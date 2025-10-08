ETV Bharat / entertainment

'మ్యాడ్ 3' షూటింగ్ షురూ- ఈసారైనా లడ్డూకు లవర్ ఉంటుందా?

యూత్‌ఫుల్ ఎంటర్టైనర్ మ్యాడ్​కు మూడో భాగం- షూటింగ్ ప్రారంభమైందట!

Mad Cube Announcement
Mad Cube Announcement (Source : Movie poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 8, 2025 at 12:25 PM IST

2 Min Read
Mad Cube Announcement : నాన్​ స్టాప్​ పంచులతో ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఎంటర్​టైన్​ చేసిన సినిమా​ 'మ్యాడ్'​​. 2023లో వచ్చిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను బాగా ఎంటర్టైన్​చేసింది. దీంతో ఈ ఏడాగి మ్యాడ్ స్క్వేర్ పేరుతో సీక్వెల్ వచ్చింది. ఇది కూడా మంచి విజయం అందుకుంది. తొలి రెండు పార్ట్​లు మంచి విజయం దక్కించుకోవడంతో మూడో భాగంపై అభిమానులు ఆసక్తి పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇందులో లడ్డు పాత్ర పోషించిన నటుడు విష్ణు తాజాగా కిక్ ఇచ్చే అప్డేట్ ఇచ్చారు.

'మ్యాడ్​ క్యూబ్' పై క్లారిటీ
ప్రస్తుతం విష్ణు ఓఐ తన కొత్త సినిమా 'మిత్ర మండలి' ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమాలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు. తాజాగా ఈ సినిమా మీడియా చిట్‌చాట్‌లో విష్ణు 'మ్యాడ్​ 3' షూటింగ్ మొదలైందని అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఇది 'మ్యాడ్​ క్యూబ్' (MAD CUBE)గా రానున్నట్లు తెలుస్తోంది. త్వరలోనే ఈ విషయం అధికారికంగా సోషల్ మీడియాలో ప్రకటిస్తారని స్పష్టం చేశారు. దీంతో ఒక్కసారిగా ఆడియెన్స్ కేకలతో ఆడిటోరియాన్ని దద్దరిల్లించారు. అలాగే అందులోంచి ఒకరు విష్ణును అడిగిన ప్రశ్నతో అక్కడ నవ్వులు పూశాయి.

"ఈసారైనా సినిమాలో నీకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటుందా" అని ప్రశ్నించగా, దానికి విష్ణు సరదాగా జవాబిచ్చారు. ఆ సమాధానాన్ని విన్న వారందరూ కెేకలు పెట్టారు. అయితే తొలి సినిమాలు యాత్​ఫుల్ లవ్ ఎంటర్టైనర్లుగా తెరకెక్కినా, అందులో విష్ణుకు జోడీగా గర్ల్ ఫ్రెండ్ పాత్ర లేదు. స్క్వేర్​ ఏకంగా అతడి పెళ్లి కన్సెప్ట్​తో తెరకెక్కించారు. కాగా, ఇందులో యువ నటులు నార్నే నితిన్, రామ్ నితిన్, సంగీత్ శోభన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఈ ఫ్రాంచైజీని నాగ వంశీ, సాయి సౌజన్య కలిసి నిర్మిస్తున్నారు. 2026 సమ్మర్‌లో ఈ చిత్రం థియేటర్లలో విడుదల అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

మిత్రమండలి సినిమా విషయానికి వస్తే
స్నేహితుల మధ్య సరదా సంభాషణలు, నవ్వుల సందడి అలాంటి అనుభూతిని తెరపై చూపించేందుకు రూపొందిన చిత్రమే 'మిత్రమండలి' అని చెప్పారు నటుడు ప్రియదర్శి. మంగళవారం హైదరాబాదులో జరిగిన ట్రైలర్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో ఆయన ఈ విషయాన్ని తెలిపారు.

నిహారిక ఎన్‌.ఎమ్, విష్ణు ఓఐ, రాగ్ మయూర్, ప్రసాద్ బెహరా తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి విజయేందర్ ఎస్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. కల్యాణ్, భానుప్రతాప్, డాక్టర్ విజయేందర్ రెడ్డి నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తుండగా, చిత్రాన్ని బన్నీ వాస్ సమర్పిస్తున్నారు.ఈ నెల 16న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న ఈ సినిమాకి సంబంధించిన ట్రైలర్‌ను 'లిటిల్ హార్ట్స్' చిత్రబృందం విడుదల చేసింది. ట్రైలర్ ఆద్యంతం నవ్వుల మేళవింపుతో సాగుతూ, మంచి వినోదాన్ని అందిస్తోంది.

ఈ సందర్భంగా ప్రియదర్శి మాట్లాడుతూ –"థియేటర్‌కు వచ్చిన ప్రేక్షకులు హాయిగా నవ్వుకుని వెళ్లేలా సినిమా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో 'మిత్రమండలి' చేశాం. కొత్త అనుభూతిని అందించే ప్రయత్నమిది" అని పేర్కొన్నారు. బన్నీ వాస్ మాట్లాడుతూ –"నచ్చిన కథల్ని ఎంపిక చేసుకునే ప్రయాణం చేస్తుంటా. అదే నా విజయరహస్యం. 'మిత్రమండలి' కథ వినగానే నవ్వులు పూయించగలదన్న నమ్మకం కలిగింది. దర్శకుడు అనుదీప్, ఆదిత్య హాసన్, కల్యాణ్ అందించిన సహకారం మరువలేనిది" అన్నారు.

