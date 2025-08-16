Lord Krishna New Movie : భారతదేశంలో ప్రస్తుతం ఆధ్యాత్మిక బ్యాక్ డ్రాప్ ఉన్న సినిమాల ట్రెండ్ నడుస్తుంది. ఇలాంటి ఈ కథలతో తెరకెక్కిన సినిమాలకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ఆదరణ కూడా లభిస్తుంది. ప్రస్తుతం మహావతార నరసింహ బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లతో దూసుకుపోతుండగా, తాజాగా అదే జానర్లో మరో భారీ ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ చేశారు. కృష్ణుడి నేపథ్యంలో "మహోబా" అనే సినిమా రానున్నట్లు శ్రీ కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా మేకర్స్ వెల్లడించారు. దిల్లీకి చెందిన ప్రముఖ బోధకుడు జితామిత్ర ప్రభుశ్రీ ఆశీర్వాదాలతో శ్రీజీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్– అభయ్ చరణ్ ఫౌండేషన్ సంయుక్తంగా ఈ సినిమాను నిర్మించనున్నాయి. తాజాగా ఈ సినిమా టైటిల్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు.
11–12 శతాబ్దాల నాటి మహోబా
తాజాగా మేకర్స్ టైటిల్ను అధికారికంగా ప్రకటించారు. "శ్రీ కృష్ణ అవతార్ ఇన్ మహోబా" అనే టైటిల్తో తెరకెక్కుతున్న ఈ మహాకావ్యాన్ని అనిల్ వ్యాస్ నిర్మించగా, ముకుంద్ పాండే దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.11–12 శతాబ్దాల నాటి మహోబా వైభవాన్ని, శ్రీకృష్ణుడి ఆధ్యాత్మికతను, ధైర్యాన్ని ఈ సినిమాలో చూపించనున్నారు. ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణుడిని ఒక యుద్ధ వీరుడిగా చూపించే తొలి చిత్రంగా ఇది చరిత్రకెక్కుతోంది. భారీ బడ్జెట్తో పాన్-వరల్డ్ మూవీగా ఈ ప్రాజెక్ట్ను ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
శ్రీకృష్ణుని శాశ్వత సందేశం
మహోబాలోని శ్రీ కృష్ణ అవతారాన్ని కేవలం సినిమా కంటే ఎక్కువ అని వర్ణించారు. దీనిని ప్రేక్షకులను బలమైన నమ్మకం, విలువలతో కూడిన కాలానికి తీసుకెళ్లే ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం అని నిర్మాతలు చెబుతున్నారు. ఇది భారతీయ సినిమాకు ఒక ముఖ్యమైన సహకారం అవుతుందని ప్రేమ, దయ, నీతి, శ్రీకృష్ణుని శాశ్వత సందేశాన్ని హైలైట్ చేస్తుందని వారు విశ్వసిస్తున్నారు.
పాదంపై గుర్తులు
టైటిల్ అనౌన్స్ చేస్తూ విడుదల చేసిన పోస్టర్ ఇప్పటికే ఆసక్తి రేపుతోంది. త్వరలోనే ఇందులో నటించే ప్రముఖ నటీనటుల వివరాలను మేకర్స్ వెల్లడించనున్నారు. పురాణాల కాలం నాటి ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుందో చూడాలి. విడుదల చేసిన టైటిల్ పోస్టర్లో శ్రీకృష్ణుడు యుద్ధ భూమిలో పోరాడుతున్న దృష్యాలు కనిపిస్తాయి. కుడి చేతిలో ఆయుధం పట్టుకొని వేగంగా ముందుకు పరిగెడుతున్నట్లు అందులో ఉంది.
ఆయన పాదంపై కమలం, శంఖం, బాణం, చక్రం, చేప వంటి బొమ్మలు కనిపిస్తాయి. ఈ సినిమా కృష్ణ భక్తులకు ట్రీట్లా ఉండనుంది. శ్రీకృష్ణుడిని యుద్ధం చేసే యోధుడిలా చూస్తారు. అలానే ఇప్పటికే డివోషనల్ ధోరణిలో వచ్చిన సినిమాలను ప్రేక్షకులు ఆదరించారు.అలాగే ఈ సినిమాను బోధకుడు జితామిత్ర ప్రభుశ్రీ ఆశీర్వాదాలతో తెరకెక్కిస్తున్నారు. ప్రస్తుతానికైతే ఒకటే పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ ఒక్క పోస్టరే సినిమాపై బజ్ విపరీతంగా పెంచుతుంది.