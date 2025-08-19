ETV Bharat / entertainment

'నన్ను బాలీవుడ్ భరించలేదు- టైమ్ వేస్ట్ చేసుకోను'- మహేశ్​ కామెంట్స్ మళ్లీ వైరల్ - MAHESH BABU ON BOLLYWOOD OFFERS

వార్​-2 రిలీజ్- మళ్లీ వైరల్ అవుతున్న మహేశ్ బాబు కామెంట్స్

Mahesh Babu On Bollywood Offers
Mahesh Babu On Bollywood Offers (Source: Associated press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 19, 2025 at 9:28 AM IST

Mahesh Babu On Bollywood Offers : తెలుగు సినిమా స్థాయి పాన్ వరల్డ్​ రేంజ్​కు పెరగ్గా, సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు వ్యాఖ్యలు మరోసారి సోషల్ మీడియాలో హాట్‌ టాపిక్‌గా మారాయి. బాలీవుడ్ తనను ఎఫోర్డ్ చేయలేదని, హిందీ సినిమాలు చేయాలనే ఆసక్తి లేదంటూ 2022లో చేసిన వ్యాఖ్యలు, ఇప్పుడు వార్ 2 మూవీ రిజల్ట్ నేపథ్యంలో నెట్టిం మళ్లీ చర్చకు దారితీశాయి.

యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ స్పై యూనివర్స్‌లో భాగంగా రూపొందిన వార్-2 మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద ప్రేక్షకులను అనుకున్నంత రేంజ్​లో అలరించలేదు. బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో హృతిక్ రోషన్‌తో పాటు యంగ్ టైగర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటించిన ఆ మూవీ, ముఖ్యంగా తెలుగు అభిమానుల నుంచి మిక్స్​డ్ రెస్పాన్స్ అందుకుంది. దీంతో తారక్​ బ్యాడ్ స్టెప్ వేశారని అనేక మంది కామెంట్లు పెట్టారు.

ఇప్పటికే రామ్ చరణ్, ప్రభాస్ బాలీవుడ్ డైరెక్టర్స్​తో వర్క్ చేసి డిజాస్టర్స్ అందుకోగా, ఇప్పుడు తారక్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యారని అంటున్నారు. అదే సమయంలో మహేష్ బాబు కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి. మేజర్ సినిమా ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్‌లో ఆయన పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు. "నేను అహంకారంగా మాట్లాడుతున్నట్టే అనిపించవచ్చు. కానీ నిజం ఏమిటంటే బాలీవుడ్ నుంచి చాలా ఆఫర్లు వచ్చాయి. కానీ వాళ్లు నన్ను ఎఫోర్డ్ చేయలేరు. నా టైమ్ వృథా చేయదలచుకోలేదు" అని అప్పట్లో ఆయన స్పష్టం చేశారు.

అదే సమయంలో తెలుగు సినిమాలు దేశవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తున్నాయని, తన లక్ష్యం ఎప్పటికీ తెలుగు సినిమానే అని మహేష్ చెప్పారు. సినిమా ఒక భావోద్వేగంలా మారిందని, ఇప్పుడు ఇండియన్ సినిమాగా మారిందని ఆయన వివరించారు. వార్ 2 ఫలితంతో పాటు ఆదిపురుష్​ లాంటి సినిమాల విఫలమైన నేపథ్యంలో మహేష్ మాటలు సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారితీశాయి. మహేష్ అభిప్రాయం కరెక్ట్ అని చెబుతున్నారు. బాలీవుడ్‌లో దక్షిణ భారత నటుల ప్రతిభను సరిగ్గా ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నారని కామెంటచ్లు పెడుతున్నారు. అయితే మహేష్ బాబు ఇప్పుడు రాజమౌళితో వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ ప్రారంభమవ్వగా, నవంబర్​లో మహేశ్ ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ కానుంది. రీసెంట్​గా ప్రీలుక్ విడుదలైంది.

