలెత్తినా మీ రుణం తీర్చుకోలేను. ఇప్పుడు నాకు ఇంత పెద్ద కుటుంబం ఉందని గర్వంగా చెప్పగలను. ఇండస్ట్రీలో విశ్వప్రసాద్ లాంటి నిర్మాతలు దొరకరు. ఆయన ఎప్పుడూ రాజీ పడకుండా సినిమాలు చేస్తారు. త్వరలో ఓజీ, రాజాసాబ్ విడుదల కానున్నాయి. ఈ సినిమాలు రికార్డులు తిరగరాస్తాయి. థియేటర్స్‌కు జనాలు రారు అంటారు కానీ, మంచి సినిమా చేస్తే తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎప్పుడూ ఆదరిస్తారనే విషయాన్ని మిరాయ్ మరోసారి నిరూపించింది" అని మనోజ్ తెలిపారు.

కలెక్షన్​ల విషయానికి వస్తే
తేజ సజ్జా హీరోగా నటించిన సోషల్‌ ఫాంటసీ డ్రామా మిరాయ్ విదేశాల్లో కలెక్షన్ల వర్షం కురిపిస్తోంది. రెండో రోజునే ఈ చిత్రం 564వేల డాలర్​లను వసూలు చేసి, 2 రోజుల్లో మొత్తంగా 1.34మిలియన్​ డాలర్​లను (సుమారు రూ.11 కోట్లకు పైగా) కలెక్షన్లు అందుకుంది. ఆదివారం ఉదయం 9 గంటల వరకు 225వేల డాలర్లు వసూలు చేస్తూ, మిరాయ్‌ 1.5మిలియన్​ డాలర్​ క్లబ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ చిత్రం 2మిలియన్​ డాలర్​ మైలురాయిని లక్ష్యంగా పెట్టుకుని దూసుకుపోతోంది. బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ఇంతటి సెన్సేషనల్‌ స్టార్ట్‌తో మిరాయ్‌ నార్త్‌ అమెరికాలో తెలుగు సినిమాలకు మరో స్థాయి క్రేజ్‌ను తీసుకువచ్చిందని ట్రేడ్‌ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

పాలిటిక్స్​లోకి వెళ్తే నేనే హీరో- అక్కడ విలన్లు చాలా ఎక్కువ: జగపతిబాబు

ఫ్లైట్ బుకింగ్​లో మిస్టేక్- క్రూయిజ్​లో కలిసి ప్రయాణం- శ్రియ క్రేజీ లవ్ స్టోరీ !

For All Latest Updates

TAGGED:

MANCHU MANOJ NEXT MOVIERAJASAAB RELEASE DATEMANCHU MANOJ ABOUT YOUNG HEROSMANCHU MANOJ ABOUT MIRAIMANCHU MANOJ ABOUT BACKGROUND

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పల్లీలతో చట్నీలే కాదు - ఇలా కరకరలాడే "వడలు" చేసుకోండి! - టేస్ట్ సూపర్!

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

కృష్ణాలో మరిన్ని జలాల వినియోగమే లక్ష్యం - తెరపైకి కొత్త ప్రాజెక్టులు

స్వీడన్​ నుంచి వరంగల్​దాకా : అమ్మానాన్నల కోసం ఓ మహిళ అన్వేషణ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.