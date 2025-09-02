ETV Bharat / entertainment

5 పార్ట్​లుగా కొత్త లోక- ఆ ఫార్ములా వర్కౌటైతే బెస్ట్ యూనివర్స్​గా! - KOTHA LOKAH

కొత్త లోక ప్రభంజనం- ఐదు సీక్వెల్స్​లుగా మలయాళ సినిమా

Kotha Lokah Universe
Kotha Lokah Universe (Source : Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 2, 2025 at 9:23 PM IST

Kotha Lokah Universe : భారతీయ సినీ ఇండస్ట్రీలో ప్రేక్షకులను థియేటర్లకు తీసుకురావడంలో సింపుల్ కథలు సఫలం కావడం లేదు. ప్రేక్షకులకు సినిమా కథ ఎగ్జైటింగ్​గా అనిపించాలి. అలా ఉంటేనే ఆడియెన్స్​ థియేటర్లకు వస్తున్నారు. అందుకే అనేక మంది నిర్మాతలు సీక్వెల్స్, సినిమాటిక్ యూనివర్స్​గా సినిమాలు నిర్మిస్తున్నారు. ప్రేక్షకుల నాడి ప్రొడ్యూసర్లకు దొరికింది. ఈ ప్లాన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద సినిమా విజయం సాధించడంలో వర్కౌట్ అవుతున్నాయి.

అందుకే దాదాపు అందరు నిర్మాతలు ఇదే ఫార్ములా ఫాలో అయిపోతున్నారు. తాజాగా వచ్చిన లోకా చాప్టర్ 1 మలయాళ డబ్బింగ్ సినిమా థియేటర్లలో మంచి రెస్పాన్స్ అందుకుంది. ఈ సినిమాకు తొలి షో నుంచే మంచి టాక్ రావడంతో సూపర్ కలెక్షన్లు వస్తున్నాయి. తొలి వీకెండ్ తర్వాత కూడా, ఈ చిత్రానికి డీసెంట్ ఆక్యుపెన్సీ నమోదు అవుతోంది. దర్శకుడు డొమినిక్ అరుణ్ ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఇది ఫీమేల్ సూపర్ హీరోగా సక్సెస్ అయ్యింది.

అయితే ఈ సినిమా కేవలం రూ. 35 కోట్ల బడ్జెట్​తోనే నిర్మించారు. కానీ విజువల్స్ క్వాలిటీ మాత్రం, భారీ బడ్జెట్ సినిమాను తలపిస్తుంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద లాంగ్ రన్​లో ఈ సినిమా ఈజీగా రూ. 200 కోట్లు దాటవచ్చని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ఈ విజయంతో లోకా సినిమా ఇప్పుడు మలయాళంలోనే కాకుండా తెలుగు, తమిళ భాషలలో కూడా భారీ సక్సెస్ దిశగా సాగుతోంది. ఇక ఓటీటీలోకి వచ్చిన తర్వాత సినిమా అత్యంత ఆదరణ దక్కించుకోవడం పక్కా!

ఈ విజయంతో సినిమా సీక్వెల్స్​కు బలమైన డిమాండ్ ఏర్పడుతుంది. లోకా సినిమా ఐదు భాగాలుగా సిరీస్​గా రానుందని మేకర్స్​ ఇప్పటికే కన్ఫార్మ్ చేశారు. తొలి భాగం షూటింగ్ ప్రారంభించక ముందే, ఐదు సీక్వెల్​ల స్టోరీలు రెడీ ఉన్నట్లు దర్శకుడు అరుణ్ తెలిపారు. అలాగే ఇందులో చంద్ర పాత్ర పరిచయంతోనే ఈ సిరీస్​లో మెయిన్ విలన్ గురించి క్లూ కూడా ఇవ్వనున్నట్లు చెప్పారు.

తాజా విజయంతో ప్రేక్షకులు కొత్త తరహా స్టోరీలు ఆదరించడానికి రెడీ ఉన్నారని కొత్త లోక ఛాప్టర్ 1 సినిమా నిరూపించింది. ఈ ఫ్రాంచైజీ నుంచి రానున్న సీక్వెల్స్ కూడా అదే క్వాలిటీ ఔట్​పుట్ అందిస్తే, లోకా ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీలో అతిపెద్ద సినిమాటిక్ యూనివర్స్​లల్లో ఒకటిగా నిలవడం పక్కా!

కాగా, ఈ సినిమాలో యంగ్ నటుడు నెస్లన్, కల్యాణి ప్రియదర్శన్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ ఇద్దరు స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, నటనకు అదనపు ఆకర్షణగా మారింది. ముఖ్యంగా కల్యాణి ప్రియదర్శన్ నటనలో నేచురాలిటీ, నస్లెన్ ఎనర్జిటిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుంది. దుల్కర్ సల్మాన్ నిర్మాణ సంస్థ వేఫేరర్ ఫిలిమ్స్ ఈ సినిమాను నిర్మించింది. ఈ సినిమా ఆగస్టు 29న గ్రాండ్​గా రిలీజైంది. రిలీజైన మూడు రోజుల్లోనే రూ.42 కోట్ల (గ్రాస్) వసూలు చేసి కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది. కేరళలో అదనంగా షోలు యాడ్ చేస్తున్నారు. తెలుగు వెర్షన్‌ కూడా ఇప్పటికే రూ.1.50+ కోట్ల గ్రాస్​ కలెక్షన్ చేసింది.

