ETV Bharat / entertainment

చరిత్ర సృష్టించిన కొత్త లోక- ఆల్​టైమ్ ఇండస్ట్రీ హిట్​గా ఫీమేల్ సూపర్ హీరో మూవీ

బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకుపోతున్న కొత్త లోక- మోహన్​లాల్ సినిమా రికార్డ్ బ్రేక్

Kotha Lokah
Kotha Lokah (Source: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 20, 2025 at 5:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Kotha Lokah : చిన్న సినిమాగా విడుదలైన కొత్త లోక ఛాప్టర్ 1 సినిమా మలయాళ ఇండస్ట్రీ కొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. మాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ ఆల్​టైమ్ హిట్​గా కొత్త లోక నిలిచింది. తాజాగా ఈ సినిమా గతనెల 28న రిలీజైన ఈ సినిమా నాలుగు వారాలుగా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లు సాధిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ఈ మూవీ మలయాళం ఇండస్ట్రీ ఆల్​టైమ్ హిట్​గా రికార్డు కొట్టింది.

మోహన్​లాల్ సినిమాను దాటేసిన కొత్త లోక
కొత్త లోక తాజాగా వరల్డ్​వైడ్​గా రూ.267 కోట్లు (గ్రాస్) సాధించింది. ఇందులో కేరళ నుంచే రూ.100 కోట్లు వసూల్ చేసింది. ఈ క్రమంలో మలయాళ ఆల్​టైమ్ హిట్ మోహన్​లాల్ ఎంపురాన్​ను దాటేసింది. దీంతో మలయాళంలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాగా కొత్త లోక సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. కాగా, ఇటీవల ఎంపురాన్ సినిమా కూడా రూ.265 కోట్లు వసూల్ చేసింది. దీంతో మాలీవుడ్ ఆల్​టైమ్ హిట్​గా ఉండేది. కాగా, ఇప్పుడు ఆ రికార్డును కొత్త లోక బ్రేక్ చేసింది.

ఇక మాలీవుడ్​లో కొత్త లోక అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాగా టాప్​లో కొనసాగుతుండగా, ఎంపురాన్ రెండో స్థానంలో ఉంది. తర్వాత మంజుమ్మెల్ బాయ్స్ రూ.243 కోట్లు (గ్రాస్​)తో మూడో ప్లేస్​లో ఉంది. అయితే ఒక్క కేరళలోనే రూ.100+ కోట్లు సాధించిన రెండో సినిమాగా కొత్త లోక మరో అరుదైన ఘనత సాధించింది. ఈ లిస్ట్​లో తుడరుమ్ రూ.119 కోట్ల వసూల్ చేసి టాప్​లో ఉంది. లాంగ్​ రన్​లో కొత్త లోక ఈ రికార్డును కూడా అధిగమించే ఛాన్స్ ఉంది.

కాగా, ఈ సినిమాను డైరెక్టర్ డొమెనిక్ అరుణ్ తెరకెక్కించారు. దుల్కర్ సల్మాన్ సొంత బ్యానర్ 'వే ఫేరర్ ఫిల్మ్స్' రూపొందించింది. రూ.30 కోట్ల బడ్జెట్​తో రూపొందిన ఈ సినిమా తొలి రోజే సూపర్ హిట్ దక్కించుకుంది. మలయాళంతోపాటు తెలుగులోనూ ఈ సినిమాకు మంచి స్పందన వచ్చింది. దీంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద కొత్త లోక కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది.

అనుకోని విజయం
ఫీమేల్​ సూపర్ హీరో సినిమా కావడంతో రిలీజ్​కు ముందు బయ్యర్లు మూవీ కొనేందుకు ఆసక్తి చూపించలేదట. దీంతో లాభాలు అటుంచితే, సినిమా నష్టాలు మిగిలించడం పక్కా అని నిర్మాత దుల్కర్ భావించారట. కానీ, ప్రమోషన్స్​తో సినిమాపై కాస్త హైప్ పెరిగింది. దానికితోడు తొలి రోజే సూపర్ హిట్ టాక్ రావడంతో భారీ విజయం దక్కించుకుంది. అలా నిర్మాత దుల్కర్​కు అనుకోకుండానే లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది.

కొత్త లోక ఫీమేల్ సూపర్ హీరోగా ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఇందులో కల్యాణి ప్రియదర్శన్‌ కీలక పాత్ర పోషించింది. నెస్లన్, చందు, సాయి కుమార్ తదితరులు ఆయా పాత్రలు పోషించారు. టొవినో థామస్, దుల్కర్ సల్మాన్ క్యామియో చేశారు. ఈ సినిమా ఓ ఫ్రాంచైజీగా రానున్నట్లు మేకర్స్ ఇప్పటికే చెప్పారు. అందులో భాగంగానే ఇంకో ఐదు సినిమాలు సీక్వెల్​గా రానున్నాయి.

సంచలనం సృష్టించిన కొత్త లోక- మలయాళ ఇండస్ట్రీలో ఆల్​టైమ్​ రికార్డ్

కొత్త లోక కాసుల వర్షం- కీర్తి సురేశ్ రికార్డ్ బ్రేక్

For All Latest Updates

TAGGED:

KOTHA LOKAH MOVIE COLLECTIONKOTHA LOKAH STORYKOTHA LOKAM OTT RELEASE DATEKOTHA LOKAH COLLECTIONKOTHA LOKAH CHAPTER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

భారత్- బంగ్లా బోర్డర్​లో 158ఏళ్ల దుర్గమ్మ గుడి- భద్రత మధ్య 9 రోజుల పూజలు- BSF ప్రోటోకాల్​తో!

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కొంత భయం- మరికొంత కుట్ర- సౌదీతో ఒప్పందం వెనుక పాక్ దుర్బుద్ధి ఇదే!

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.