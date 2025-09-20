చరిత్ర సృష్టించిన కొత్త లోక- ఆల్టైమ్ ఇండస్ట్రీ హిట్గా ఫీమేల్ సూపర్ హీరో మూవీ
బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకుపోతున్న కొత్త లోక- మోహన్లాల్ సినిమా రికార్డ్ బ్రేక్
Published : September 20, 2025 at 5:12 PM IST
Kotha Lokah : చిన్న సినిమాగా విడుదలైన కొత్త లోక ఛాప్టర్ 1 సినిమా మలయాళ ఇండస్ట్రీ కొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. మాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ ఆల్టైమ్ హిట్గా కొత్త లోక నిలిచింది. తాజాగా ఈ సినిమా గతనెల 28న రిలీజైన ఈ సినిమా నాలుగు వారాలుగా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లు సాధిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ఈ మూవీ మలయాళం ఇండస్ట్రీ ఆల్టైమ్ హిట్గా రికార్డు కొట్టింది.
మోహన్లాల్ సినిమాను దాటేసిన కొత్త లోక
కొత్త లోక తాజాగా వరల్డ్వైడ్గా రూ.267 కోట్లు (గ్రాస్) సాధించింది. ఇందులో కేరళ నుంచే రూ.100 కోట్లు వసూల్ చేసింది. ఈ క్రమంలో మలయాళ ఆల్టైమ్ హిట్ మోహన్లాల్ ఎంపురాన్ను దాటేసింది. దీంతో మలయాళంలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాగా కొత్త లోక సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. కాగా, ఇటీవల ఎంపురాన్ సినిమా కూడా రూ.265 కోట్లు వసూల్ చేసింది. దీంతో మాలీవుడ్ ఆల్టైమ్ హిట్గా ఉండేది. కాగా, ఇప్పుడు ఆ రికార్డును కొత్త లోక బ్రేక్ చేసింది.
History books rewritten! Don't miss the epic superhero film everyone's talking about! 🔥💫#Lokah #TheyLiveAmongUs@DQsWayfarerFilm @dulQuer @dominicarun@NimishRavi@kalyanipriyan@naslen__ @jakes_bejoy @chamanchakko @iamSandy_Off @santhybee @AKunjamma pic.twitter.com/oU1y9bVp6g— Wayfarer Films (@DQsWayfarerFilm) September 20, 2025
ఇక మాలీవుడ్లో కొత్త లోక అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాగా టాప్లో కొనసాగుతుండగా, ఎంపురాన్ రెండో స్థానంలో ఉంది. తర్వాత మంజుమ్మెల్ బాయ్స్ రూ.243 కోట్లు (గ్రాస్)తో మూడో ప్లేస్లో ఉంది. అయితే ఒక్క కేరళలోనే రూ.100+ కోట్లు సాధించిన రెండో సినిమాగా కొత్త లోక మరో అరుదైన ఘనత సాధించింది. ఈ లిస్ట్లో తుడరుమ్ రూ.119 కోట్ల వసూల్ చేసి టాప్లో ఉంది. లాంగ్ రన్లో కొత్త లోక ఈ రికార్డును కూడా అధిగమించే ఛాన్స్ ఉంది.
" queen of the night" song from lokah is out now 💫https://t.co/dVcIULiCak#Lokah #TheyLiveAmongUs@DQsWayfarerFilm @dulQuer @dominicarun@NimishRavi@kalyanipriyan@naslen__ @jakes_bejoy @chamanchakko @iamSandy_Off @santhybee @AKunjamma pic.twitter.com/usaTGu8ngc— Wayfarer Films (@DQsWayfarerFilm) September 17, 2025
కాగా, ఈ సినిమాను డైరెక్టర్ డొమెనిక్ అరుణ్ తెరకెక్కించారు. దుల్కర్ సల్మాన్ సొంత బ్యానర్ 'వే ఫేరర్ ఫిల్మ్స్' రూపొందించింది. రూ.30 కోట్ల బడ్జెట్తో రూపొందిన ఈ సినిమా తొలి రోజే సూపర్ హిట్ దక్కించుకుంది. మలయాళంతోపాటు తెలుగులోనూ ఈ సినిమాకు మంచి స్పందన వచ్చింది. దీంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద కొత్త లోక కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది.
అనుకోని విజయం
ఫీమేల్ సూపర్ హీరో సినిమా కావడంతో రిలీజ్కు ముందు బయ్యర్లు మూవీ కొనేందుకు ఆసక్తి చూపించలేదట. దీంతో లాభాలు అటుంచితే, సినిమా నష్టాలు మిగిలించడం పక్కా అని నిర్మాత దుల్కర్ భావించారట. కానీ, ప్రమోషన్స్తో సినిమాపై కాస్త హైప్ పెరిగింది. దానికితోడు తొలి రోజే సూపర్ హిట్ టాక్ రావడంతో భారీ విజయం దక్కించుకుంది. అలా నిర్మాత దుల్కర్కు అనుకోకుండానే లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది.
కొత్త లోక ఫీమేల్ సూపర్ హీరోగా ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఇందులో కల్యాణి ప్రియదర్శన్ కీలక పాత్ర పోషించింది. నెస్లన్, చందు, సాయి కుమార్ తదితరులు ఆయా పాత్రలు పోషించారు. టొవినో థామస్, దుల్కర్ సల్మాన్ క్యామియో చేశారు. ఈ సినిమా ఓ ఫ్రాంచైజీగా రానున్నట్లు మేకర్స్ ఇప్పటికే చెప్పారు. అందులో భాగంగానే ఇంకో ఐదు సినిమాలు సీక్వెల్గా రానున్నాయి.
సంచలనం సృష్టించిన కొత్త లోక- మలయాళ ఇండస్ట్రీలో ఆల్టైమ్ రికార్డ్