ETV Bharat / entertainment

సంచలనం సృష్టించిన కొత్త లోక- మలయాళ ఇండస్ట్రీలో ఆల్​టైమ్​ రికార్డ్

రూ.250 కోట్ల వైపునకు దూసుకుపోతున్న కొత్త లోక- మాలీవుడ్​లో అరుదైన ఘనత

All Time No One
All Time No One (Source: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 16, 2025 at 11:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Kotha Lokah All Time Record : కల్యాణి ప్రియదర్శన్ 'హలో' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయం అయ్యారు. ఈ చిత్రంతో ప్రేక్షకుల నుంచి విశేష స్పందనతో పాటు, సౌత్ బెస్ట్ ఫీమేల్ డెబ్యూ అవార్డును అందుకున్నారు. ప్రస్తుతం మలయాళ చిత్రాలతో బిజీగా ఉన్న ఆమె, ఇటీవల విడుదలైన 'కొత్త లోక ఛాప్టర్ 1 చంద్ర' చిత్రం థియేటర్లలో బ్లాక్‌బస్టర్ విజయాన్ని సాధించింది. తాజాగా ఈ సినిమా రూ.250 కోట్ల మైలురాయిని అందుకునే దిశగా కొనసాగుతోంది.

గత కొన్నేళ్లుగా మలయాళం సినిమాలు వరుస విజయాలను అందుకుంటున్నాయి. 'మంజుమ్మల్ బాయ్స్', 'తుడరమ్' వంటి చిత్రాలు ప్రేక్షకులు కొత్త కథలపై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారని రుజువు చేశాయి. అదే తరహాలో, 'కొత్త లోక ఛాప్టర్-1' ఆగస్టు 28న విడుదలై భారీ హిట్ సాధించింది. ఇప్పటికీ ఈ సినిమాకు థియేటర్లలో డసెంట్ ఆక్యుపెన్సీ నమోదు అవుతోంది. రూ.30 కోట్ల బడ్జెట్‌తో నిర్మించిన ఈ సినిమా రూ.200 కోట్ల క్లబ్​లో చేరిపోయింది. దీంతో భారీ లాభాలు తెచ్చుకుంది. ఈ క్రమంలోనే కొత్త లోక మలయాళ ఇండస్ట్రీలోనే ఆల్​టైమ్ రికార్డ్ కొట్టింది.

ఈ సినిమాను దుల్కర్ సల్మాన్ సొంత బ్యానర్ 'వే ఫేరర్ ఫిల్మ్స్' రూపొందించింది. ఈ నిర్మాణ సంస్థ సోమవారం ప్రత్యేక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ప్రముఖ టికెట్ బుకింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్​ 'బుక్ మై షో'లో అత్యధిక టికెట్లు అమ్ముడైన మలయాళ సినిమాగా 'లోక' టాప్‌లో నిలిచిందని సంస్థ అధికారికంగా వెల్లడించింది. లోక 4.51 మిలియన్‌ టికెట్‌ అమ్మకాలతో టాప్​లో నిలిచింది. ఈ క్రమంలో 4.51 మిలియన్‌ వద్ద ఉన్న 'తుడరమ్‌'ను అధిగమించింది. మరోవైపు, 'మంజుమ్మెల్‌ బాయ్స్‌ '4.30 మిలియన్‌ టికెట్లతో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. 'ఎంపురాన్‌' 3.75 మిలియన్‌, 'ఆవేశం' 3 మిలియన్‌ టికెట్‌ అమ్మకాలతో వరుసగా తదుపరి స్థానాల్లో నిలిచాయి.

ప్రస్తుతం రూ.250 కోట్ల దిశగా వెళ్తున్న ఈ సినిమా లాంగ్ రన్​లో రూ.300 కోట్ల క్లబ్​లో చేరే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. అలా జరిగితే అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన మలయాళ సినిమాగానూ రికార్డు సృష్టింస్తుంది. ప్రస్తుతం వసూళ్ల పరంగా 'ఎంపురాన్' తర్వాత 'లోక' రెండో స్థానంలో ఉంది. ఈ సినిమాలో ప్రధాన పాత్రలో కల్యాణి ప్రియదర్శన్ నటించారు. కీలక పాత్రల్లో నస్లెన్, చందు, సలీమ్‌కుమార్ కనిపించారు. తమిళ డ్యాన్స్​ మాస్టర్​ సాండి ప్రతినాయకుడిగా తన అరంగేట్రం చేయగా, దుల్కర్ సల్మాన్, టోవినో థామస్ ప్రత్యేక పాత్రల్లో అలరించారు.

ఈ సినిమాలో హీరోయిన్​గా నటించిన కల్యాణి ప్రియదర్శన్‌ నటన ఆకట్టుకుంటుంది. 2017లోనే ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టినా ఇప్పటిదాకా చెప్పుకోదగ్గ హిట్ రాలేదు. కానీ ఇన్నేళ్లకు ఆమెకు భారీ సక్సెస్ వచ్చింది. బిగ్గెస్ట్‌ నటిగానూ నిలిచింది. ఈ థ్రిల్లర్‌ సినిమాలో ఆమె పోషించిన చంద్ర పాత్రకు మంచి మార్కులు పడ్డాయి. ఇక ఓటీటీలోకి వచ్చినాక సినిమాకు భారీ స్థాయిలో రెస్పాన్స్ సైతం లభిస్తుంది.

కాగా, లోక సినిమాను స్టార్ హీరో దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ సొంత బ్యానర్‌లో నిర్మించారు. ఈ సినిమా ఓ ఫ్రాంచైజీగా రానున్నట్లు మేకర్స్ ఇప్పటికే చెప్పారు. అందులో భాగంగానే ఇంకో ఐదు సినిమాలు సీక్వెల్​గా రానున్నాయి. కంటెంట్ బాగుంటే సినిమాను ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారనేదానికి ఇదే ఉదాహరణ.

కొత్త లోక కాసుల వర్షం- కీర్తి సురేశ్ రికార్డ్ బ్రేక్

5 పార్ట్​లుగా కొత్త లోక- ఆ ఫార్ములా వర్కౌటైతే బెస్ట్ యూనివర్స్​గా!

For All Latest Updates

TAGGED:

KOTHA LOKAH TRAILERKOKHA MOVIE BUDGETLOKAH MOVIE PROFITKOTHA LOKAH RELEASE DATELOKAH INTO 250 CRORE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఘుమఘుమలాడే "టమాటా కొబ్బరి రసం" - సూపర్ టేస్టీతో కడుపునిండా తినేస్తారు!

పల్లీలతో చట్నీలే కాదు - ఇలా కరకరలాడే "వడలు" చేసుకోండి! - టేస్ట్ సూపర్!

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ఇడ్లీ, దోశ పిండి లేకుండానే "గుంత పొంగనాలు" - చట్నీ లేకుండానే కమ్మగా తినేయొచ్చు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.