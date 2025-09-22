'మోదీ' బయోపిక్ నుంచి కొత్త పోస్టర్- 'అమ్మ ఆశీర్వాదం'తో!
మా వందే సినిమా కొత్త పోస్టర్- స్పెషల్ ఏంటంటే?
Published : September 22, 2025 at 11:00 AM IST
Modi Movie Poster : భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ బయోపిక్గా తెరకెక్కుతున్న 'మా వందే' సినిమా నుంచి ఫస్ట్ పోస్టర్ రిలీజైంది. ఈ సినిమాలో మోదీ పాత్ర పోషిస్తున్న మలయాళ హీరో ఉన్ని ముకుందన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా 'అమ్మ ఆశీర్వాదం' అంటూ మేకర్స్ పోస్టర్ విడుదల చేశారు. ఈ పోస్టర్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా ఉంది. మోదీ నడుస్తున్నట్లు పోస్టర్లో చూపించారు. ఆయనపై రక్షణగా తమ తల్లి చేయి ఉన్నట్లు పోస్టర్ను డిజైన్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఇది సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. పోస్టర్ సూపర్ అంటూ ప్రేక్షకులు కామెంట్ చేస్తున్నారు.
కాగా, సెప్టెంబర్ 17న మోదీ జన్మదినం సందర్భంగా బయోపిక్ను ప్రకటించారు. క్రాంతి కుమార్ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు. 'ఎన్నో పోరాటాల కన్నా, తల్లి సంకల్పం గొప్పది' అంటూ క్యాప్షన్తో బయోపిక్ అనౌన్స్ చేశారు. ఈ సినిమాను పూర్తిగా యదార్థ ఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కిస్తున్నట్లు చిత్ర వర్గాలు చెబుతున్నాయి. బాల్యం నుంచి దేశ ప్రధానిగా ఎదిగిన తీరును ఇందులో చూపించనున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రధాని మోదీకి ఆయన తల్లి హీరా బెన్తో ఉన్న అనుబంధాన్ని హైలైట్ చేయనున్నారు.
From Maa’s blessing to the nation’s anthem… ✨— Maa Vande (@MaaVandeMovie) September 22, 2025
Team #MaaVande wishes @Iamunnimukundan a very Happy Birthday! ❤️🤗#HBDUnniMukundan@silvercast_prod @sannajaji @veerreddy_m @DOPSenthilKumar @RaviBasrur @Sreekar_Prasad @sabucyril @SolomonStunts @GangadharNS1 @MaaVandeMovie pic.twitter.com/rb6JsF30yp