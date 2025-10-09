ETV Bharat / entertainment

రికార్డులు తిరగరాసిన 'కొత్త లోక'- మలయాళ ఇండస్ట్రీలో ఆల్​టైమ్ హైయ్యెస్ట్ కలెక్షన్స్​

రూ. 300 కోట్ల క్లబ్​లో చేరిన కొత్త లోక - మోహన్​లాల్ సినిమా రికార్డ్ బ్రేక్

Kotha Lokah Collections
Kotha Lokah Collections (Source: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 9, 2025 at 3:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Kotha Lokah Collections: చిన్న సినిమాగా విడుదలై రికార్డులు సృష్టిస్తున్న 'కొత్తలోక: చాప్టర్‌ 1' (kotha lokah chapter 1). కేవలం మౌత్‌ టాక్‌తోనే బాక్సాఫీస్‌ వద్ద బ్లాక్​ బస్టర్​గా నిలిచి మంచి కలెక్షన్స్​ను అందుకుంది. విడుదలైన నెల రోజులకే ఓటీటీకి వచ్చేస్తున్నా ఇంకా 'కొత్తలోక' మాత్రం థియేటర్‌లోనే ప్రేక్షకులను పెద్ద ఎత్తున అలరిస్తోంది. వరల్డ్​ వైడ్​గా లోక రూ.300 కోట్ల క్లబ్‌లో చేరింది.

ఈ క్రమంలోనే కొత్త లోక అరుదైన రికార్డు కొట్టింది. మలయాళ సినిమా హిస్టరీలోనే రూ.300 కోట్లు వసూల్ చేసిన తొలి సినిమాగా కొత్త లోక చరిత్ర సృష్టించింది. కల్యాణి ప్రియదర్శన్ కీలక పాత్రలో డొమినిక్‌ అరుణ్‌ ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించారు. కేవలం రూ.30 కోట్ల బడ్జెట్‌తో రూపొందిన ఈ మూవీ విడుదలైన 40 రోజుల్లో వరల్డ్​వైడ్​గా రూ.300 కోట్లు (గ్రాస్‌) వసూలు చేసింది. ఈ క్రమంలోనే మోహన్‌లాల్ హీరోగా పృథ్వీరాజ్‌ సుకుమారన్‌ డైరెక్షన్​లో ఈ సంవత్సరం వచ్చిన 'ఎల్2: ఎంపురాన్'ను వెనక్కినెట్టి నెం 1గా నిలిచింది.

ఇప్పటివరకూ మలయాళంలో అత్యధిక వసూళ్లు (రూ.265.5 కోట్లు) సంపాదించిన సినిమాగా ఎల్ 2 ఉండేది. ఆ రికార్డును 'కొత్త లోక' బ్రేక్ చేసింది. ఆ తర్వాత 'తుడురమ్' రూ.242 కోట్లతో మూడో స్థానంలో ఉంది. డొమినిక్‌ అరుణ్‌ కథను నమ్మి నటుడు దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ పెద్ద సాహసం చేశాడు. 'కొత్త లోక' నటీనటులు, టెక్నికల్​ టీమ్​ పై రూ.30 కోట్లు ఖర్చు చేయడం చూస్తే, దుల్కర్‌ ఆ కథను ఎంతగా నమ్మాడో అర్థమవుతుంది. ఆ నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకుండా చిత్రబృందం కష్టపడింది.

ఇప్పటివరకూ కల్యాణి ప్రియదర్శన్‌ నటించిన సినిమాలకు ఇది డిఫరెంట్​ కథ, కథనాలు వైవిధ్యంగా ఉండటంతో కేవలం మౌత్‌ టాక్‌తోనే దూసుకుపోయింది. ఇప్పుడు ఏకంగా మలయాళ సినీ చరిత్రలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా నిలిచింది. ఇక ఈ చిత్రం ఓటీటీలో ఎప్పుడొస్తుందా? అని సినీ ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. దీపావళి కానుకగా అక్టోబరు 20వ తేదీ నుంచి జియో హాట్‌స్టార్‌లో స్ట్రీమింగ్‌కు తీసుకొచ్చే ఛాన్స్​ ఉంది. కానీ దీనిపై ఇంకా అఫిషియల్​ ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.

మరోవైపు 'లోక' యూనివర్స్‌ కొనసాగుతుందని ఇప్పటికే చిత్రబృందం ప్రకటించింది. లోక ఫ్రాంచైజీలో ఇంకో ఐదు సినిమాలు రానున్నట్లు ఇదివరకే మేకర్స్ అనౌన్స్ చేశారు. ఇందులో భాగంగా 'లోక: చాప్టర్‌- 2' ను నిర్మాత దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ ఇటీవల అనౌన్స్​ చేశారు. ఇందులో టొవినో థామస్‌ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు.

'కొత్త లోక' ఓటీటీ కన్​ఫ్యూజన్- ఇంకా వీడని మిస్టరీ

చరిత్ర సృష్టించిన కొత్త లోక- ఆల్​టైమ్ ఇండస్ట్రీ హిట్​గా ఫీమేల్ సూపర్ హీరో మూవీ

For All Latest Updates

TAGGED:

KOTHA LOKAHDULQUER SALMAN UPCOMING FILMSKOTHA LOKAH MOVIE BUDJETLOKAH MOVIE UNIVERSEKOTHA LOKAH COLLECTIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే రాగి, పల్లీ లడ్డూ! - సూపర్ టేస్టీ, హెల్దీ ఫుడ్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.