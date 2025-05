ETV Bharat / entertainment

మిస్ వరల్డ్ పోటీల నుంచి భారత్ ఔట్- ఎలిమినెట్ అయిన మిస్ ఇండియా నందిని గుప్తా - MISS WORLD INDIA 2025

Miss World India 2025 ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 31, 2025 at 8:46 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 9:03 PM IST 1 Min Read

LIVE FEED మిస్‌ వరల్డ్‌ ఫైనల్‌: ఖండాల వారీగా టాప్‌ వీళ్లే అమెరికా అండ్‌ కరీబియన్‌: మార్టినిక్‌

ఆఫ్రికా: ఇథియోపియా

యూరప్‌: పోలెండ్‌ ఆసియా: థాయ్‌లాండ్‌ హీరో రానా చేతుల మీదుగా నటుడు సోనూసూద్ కి మిస్ వరల్డ్ హ్యుమానిటేరియన్ అవార్డ్ మిస్‌ వరల్డ్‌ ఫైనల్‌: ఖండాల వారీగా టాప్‌ వీళ్లే అమెరికా అండ్‌ కరీబియన్‌: మార్టినిక్‌

ఆఫ్రికా: ఇథియోపియా

యూరప్‌: పోలెండ్‌

ఆసియా: థాయ్‌లాండ్‌ ఖండాల వారీగా టాప్ ఇద్దరి నుంచి ఒక్కరిని షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తున్న నిర్వాహకులు ‘మీరు మిస్ వరల్డ్ అయితే ఏం చేస్తారు?’ అని అడిగిన ప్రశ్నకు 45 సెకన్లలో మెరుగైన సమాధానం ఇచ్చిన వారికి అవకాశం.

అభ్యర్థుల సమాధానాలకు మార్కులు వేస్తు్న్న న్యాయనిర్ణేతలు మిస్‌ వరల్డ్‌ ఫైనల్‌: ఖండాల వారీగా టాప్‌ 2 విజేతలు వీళ్లే ఆఫ్రికా: నమీబియా, ఇథియోపియా

యూరప్‌: పోలెండ్‌, ఉక్రెయిన్‌

ఆసియా: ఫిలిప్పీన్స్‌, థాయ్‌లాండ్‌

అమెరికా అండ్‌ కరీబియన్‌: బ్రెజిల్‌, మార్టినిక్‌ 72వ మిస్‌వరల్డ్‌ గ్రాండ్‌ ఫినాలే హైదరాబాద్‌: మిస్‌ వరల్డ్‌ టాలెంట్‌ షోలో ఇటలీకి 3వ స్థానం

బెల్లీ డ్యాన్స్‌లో 1వ స్థానం ఇండో నేషియా లియనో మెడలితో

2వ స్థానం క్యామెరూన్‌ మిస్ వరల్డ్ టాలెంట్‌ షోలో ఇండోనేషియాకు మొదటి స్థానం 1వ స్థానం సాధించిన లియనో మెడలితో (ఇండోనేషియా)

2వ స్థానం కామెరూన్‌

ఇటలీకి మూడో స్థానం ఆఫ్రికా ఖండం నుంచి టాప్‌ 10 విన్నింగ్‌ దేశాలు ఇవే ఒక్కో ఖండం నుంచి 10 మంది ఫాస్ట్ ట్రాక్ విన్నర్‌లను మిస్‌వరల్డ్‌ ఫైనల్ ఈవెంట్ కు పరిచయం చేసిన నిర్వాహకులు

ఆఫ్రికా కండం నుంచి.. ఉగాండా, నబీబియా, క్యామెరూన్, జాంబియా, బోట్స్ వానా, ఇథియోపియా, నైజీరియా, సోమాలియా, ట్యునీషియా, జింబాంబే భామల ఎంపిక మిస్ వరల్డ్ టాప్ 8 లో నిలవని మిస్ ఇండియా

మిస్ వరల్డ్ పోటీల నుంచి ఎలిమినెట్ అయిన మిస్ ఇండియా నందిని గుప్తా

