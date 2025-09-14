ETV Bharat / entertainment

నాని కొత్త సినిమాలో మోహన్​ బాబు- రివీల్ చేసిన మంచు లక్ష్మి

నాని సినిమాలో మోహన్​ బాబు- కనిపించేది ఆ పాత్రలోనేనా?

Mohan Babu In Paradise
Mohan Babu In Paradise (Source: Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 14, 2025 at 10:12 AM IST

Mohan Babu In Paradise : శ్రీకాంత్​ ఓదెల దర్శకత్వంలో నాని హీరోగా నటిస్తున్న సినిమా 'ది ప్యారడైజ్'​​. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన షూటింగ్​ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఇటీవల మేకింగ్ సీన్స్​​ వీడియో ఓ గ్లింప్స్​గా ఫ్యాన్స్​ కోసం విడుదల చేశారు. దానికి ప్రేక్షకుల నుంచి భారీ రెస్పాన్స్​ వచ్చింది. ఈ సినిమాపై రోజురోజుకు అంచనాలు పెరిగిపోతున్న క్రమంలో తాజాగా మరో సూపర్ న్యూస్ బయటకు వచ్చింది. ఇందులో కలెక్షన్ కింగ్ మోహన్​ బాబు కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నట్లు స్వయంగా మంచు లక్ష్మి రివీల్ చేశారు.

ప్రస్తుతం మంచు లక్ష్మి దక్ష సినిమాలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రెస్​ మీట్​లో తాజాగా పాల్గొన్నారు. ఈ సమయంలో విలేకర్​ అడిగిన ఒక ప్రశ్నకు మంచు లక్ష్మి ఇలా సమాధానం ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం మోహన్​ బాబు 'ది ప్యారడైజ్'​​ సినిమాలో చేస్తున్నారు అంటూ సీక్రెట్ రివీల్ చేశారు. ఆ తర్వాత ఈ సమాచారం మూవీటీమ్​ బయట పెట్టలేదన్న విషయాన్ని గ్రహించి వెంటనే మాట మార్చారు. ఆ వెంటనే తానే ఆ సమాచారాన్ని అఫిషియల్​ చేస్తున్నానంటూ, దానికి నాని ఏమి అనుకోడంటూ తెలిపారు. ఆ తర్వాత మోహన్​ బాబు వర్క్​ పరంగా ఎంత డెడికేషన్​తో ఉంటారో అన్న విషయంపై మాట్లాడారు.

"ప్రస్తుతం మా నాన్న ఓ సినిమాలో నటిస్తున్నారు. దాని కోసం నిరంతరం కృషి చేస్తున్నారు. కష్టపడి ఆ క్యారెక్టర్​ డిమాండ్​ మేరకు మజిల్స్​ పెంచుతున్నారు. ఈ వయస్సులో ఎవరు అంత కష్టపడరు. వచ్చిన పాత్రను చేసుకొని వెళ్లిపోతారు. కానీ నాన్న అలా కాదు. పాత్రకు తగ్గట్టు తనని తాను ఛేంజ్​ చేసుకుంటారు. సెట్​కు వస్తే చిన్న పిల్లాడిలా బిహేవ్​ చేస్తారు' అని లక్ష్మి అన్నారు. అలా అనుకోకుండా సడెన్​గా ప్యారడైజ్​లో మోహన్​ బాబు గురించి రివీల్ చేసేశారు. దీంతో సినిమాలో ఆయనది విలన్ క్యారెక్టర్ అయి ఉంటుందని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు.​ నానీతో మోహన్ బాబు మధ్య ఫైట్​ సీన్స్​లో ఏ రేంజ్​లో ఉంటాయో అని కామెంట్ చేస్తున్నారు.

లక్ష్మి చెప్పినట్టే, ఈ సినిమాలో మోహన్‌ బాబు పోషిస్తున్న పాత్ర ఆయన కెరీర్‌లోనే ఒక ప్రత్యేకతగా నిలవబోతోందని తెలుస్తోంది. దర్శకుడు శ్రీకాంత్‌ ఒదెలా ప్రత్యేకంగా మోహన్‌ బాబును దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ రోల్‌ డిజైన్‌ చేయగా, ఆ పాత్రపై సీనియర్‌ నటుడు కూడా ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. ఈ సినిమాలో యాక్షన్‌ సన్నివేశాలు కూడా ఉండనున్నాయట. అందుకోసమే మోహన్‌ బాబు బాడీపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టుతున్నారని సమాచారం.

ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్‌గా కయాదు లోహర్‌ నటిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం షూటింగ్‌ శరవేగంగా కొనసాగుతోంది. మోహన్‌ బాబు చేస్తున్న ఈ ప్రత్యేక పాత్రతో ఆయన మరోసారి ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించడం ఖాయమని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. వచ్చే ఏడాది ఈ సినిమా మార్చి 26న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. మొత్తం ఎనిమిది భాషల్లో తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ, బెంగాలీలో రిలీజ్​ చేస్తున్నారు. సికింద్రాబాద్‌ నేపథ్యంలో సాగే కథ ఇది. ఈ పాన్‌ ఇండియా చిత్రాన్ని సుధాకర్‌ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. అనిరుధ్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. ప్రొడక్షన్‌ డిజైనర్‌ అవినాశ్‌ కొల్లా పనిచేస్తున్నారు.

PARADISE MOHAN BABUPARADISE MOVIE GLIMPSEPARADISE MOVIE MUSIC DIRECTORPARADISE MOVIE RELEASE DATEPARADISE

