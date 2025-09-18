ETV Bharat / entertainment

Love Track in Bigg Boss 9 Telugu: బిగ్​బాస్​లో ఇద్దరు టిల్లూస్, ఒక రాధిక! - పులిహోర మాడిపోతోందిగా!

- బిగ్​బాస్​లో మొదలైన ప్రేమాయణం - ఆ ముగ్గురి మధ్య ట్రయాంగిల్​ లవ్ స్టోరీ?

Love Track in Bigg Boss 9 Telugu
Love Track in Bigg Boss 9 Telugu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 18, 2025 at 10:39 AM IST

3 Min Read
Love Track in Bigg Boss 9 Telugu: బిగ్​బాస్​లో నామినేషన్లు, ఎలిమినేషన్లు, గొడవలు, టాస్క్​లు ఎలా కామనో, లవ్​ ట్రాక్​లు కూడా అంతే. నిజానికి ఇవి ఉంటేనే ప్రేక్షకులకు ఆసక్తి. అందుకే ప్రతి సీజన్​లో ఓ లవ్​ట్రాక్​ కంపల్సరీగా ఉంటుంది. అయితే ఈ ట్రాక్​ను బిగ్​బాస్​ టీమ్​ డిజైన్​ చేస్తుందో, లేకపోతే కంటెస్టెంట్స్​కే ఇంట్రస్ట్​ ఉంటుందో తెలియదు కానీ, హగ్గులు, పొగడ్తలు లాంటివి బోలెడు ఉంటాయి. అయితే ఈ లవ్​ట్రాక్​లు సీజన్​ మొదలైన మూడు నాలుగు వారాల్లో మొదలువుతాయి. కానీ తొమ్మిదో సీజన్​లో మాత్రం ఫస్ట్​ వీక్​ మొదలైంది. ఇంతకీ ఆ లవ్​బర్డ్స్​ ఎవరో చూసేయండి.

తొమ్మిదో సీజన్​లో ట్రయాంగిల్​ లవ్​స్టోరీ: సీజన్​ 3 నుంచి చూస్తే రాహుల్​ సిప్లిగంజ్ - పునర్నవి, సీజన్​ 4లో అభిజీత్​ - మోనాల్​ - అఖిల్​ మధ్య ట్రయాంగిల్​ లవ్​స్టోరీ, సీజన్​ 5లో సిరి -షణ్ముఖ్​ ఇలా ఎన్నో లవ్​ ట్రాక్​ల గురించి సోషల్​ మీడియాలో గుసగుసలు వినిపించాయి. ఈ సీజన్​లో చూసుకుంటే బేబీ సినిమా చూపిస్తోంది రీతూ చౌదరి. ఓవైపు డీమాన్​ పవన్​, మరోవైపు పవన్​ కల్యాణ్​తో పులిహోర కలుపుతోంది.

బ్లూషర్ట్​లోనే డీమాన్​: బిగ్​బాస్​ అగ్నిపరీక్షలో టాప్​ 15లో చోటు సంపాదించిన డీమాన్​ ఫస్ట్​లోనే నాగార్జునతో గుడ్​ అనిపించుకున్నాడు. "జపనీస్ నవలలు చదువుతుంటా సార్. అందులో డీమాన్ అంటే వీక్ నుంచి స్ట్రాంగ్ అవుతారు. సో నేను కూడా వీక్ నుంచి స్ట్రాంగ్ అవ్వాలని డీమాన్ పవన్ అని పేరు పెట్టుకున్నా" అని నాగార్జున ముందు చెప్పాడు. దీంతో అందరూ కెరియర్‌పై మంచి క్లారిటీ ఉందని ఫిక్స్​ అయ్యారు.

కానీ సామాన్యుడిగా ఉన్నంత వరకూ డీమాన్ పవన్‌ బాగానే ఉన్నాడు. కానీ హౌజ్​లోకి వెళ్లిన తర్వాత పూర్తిగా మారిపోయాడు. మొదటి రెండు రోజులు ఎవరితో పెద్దగా కలవలేదు కానీ, డిష్​వాషర్​ మానిటర్​గా అవకాశం వచ్చినప్పటి నుంచి రీతూ చౌదరితో పులిహోర కలుపుతున్నాడు. రీతూకు బ్లూకలర్​ అంటే ఇష్టమని తెలిసినప్పటి నుంచి ఎక్కువగా అదే కలర్​ టీషర్ట్​తో మనోడు ఇంప్రెస్​ చేసేందుకు ట్రై చేస్తున్నాడు.

జవాన్​గా అడుగుపెట్టి: బిగ్​బాస్​ అగ్నిపరీక్షలో రకరకాలు టెస్ట్​లను ఎదుర్కొని ఆడియన్స్​ ఓటింగ్​తో ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టిన జవాన్​ పవన్​ కూడా రీతూతో పులిహోర కలపడానికి తెగ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే కళ్లలో కళ్లు పెట్టి చూసుకోవడం మొదలు కూర్చొని నవ్వుకోవడాలు చేస్తున్నారు. అయితే రీతూ చౌదరి కూడా వీళ్లిద్దరితో ప్రేమాయణం నడుపుతున్నట్లు సోషల్​ మీడియాలో తెగ వైరల్​ అవుతోంది. అంతేకాకుండా కొద్దిమంది మీమ్స్​ కూడా చేస్తున్నారు.

ప్రోమోలూ రిలీజ్​: ఇదిలా ఉంటే తాజాగా నిన్నటి ఎపిసోడ్​లో వీళ్ల ట్రయాంగిల్ లవ్ ట్రాక్‌పై ప్రోమో రిలీజ్​ చేశారు బిగ్​బాస్​ టీమ్​. ముందుగా పవన్ కల్యాణ్ కళ్లల్లో కళ్లు పెట్టి చూస్తూ "నువ్వేం చేసినా నిన్నే చూడాలనిపిస్తుంది. నువ్వు తిడితే తిట్టించుకోవాలనిపిస్తుంది. నువ్వు నవ్వితే నీతో నవ్వాలనిపిస్తుంది" అంటూ రీతూ చౌదరి జవాన్​తో మాటలు మొదలెట్టింది. ఇక ఈ మాటలకి పవన్ కల్యాణ్ తెగ మెలికలు తిరిగిపోయాడు.

ఆ తర్వాత రీతూ పక్కనే కల్యాణ్​ కూర్చోగా వీళ్లిద్దరికి దగ్గరిలో డీమాన్ పవన్ కూర్చొని ఉన్నాడు. ఏంటి అని పవన్ కళ్యాణ్ అడిగితే "నాకు నీ ఫ్రెండ్‌షిప్ వద్దు ఏం వద్దు. నిన్న హర్ట్ అయింది చాలు. మళ్లీ మళ్లీ అలా హర్ట్ చేయకు కల్యాణ్. ఇప్పుడు 10 నిమిషాలు హర్ట్ అయ్యా" అంటూ రీతూ చెప్పింది. ఇంతలో ఇది గమనించి డీమాన్ అక్కడి నుంచి సైడ్ అయిపోయాడు.

ఆ తర్వాత రీతూ చౌదరి దగ్గరికెళ్లి "నిన్న నువ్వు ఏం చేశావో తెలుసా నీకు" అంటూ డీమాన్ అడిగాడు. ఏం చేశాను అని రీతూ అడిగితే "నీట్​గా బ్లూ షర్ట్ వేసుకొచ్చాను. నువ్వు కనీసం పట్టించుకోలే" అంటూ డీమాన్ అన్నాడు. ఇక "బందూక్ గోలి రాధిక.. బద్మాష్ పోరి రాధిక" అంటూ టిల్లూలో సాంగ్ వేసి లవ్ ట్రాక్‌ని మరింత రక్తి కట్టించారు. "ఇక నువ్వు నవ్వితే బావుంటావ్" అంటూ డీమాన్‌కి తినిపించింది రీతూ. ఇక ఈ అమరప్రేమని చూసి "నీకే మేమందరం తినిపిస్తాం. నువ్వెళ్లి డీమన్‌కి తినిపిస్తున్నావ్" అంటూ ఇమ్మూ డైలాగ్ కొట్టాడు. ఇక ప్రోమో చివరిలో డీమాన్ - రీతూ మాట్లాడుకుంటుంటే కల్యాణ్ సీరియస్‌గా వీళ్లవైపు చూస్తున్నాడు. మరి ఈ ట్రయాంగిల్​ లవ్​స్టోరీ ఏ తీరానికి చేరుకుంటుందో చూడాలి.

