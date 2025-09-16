సంచలనం సృష్టించిన కొత్త లోక- మలయాళ ఇండస్ట్రీలో ఆల్టైమ్ రికార్డ్
రూ.250 కోట్ల వైపునకు దూసుకుపోతున్న కొత్త లోక- మాలీవుడ్లో అరుదైన ఘనత
Published : September 16, 2025 at 11:50 AM IST
Kotha Lokah All Time Record : కల్యాణి ప్రియదర్శన్ 'హలో' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయం అయ్యారు. ఈ చిత్రంతో ప్రేక్షకుల నుంచి విశేష స్పందనతో పాటు, సౌత్ బెస్ట్ ఫీమేల్ డెబ్యూ అవార్డును అందుకున్నారు. ప్రస్తుతం మలయాళ చిత్రాలతో బిజీగా ఉన్న ఆమె, ఇటీవల విడుదలైన 'కొత్త లోక ఛాప్టర్ 1 చంద్ర' చిత్రం థియేటర్లలో బ్లాక్బస్టర్ విజయాన్ని సాధించింది. తాజాగా ఈ సినిమా రూ.250 కోట్ల మైలురాయిని అందుకునే దిశగా కొనసాగుతోంది.
గత కొన్నేళ్లుగా మలయాళం సినిమాలు వరుస విజయాలను అందుకుంటున్నాయి. 'మంజుమ్మల్ బాయ్స్', 'తుడరమ్' వంటి చిత్రాలు ప్రేక్షకులు కొత్త కథలపై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారని రుజువు చేశాయి. అదే తరహాలో, 'కొత్త లోక ఛాప్టర్-1' ఆగస్టు 28న విడుదలై భారీ హిట్ సాధించింది. ఇప్పటికీ ఈ సినిమాకు థియేటర్లలో డసెంట్ ఆక్యుపెన్సీ నమోదు అవుతోంది. రూ.30 కోట్ల బడ్జెట్తో నిర్మించిన ఈ సినిమా రూ.200 కోట్ల క్లబ్లో చేరిపోయింది. దీంతో భారీ లాభాలు తెచ్చుకుంది. ఈ క్రమంలోనే కొత్త లోక మలయాళ ఇండస్ట్రీలోనే ఆల్టైమ్ రికార్డ్ కొట్టింది.
ఈ సినిమాను దుల్కర్ సల్మాన్ సొంత బ్యానర్ 'వే ఫేరర్ ఫిల్మ్స్' రూపొందించింది. ఈ నిర్మాణ సంస్థ సోమవారం ప్రత్యేక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ప్రముఖ టికెట్ బుకింగ్ ప్లాట్ఫామ్ 'బుక్ మై షో'లో అత్యధిక టికెట్లు అమ్ముడైన మలయాళ సినిమాగా 'లోక' టాప్లో నిలిచిందని సంస్థ అధికారికంగా వెల్లడించింది. లోక 4.51 మిలియన్ టికెట్ అమ్మకాలతో టాప్లో నిలిచింది. ఈ క్రమంలో 4.51 మిలియన్ వద్ద ఉన్న 'తుడరమ్'ను అధిగమించింది. మరోవైపు, 'మంజుమ్మెల్ బాయ్స్ '4.30 మిలియన్ టికెట్లతో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. 'ఎంపురాన్' 3.75 మిలియన్, 'ఆవేశం' 3 మిలియన్ టికెట్ అమ్మకాలతో వరుసగా తదుపరి స్థానాల్లో నిలిచాయి.
Record shattered! 🔥 Lokah movie emerges as the All-Time No. 1 Malayalam film on BMS ticket sales! 💥#Lokah #TheyLiveAmongUs@DQsWayfarerFilm @dulQuer @dominicarun@NimishRavi@kalyanipriyan@naslen__ @jakes_bejoy @chamanchakko @iamSandy_Off @santhybee @AKunjamma pic.twitter.com/iS8hUCqAck— Wayfarer Films (@DQsWayfarerFilm) September 15, 2025
ప్రస్తుతం రూ.250 కోట్ల దిశగా వెళ్తున్న ఈ సినిమా లాంగ్ రన్లో రూ.300 కోట్ల క్లబ్లో చేరే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. అలా జరిగితే అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన మలయాళ సినిమాగానూ రికార్డు సృష్టింస్తుంది. ప్రస్తుతం వసూళ్ల పరంగా 'ఎంపురాన్' తర్వాత 'లోక' రెండో స్థానంలో ఉంది. ఈ సినిమాలో ప్రధాన పాత్రలో కల్యాణి ప్రియదర్శన్ నటించారు. కీలక పాత్రల్లో నస్లెన్, చందు, సలీమ్కుమార్ కనిపించారు. తమిళ డ్యాన్స్ మాస్టర్ సాండి ప్రతినాయకుడిగా తన అరంగేట్రం చేయగా, దుల్కర్ సల్మాన్, టోవినో థామస్ ప్రత్యేక పాత్రల్లో అలరించారు.
ఈ సినిమాలో హీరోయిన్గా నటించిన కల్యాణి ప్రియదర్శన్ నటన ఆకట్టుకుంటుంది. 2017లోనే ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టినా ఇప్పటిదాకా చెప్పుకోదగ్గ హిట్ రాలేదు. కానీ ఇన్నేళ్లకు ఆమెకు భారీ సక్సెస్ వచ్చింది. బిగ్గెస్ట్ నటిగానూ నిలిచింది. ఈ థ్రిల్లర్ సినిమాలో ఆమె పోషించిన చంద్ర పాత్రకు మంచి మార్కులు పడ్డాయి. ఇక ఓటీటీలోకి వచ్చినాక సినిమాకు భారీ స్థాయిలో రెస్పాన్స్ సైతం లభిస్తుంది.
కాగా, లోక సినిమాను స్టార్ హీరో దుల్కర్ సల్మాన్ సొంత బ్యానర్లో నిర్మించారు. ఈ సినిమా ఓ ఫ్రాంచైజీగా రానున్నట్లు మేకర్స్ ఇప్పటికే చెప్పారు. అందులో భాగంగానే ఇంకో ఐదు సినిమాలు సీక్వెల్గా రానున్నాయి. కంటెంట్ బాగుంటే సినిమాను ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారనేదానికి ఇదే ఉదాహరణ.
