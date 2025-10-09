రికార్డులు తిరగరాసిన 'కొత్త లోక'- మలయాళ ఇండస్ట్రీలో ఆల్టైమ్ హైయ్యెస్ట్ కలెక్షన్స్
రూ. 300 కోట్ల క్లబ్లో చేరిన కొత్త లోక - మోహన్లాల్ సినిమా రికార్డ్ బ్రేక్
Published : October 9, 2025 at 3:08 PM IST
Kotha Lokah Collections: చిన్న సినిమాగా విడుదలై రికార్డులు సృష్టిస్తున్న 'కొత్తలోక: చాప్టర్ 1' (kotha lokah chapter 1). కేవలం మౌత్ టాక్తోనే బాక్సాఫీస్ వద్ద బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచి మంచి కలెక్షన్స్ను అందుకుంది. విడుదలైన నెల రోజులకే ఓటీటీకి వచ్చేస్తున్నా ఇంకా 'కొత్తలోక' మాత్రం థియేటర్లోనే ప్రేక్షకులను పెద్ద ఎత్తున అలరిస్తోంది. వరల్డ్ వైడ్గా లోక రూ.300 కోట్ల క్లబ్లో చేరింది.
ఈ క్రమంలోనే కొత్త లోక అరుదైన రికార్డు కొట్టింది. మలయాళ సినిమా హిస్టరీలోనే రూ.300 కోట్లు వసూల్ చేసిన తొలి సినిమాగా కొత్త లోక చరిత్ర సృష్టించింది. కల్యాణి ప్రియదర్శన్ కీలక పాత్రలో డొమినిక్ అరుణ్ ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించారు. కేవలం రూ.30 కోట్ల బడ్జెట్తో రూపొందిన ఈ మూవీ విడుదలైన 40 రోజుల్లో వరల్డ్వైడ్గా రూ.300 కోట్లు (గ్రాస్) వసూలు చేసింది. ఈ క్రమంలోనే మోహన్లాల్ హీరోగా పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ డైరెక్షన్లో ఈ సంవత్సరం వచ్చిన 'ఎల్2: ఎంపురాన్'ను వెనక్కినెట్టి నెం 1గా నిలిచింది.
ఇప్పటివరకూ మలయాళంలో అత్యధిక వసూళ్లు (రూ.265.5 కోట్లు) సంపాదించిన సినిమాగా ఎల్ 2 ఉండేది. ఆ రికార్డును 'కొత్త లోక' బ్రేక్ చేసింది. ఆ తర్వాత 'తుడురమ్' రూ.242 కోట్లతో మూడో స్థానంలో ఉంది. డొమినిక్ అరుణ్ కథను నమ్మి నటుడు దుల్కర్ సల్మాన్ పెద్ద సాహసం చేశాడు. 'కొత్త లోక' నటీనటులు, టెక్నికల్ టీమ్ పై రూ.30 కోట్లు ఖర్చు చేయడం చూస్తే, దుల్కర్ ఆ కథను ఎంతగా నమ్మాడో అర్థమవుతుంది. ఆ నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకుండా చిత్రబృందం కష్టపడింది.
ఇప్పటివరకూ కల్యాణి ప్రియదర్శన్ నటించిన సినిమాలకు ఇది డిఫరెంట్ కథ, కథనాలు వైవిధ్యంగా ఉండటంతో కేవలం మౌత్ టాక్తోనే దూసుకుపోయింది. ఇప్పుడు ఏకంగా మలయాళ సినీ చరిత్రలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా నిలిచింది. ఇక ఈ చిత్రం ఓటీటీలో ఎప్పుడొస్తుందా? అని సినీ ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. దీపావళి కానుకగా అక్టోబరు 20వ తేదీ నుంచి జియో హాట్స్టార్లో స్ట్రీమింగ్కు తీసుకొచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. కానీ దీనిపై ఇంకా అఫిషియల్ ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.
మరోవైపు 'లోక' యూనివర్స్ కొనసాగుతుందని ఇప్పటికే చిత్రబృందం ప్రకటించింది. లోక ఫ్రాంచైజీలో ఇంకో ఐదు సినిమాలు రానున్నట్లు ఇదివరకే మేకర్స్ అనౌన్స్ చేశారు. ఇందులో భాగంగా 'లోక: చాప్టర్- 2' ను నిర్మాత దుల్కర్ సల్మాన్ ఇటీవల అనౌన్స్ చేశారు. ఇందులో టొవినో థామస్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు.
'కొత్త లోక' ఓటీటీ కన్ఫ్యూజన్- ఇంకా వీడని మిస్టరీ
చరిత్ర సృష్టించిన కొత్త లోక- ఆల్టైమ్ ఇండస్ట్రీ హిట్గా ఫీమేల్ సూపర్ హీరో మూవీ