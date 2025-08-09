SSMB 29 Update : ప్రిన్స్ మహేశ్ బాబు అభిమానులు ఎన్నో రోజులుగా SSMB29 ప్రాజెక్ట్ ఎదురుచూస్తున్నారు. శనివారం మహేశ్ పుట్టిన రోజు ఉండడంతో ఆయన ఫ్యాన్స్ ఈ సినిమా నుంచి పక్కా అప్డేట్ ఉంటుందని భావించారు. ప్రాజెక్ట్ నుంచి పోస్టర్ లేదా టైటిల్ రివీల్ చేస్తారేమోనని ఆత్రుతగా చూశారు.
అప్డేట్ ఇదే!
అయితే డైరెక్టర్ రాజమౌళి, హీరో మహేశ్బాబు పుట్టినరోజు సందర్భంగా అప్డేట్ ఇచ్చారు. కానీ, అభిమానులు అనుకున్నట్లు పోస్టరో, వీడియో గ్లింప్స్, టైటిల్ కాదు. ఈ సినిమా నుంచి అప్డేట్ నవంబర్లో ఇస్తామంటూ ఓ నోట్ పోస్ట్ చేశారు. దీంతో ఫ్యాన్స్ నిరాశకు గురయ్యారు. అయితే కాసేపటికే మళ్లీ జస్ట్ మహేశ్బాబు ప్రీ లుక్ పోస్టర్ షేర్ చేసుకున్నారు.
ఈ లుక్ ఫుల్ పోస్టర్ను నవంబర్లో రివీల్ చేస్తామని చెప్పారు. దీంతో ఈ పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ ట్రెండింగ్లోకి వచ్చింది. ట్విట్వర్లో టాప్ ట్రెండింగ్లో ఉంది. ఈ క్రమంలోనే రాజమౌళి పోస్ట్ కింద మహేశ్ అభిమానులు ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా స్పందించారు. అవి నెటిజన్లకు నవ్వులు తెప్పిస్తున్నాయి.
ఆనంద బాష్పాలు
తాజా అప్డేట్తో తనకు ఆనందబాష్పాలు వస్తున్నాయని ఓ నెటిజన్ కామెంట్ చేశారు. 'థాంక్స్ సర్, ఆనందంతో కన్నీళ్లు వస్తున్నాయి. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫొటోలో బాబు మెడలో త్రిశూలం. కొడితే బ్లోబ్ అంతా రీ సౌండ్ రావాలి' అంటూ కామెంట్ చేశారు. 'మచ్చా, కనీసం సెట్లో ఏవైనా ఫొటోలైనా చూపించు మచ్చా', 'నువ్వు 2025లో ఫస్ట్ లుక్ రివీల్ అన్నావంటే, సినిమా వచ్చేసరికి 2028 వచ్చేస్తుంది','థాంక్స్ జక్కన. ఏదో ఒకటి అప్డేట్ ఇచ్చావ్' అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
November eppudosthado 🥲 pic.twitter.com/s6LCQqvfdh— VolkzVox (@VolkzVox) August 9, 2025
Thanks saar, happy tears coming...— Vardhan (@VardhanRealm) August 9, 2025
Background pic lo babu medalo thrishulam ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
Kodithe globe antha resound raavala
మరికొన్ని కామెంట్లు
- నవంబర్ నెలను తలలబెట్టేస్తున్నాం
- అప్డేట్ ఏమో కానీ, బాబుకు కనీసం బర్త్ డే విషేస్ కూడా చెప్పలేదు
- కనీసం టైటిల్ అయినా ఇవ్వొచ్చు కదా జక్కన్న
- ఈసారి నవంబర్ ఎప్పటిలాగా ఉండదు
- సడెన్ చూసేసరికి ఒరిజినలా ఫేకా తెలియలేదు
- నవంబర్ ఎప్పుడొస్తుంది బ్రో
పోస్టర్లో ఏముంది?
కాగా, ఈ ప్రీ లుక్ పోస్టర్ ఊహించని విధంగా ఉంది. ఇందులో మహేశ్ ఛాతి భాగమే కనిపిస్తుంది. మెడపై రక్తపు మరకలు, ఓ మాల ధరించినట్లుగా పోస్టర్ కనిపిస్తుంది. మాలలో త్రినేత్రం, త్రి శూలం, నంది, ఢమరుకం ఉన్నాయి. ఈ పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ ట్రెండ్ అవుతుంది. ఫ్యాన్స్కు విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటుంది.
Mb Fans Situation 😭🤣😂pic.twitter.com/9pbbpQZEmD— Sai Mohan 'NTR' (@Sai_Mohan_999) August 9, 2025