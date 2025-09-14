నాని కొత్త సినిమాలో మోహన్ బాబు- రివీల్ చేసిన మంచు లక్ష్మి
నాని సినిమాలో మోహన్ బాబు- కనిపించేది ఆ పాత్రలోనేనా?
Published : September 14, 2025 at 10:12 AM IST
Mohan Babu In Paradise : శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో నాని హీరోగా నటిస్తున్న సినిమా 'ది ప్యారడైజ్'. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన షూటింగ్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఇటీవల మేకింగ్ సీన్స్ వీడియో ఓ గ్లింప్స్గా ఫ్యాన్స్ కోసం విడుదల చేశారు. దానికి ప్రేక్షకుల నుంచి భారీ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ సినిమాపై రోజురోజుకు అంచనాలు పెరిగిపోతున్న క్రమంలో తాజాగా మరో సూపర్ న్యూస్ బయటకు వచ్చింది. ఇందులో కలెక్షన్ కింగ్ మోహన్ బాబు కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నట్లు స్వయంగా మంచు లక్ష్మి రివీల్ చేశారు.
ప్రస్తుతం మంచు లక్ష్మి దక్ష సినిమాలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రెస్ మీట్లో తాజాగా పాల్గొన్నారు. ఈ సమయంలో విలేకర్ అడిగిన ఒక ప్రశ్నకు మంచు లక్ష్మి ఇలా సమాధానం ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం మోహన్ బాబు 'ది ప్యారడైజ్' సినిమాలో చేస్తున్నారు అంటూ సీక్రెట్ రివీల్ చేశారు. ఆ తర్వాత ఈ సమాచారం మూవీటీమ్ బయట పెట్టలేదన్న విషయాన్ని గ్రహించి వెంటనే మాట మార్చారు. ఆ వెంటనే తానే ఆ సమాచారాన్ని అఫిషియల్ చేస్తున్నానంటూ, దానికి నాని ఏమి అనుకోడంటూ తెలిపారు. ఆ తర్వాత మోహన్ బాబు వర్క్ పరంగా ఎంత డెడికేషన్తో ఉంటారో అన్న విషయంపై మాట్లాడారు.
"ప్రస్తుతం మా నాన్న ఓ సినిమాలో నటిస్తున్నారు. దాని కోసం నిరంతరం కృషి చేస్తున్నారు. కష్టపడి ఆ క్యారెక్టర్ డిమాండ్ మేరకు మజిల్స్ పెంచుతున్నారు. ఈ వయస్సులో ఎవరు అంత కష్టపడరు. వచ్చిన పాత్రను చేసుకొని వెళ్లిపోతారు. కానీ నాన్న అలా కాదు. పాత్రకు తగ్గట్టు తనని తాను ఛేంజ్ చేసుకుంటారు. సెట్కు వస్తే చిన్న పిల్లాడిలా బిహేవ్ చేస్తారు' అని లక్ష్మి అన్నారు. అలా అనుకోకుండా సడెన్గా ప్యారడైజ్లో మోహన్ బాబు గురించి రివీల్ చేసేశారు. దీంతో సినిమాలో ఆయనది విలన్ క్యారెక్టర్ అయి ఉంటుందని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు. నానీతో మోహన్ బాబు మధ్య ఫైట్ సీన్స్లో ఏ రేంజ్లో ఉంటాయో అని కామెంట్ చేస్తున్నారు.
లక్ష్మి చెప్పినట్టే, ఈ సినిమాలో మోహన్ బాబు పోషిస్తున్న పాత్ర ఆయన కెరీర్లోనే ఒక ప్రత్యేకతగా నిలవబోతోందని తెలుస్తోంది. దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఒదెలా ప్రత్యేకంగా మోహన్ బాబును దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ రోల్ డిజైన్ చేయగా, ఆ పాత్రపై సీనియర్ నటుడు కూడా ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. ఈ సినిమాలో యాక్షన్ సన్నివేశాలు కూడా ఉండనున్నాయట. అందుకోసమే మోహన్ బాబు బాడీపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టుతున్నారని సమాచారం.
ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్గా కయాదు లోహర్ నటిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం షూటింగ్ శరవేగంగా కొనసాగుతోంది. మోహన్ బాబు చేస్తున్న ఈ ప్రత్యేక పాత్రతో ఆయన మరోసారి ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించడం ఖాయమని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. వచ్చే ఏడాది ఈ సినిమా మార్చి 26న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. మొత్తం ఎనిమిది భాషల్లో తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ, బెంగాలీలో రిలీజ్ చేస్తున్నారు. సికింద్రాబాద్ నేపథ్యంలో సాగే కథ ఇది. ఈ పాన్ ఇండియా చిత్రాన్ని సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. అనిరుధ్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ అవినాశ్ కొల్లా పనిచేస్తున్నారు.
