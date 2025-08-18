ETV Bharat / entertainment

Malaika Arora Boyfriend
Published : August 18, 2025 at 4:11 PM IST

Malaika Arora Boyfriend : బాలీవుడ్‌లో గ్లామరస్ బ్యూటీగా, ఫిట్‌నెస్ ఐకాన్‌గా ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు సంపాదించుకున్నారు మలైకా ఆరోరా. ఆమె ఎలా కనిపించినా ఏం మాట్లాడినా ఎప్పుడూ హాట్ టాపిక్ అవుతూనే ఉంటుంది. వ్యక్తిగత జీవితం నుంచి కెరీర్ వరకు తరచూ వార్తల్లో నిలిచే ఈ నటి, తాజాగా మరోసారి చర్చల్లోకి వచ్చారు. ఎందుకంటే ఆమె తనకు అబ్బాయిలు ఎలా ఉంటే నచ్చుతారు? ఎలా ఉంటే నచ్చరు అనే విషయాలను కూడా ఓపెన్​గా బయటపెట్టడం హాట్ టాపిక్​గా మారింది.

అర్బాజ్‌తో విడాకులు- అర్జున్ కపూర్‌తో బ్రేకప్
మలైకా వ్యక్తిగత జీవితం ఎప్పుడూ హైలైట్ అవుతూనే ఉంటుంది. అర్జున్ కపూర్‌తో దాదాపు ఆరు సంవత్సరాలు రిలేషన్‌లో ఉన్న ఆమె, 2023లో విడిపోయారు. "ఇప్పుడు నేను సింగిల్‌నే" అని అర్జున్ అప్పట్లో ఒక ప్రమోషనల్ ఈవెంట్‌లో చెప్పిన తర్వాత వారి బ్రేకప్ కన్ఫార్మ్ అయ్యింది. అప్పటి వరకు రూమర్స్ మాత్రమే ఉన్నా, ఆ తర్వాత మలైకా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పెట్టిన ఒక సరదా స్టేటస్‌తో ఆ వార్త మరింత బలపడింది.

గతంలో మలైకా, అర్బాజ్ ఖాన్‌ల పెళ్లి కూడా బాగా హైలైట్ అయింది. 1998లో వీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకున్నారు. 2002లో అర్హాన్ ఖాన్ అనే కుమారుడికి జన్మనిచ్చారు. అయితే 18 ఏళ్ల తర్వాత 2016లో విడిపోయారు. వీరికి 2017లో విడాకులు మంజూరు అయ్యాయి. ప్రస్తుతం అర్బాజ్ ఖాన్ మరో పెళ్లి చేసుకుని కొత్త జీవితాన్ని మొదలుపెట్టారు.

మగవాళ్లు ఎలా ఉండాలి?
2021లో ఒక రియాలిటీ షోలో పాల్గొన్న మలైకా ఆరోరా తనకు నచ్చే మగవాళ్ల గురించి బహిరంగంగానే చెప్పేశారు. "నాకు కొంచెం రఫ్‌గా కనిపించే అబ్బాయిలు నచ్చుతారు. చాలా చక్కగా, మంచిగా ఉండేవాళ్లు అంతగా ఆకట్టుకోరు. సాఫ్ట్​గా, సెన్సిటివ్​గా ఉండేవాళ్లు నాకిష్టం ఉండరు. కాస్త రఫ్​గానే ఫ్లర్ట్ చేసే వారు బాగుంటారు. ముఖ్యంగా బాగా కిస్ చేయగలిగే వారు నన్ను ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తారు" అని స్పష్టం చేశారు. అదేవిధంగా గాసిప్ ఎక్కువగా చేసే పురుషులు తనకు అస్సలు నచ్చరని కూడా చెప్పారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ఆ సమయంలోనే హాట్ టాపిక్ అయ్యాయి.

రెండో పెళ్లి పై మలైకా కామెంట్
మలైకా కామెంట్స్ మళ్లీ చర్చల్లోకి రావడానికి అసలు కారణం, ఆమె లేటెస్ట్​గా తన రెండో పెళ్లి విషయంపై కూడా ఓపెన్​గా కామెంట్స్ చేశారు. "నేను ఎప్పుడూ 'నెవర్ సే నెవర్' అని అనుకుంటాను. నేను హార్డ్‌కోర్ రొమాంటిక్‌ని. ప్రేమ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది. కాబట్టి భవిష్యత్తులో పెళ్లి జరగదని ఎప్పుడూ చెప్పలేను" అని ఒక ఇంటర్వ్యూలో అన్నారు. దీంతో మలైకా మళ్లీ పెళ్లి చేసుకుంటారా? అనే ప్రశ్నలు అభిమానుల్లో మొదలయ్యాయి. ముఖ్యంగా అర్జున్ కపూర్‌తో విడిపోయిన తర్వాత ఆమె ఇలా చెప్పడం చర్చనీయాంశమైంది.

మలైకా ఓపెన్‌గా మాట్లాడే అతికొద్ది మంది నటీమణుల్లో ఒకరు. "నాకు రఫ్‌గా కనిపించే వారు, బాగా కిస్ చేసే వారు ఇష్టమంటా" అన్న మాటలు పాతవే అయినా ఇప్పుడు కూడా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు రెండో పెళ్లి విషయంపై చెప్పిన "నెవర్ సే నెవర్" కామెంట్ జోడించడంతో, అభిమానుల్లో ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. కొందరు ఆమె మళ్లీ పెళ్లి చేసుకుంటారని ఊహిస్తున్నారు. మొత్తానికి మలైకా ఆరోరా తన గ్లామర్ లైఫ్‌స్టైల్‌తో పాటు వ్యక్తిగత విషయాలతో కూడా ఎప్పుడూ హాట్ టాపిక్ అవుతున్నారు. ఇప్పుడు ఆమె రెండో పెళ్లి సంకేతాలు ఇచ్చినట్లే ఉండటంతో, రాబోయే రోజుల్లో ఈ విషయం మరింత చర్చనీయాంశం కానుంది.

