'కొత్త లోక' ఓటీటీ కన్​ఫ్యూజన్- ఇంకా వీడని మిస్టరీ

ఓటీటీ హక్కులపై గాసిప్స్‌-'లోక' సక్సెస్‌ జోరు

Lokah OTT Platform Release
Lokah OTT Platform Release (Source: Movie Poster)
Published : October 1, 2025 at 6:12 PM IST

Lokah OTT Platform Release : అంచనాలు లేకుండా వచ్చిన 'కొత్త లోక ఛాప్టర్ 1' సినిమా మలయాళ ఇండస్ట్రీలో బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది. క‌ల్యాణి ప్రియదర్శ‌న్ హీరోయిన్​గా, డొమినిక్ అరుణ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సూపర్ హీరో డ్రామా ఊహించని స్థాయిలో సక్సెస్ సాధించింది. ఇప్పటికీ టికెట్ కౌంటర్ల వద్ద బుకింగ్స్ పెరుగుతూనే ఉండటం విశేషం. అదిరే వసూళ్లతో భారీ విజయం సాధించిన ఈ సినిమా ఎప్పుడెప్పుడు ఓటీటీలోకి వస్తుందా అని మూవీలవర్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఓటీటీకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్​పై ఓ లుక్కేద్దాం!

దుల్కర్ ఏమన్నారంటే?
సినిమా ప్రొడ్యూసర్ దుల్కర్ సల్మాన్ ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు – 'లోక' త్వరలోనే ఓటీటీకి రాదు. డిజిటల్ రిలీజ్ ఆలస్యమవుతుంది. థియేటర్‌లోనే చూడండి' అని. ఈ నిర్ణయంతో ఫ్యాన్స్ మరింత థియేటర్లవైపు ఆకర్షితులవుతున్నారు. సాధారణంగా రిలీజ్‌ తర్వాత కొన్ని వారాల్లోనే సినిమాలు ఓటీటీల్లోకి వెళ్తున్న ఈ రోజుల్లో, 'లోక' థియేట్రికల్ రన్ ఎక్కువ కాలం కొనసాగుతోంది.

ఓటీటీపై గాసిప్స్‌
మొదట నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ డిజిటల్ రైట్స్‌ దక్కించుకుందనే రూమర్స్‌ వచ్చాయి. అయితే ఇప్పుడు కొత్త వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. జియో- హాట్‌స్టార్ ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ రైట్స్ సొంతం చేసుకుందని టాక్. కానీ ఇంకా అధికారికంగా ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. మొన్నటిదాక నెట్​ఫ్లిక్స్ అని ఇప్పుడు జియో హాట్​స్టార్ అని ప్రచారం సాగుతోంది. దీంతో ఆడియెన్స్ కన్​ఫ్యూజన్​లో ఉన్నారు. ప్రేక్షకుల మధ్య మాత్రం ఈ గాసిప్ చర్చనీయాంశంగా మారింది. త్వరలోనే దీనిపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.

లోక చాప్టర్ 2 తోవినో థామస్ హీరోగా
'లోక' విజయం తర్వాత టీమ్ పెద్ద ప్లాన్‌లు వేసింది. ఇప్పటికే సీక్వెల్‌ను అనౌన్స్ చేశారు. 'లోక చాప్టర్ 2'లో హీరోగా తోవినో థామస్ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నారు. ఇది ఫ్రాంచైజ్‌ను మరింత గ్రాండ్‌గా మలచనుందని క్రేజ్ పెరుగుతోంది. దుల్కర్ సల్మాన్ కూడా ఈ విజయాన్ని ఊహించలేదని ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు. 'ఇంత పెద్ద బ్లాక్‌బస్టర్ అవుతుందని అనుకోలేదు. ఈ సినిమా మాకు సర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు ఫ్రాంచైజ్‌లో వచ్చే సినిమాలపై మరింత జాగ్రత్తగా పని చేస్తున్నాం' అని చెప్పారు.

మలయాళ ఇండస్ట్రీకి న్యూ జోష్
'లోక' సక్సెస్‌తో మలయాళ సినీ పరిశ్రమలో కొత్త ఉత్సాహం వచ్చింది. పెద్దగా అంచనాలు లేకుండా విడుదలైన ఈ సినిమా, వసూళ్లలో రికార్డులు సృష్టించింది. కొత్త తరహా సూపర్ హీరో కాన్సెప్ట్‌ను మలయాళ ఆడియన్స్ బాగా స్వీకరించారు. దాంతో నిర్మాతలు, డైరెక్టర్లు ఇప్పుడు ఈ జానర్‌పై మరింత దృష్టి పెడుతున్నారు.

థియేటర్లలోనే ఎంజాయ్ చేయాలంటున్న టీమ్
సినిమా టీమ్ ఓటీటీ రిలీజ్‌పై త్వరపడకుండా, థియేట్రికల్ రన్‌ను ప్రోత్సహించడం విశేషంగా మారింది. ప్రస్తుతం కేరళలోనే కాకుండా, ఓవర్సీస్‌లో కూడా బలమైన ఫుట్‌ఫాల్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఆలస్యం అయినా పర్వాలేదని, కానీ ఈ విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ థియేటర్లలోనే ఆస్వాదించాలని మేకర్స్ కోరుతున్నారు.మొత్తానికి 'లోక' అంచనాలు మించి సక్సెస్ సాధించింది. ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్‌ దృష్టి 'లోక చాప్టర్ 2'పై ఉంది. తోవినో థామస్ ఎంట్రీతో ఈ సూపర్ హీరో ఫ్రాంచైజ్ మలయాళ ఇండస్ట్రీలో కొత్త రికార్డులు సృష్టించే అవకాశముంది.

