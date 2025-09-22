ETV Bharat / entertainment

'మోదీ' బయోపిక్​ నుంచి కొత్త పోస్టర్- 'అమ్మ ఆశీర్వాదం'తో!

మా వందే సినిమా కొత్త పోస్టర్- స్పెషల్ ఏంటంటే?

Modi Movie Poster
Modi Movie Poster (Source : @silvercast_prod)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 22, 2025 at 11:00 AM IST

Modi Movie Poster : భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ బయోపిక్​గా తెరకెక్కుతున్న 'మా వందే' సినిమా నుంచి ఫస్ట్ పోస్టర్ రిలీజైంది. ఈ సినిమాలో మోదీ పాత్ర పోషిస్తున్న మలయాళ హీరో ఉన్ని ముకుందన్‌ పుట్టినరోజు సందర్భంగా 'అమ్మ ఆశీర్వాదం' అంటూ మేకర్స్ పోస్టర్ విడుదల చేశారు. ఈ పోస్టర్​ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా ఉంది. మోదీ నడుస్తున్నట్లు పోస్టర్​లో చూపించారు. ఆయనపై రక్షణగా తమ తల్లి చేయి ఉన్నట్లు పోస్టర్​ను డిజైన్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఇది సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. పోస్టర్ సూపర్ అంటూ ప్రేక్షకులు కామెంట్ చేస్తున్నారు.

కాగా, సెప్టెంబర్ 17న మోదీ జన్మదినం సందర్భంగా బయోపిక్​ను ప్రకటించారు. క్రాంతి కుమార్‌ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు. 'ఎన్నో పోరాటాల కన్నా, తల్లి సంకల్పం గొప్పది' అంటూ క్యాప్షన్​తో బయోపిక్ అనౌన్స్ చేశారు. ఈ సినిమాను పూర్తిగా యదార్థ ఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కిస్తున్నట్లు చిత్ర వర్గాలు చెబుతున్నాయి. బాల్యం నుంచి దేశ ప్రధానిగా ఎదిగిన తీరును ఇందులో చూపించనున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రధాని మోదీకి ఆయన తల్లి హీరా బెన్​తో ఉన్న అనుబంధాన్ని హైలైట్​ చేయనున్నారు.

MODI MOVIE POSTER

