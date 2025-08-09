Essay Contest 2025

నవంబర్ ఎప్పుడొస్తుందో? కన్నీళ్లు ఆగట్లేదు- మహేశ్ ఫ్యాన్స్​ ఫన్నీ మీమ్స్ - SSMB 29 MOVIE

రాజమౌళి కొత్త పోస్ట్​- SSMB 29 అప్డేట్ నవంబర్​లోనే- ఫ్యాన్స్ కామెడీ మీమ్స్

SSMB 29 Update
SSMB 29 Update (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 9, 2025 at 3:15 PM IST

2 Min Read

SSMB 29 Update : ప్రిన్స్ మహేశ్ బాబు అభిమానులు ఎన్నో రోజులుగా SSMB29 ప్రాజెక్ట్ ఎదురుచూస్తున్నారు. శనివారం మహేశ్ పుట్టిన రోజు ఉండడంతో ఆయన ఫ్యాన్స్ ఈ సినిమా నుంచి పక్కా అప్డేట్ ఉంటుందని భావించారు. ప్రాజెక్ట్ నుంచి పోస్టర్ లేదా టైటిల్ రివీల్ చేస్తారేమోనని ఆత్రుతగా చూశారు.

అప్డేట్ ఇదే!
అయితే డైరెక్టర్ రాజమౌళి, హీరో మహేశ్​బాబు పుట్టినరోజు సందర్భంగా అప్డేట్ ఇచ్చారు. కానీ, అభిమానులు అనుకున్నట్లు పోస్టరో, వీడియో గ్లింప్స్, టైటిల్ కాదు. ఈ సినిమా నుంచి అప్డేట్ నవంబర్​లో ఇస్తామంటూ ఓ నోట్ పోస్ట్ చేశారు. దీంతో ఫ్యాన్స్ నిరాశకు గురయ్యారు. అయితే కాసేపటికే మళ్లీ జస్ట్ మహేశ్​బాబు ప్రీ లుక్ పోస్టర్ షేర్ చేసుకున్నారు.

ఈ లుక్ ఫుల్ పోస్టర్​ను నవంబర్​లో రివీల్ చేస్తామని చెప్పారు. దీంతో ఈ పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ ట్రెండింగ్​లోకి వచ్చింది. ట్విట్వర్​లో టాప్ ట్రెండింగ్​లో ఉంది. ఈ క్రమంలోనే రాజమౌళి పోస్ట్​ కింద మహేశ్ అభిమానులు ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా స్పందించారు. అవి నెటిజన్లకు నవ్వులు తెప్పిస్తున్నాయి.

ఆనంద బాష్పాలు
తాజా అప్డేట్​తో తనకు ఆనందబాష్పాలు వస్తున్నాయని ఓ నెటిజన్ కామెంట్ చేశారు. 'థాంక్స్ సర్, ఆనందంతో కన్నీళ్లు వస్తున్నాయి. బ్యాక్​గ్రౌండ్​ ఫొటోలో బాబు మెడలో త్రిశూలం. కొడితే బ్లోబ్ అంతా రీ సౌండ్ రావాలి' అంటూ కామెంట్ చేశారు. 'మచ్చా, కనీసం సెట్​లో ఏవైనా ఫొటోలైనా చూపించు మచ్చా', 'నువ్వు 2025లో ఫస్ట్ లుక్ రివీల్ అన్నావంటే, సినిమా వచ్చేసరికి 2028 వచ్చేస్తుంది','థాంక్స్ జక్కన. ఏదో ఒకటి అప్డేట్ ఇచ్చావ్' అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

మరికొన్ని కామెంట్లు

  • నవంబర్​ నెలను తలలబెట్టేస్తున్నాం
  • అప్డేట్ ఏమో కానీ, బాబుకు కనీసం బర్త్ డే విషేస్ కూడా చెప్పలేదు
  • కనీసం టైటిల్ అయినా ఇవ్వొచ్చు కదా జక్కన్న
  • ఈసారి నవంబర్ ఎప్పటిలాగా ఉండదు
  • సడెన్ చూసేసరికి ఒరిజినలా ఫేకా తెలియలేదు
  • నవంబర్ ఎప్పుడొస్తుంది బ్రో

పోస్టర్​లో ఏముంది?
కాగా, ఈ ప్రీ లుక్ పోస్టర్​ ఊహించని విధంగా ఉంది. ఇందులో మహేశ్ ఛాతి భాగమే కనిపిస్తుంది. మెడపై రక్తపు మరకలు, ఓ మాల ధరించినట్లుగా పోస్టర్​ కనిపిస్తుంది. మాలలో త్రినేత్రం, త్రి శూలం, నంది, ఢమరుకం ఉన్నాయి. ఈ పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ ట్రెండ్ అవుతుంది. ఫ్యాన్స్​కు విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటుంది.

