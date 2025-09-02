Kotha Lokah Universe : భారతీయ సినీ ఇండస్ట్రీలో ప్రేక్షకులను థియేటర్లకు తీసుకురావడంలో సింపుల్ కథలు సఫలం కావడం లేదు. ప్రేక్షకులకు సినిమా కథ ఎగ్జైటింగ్గా అనిపించాలి. అలా ఉంటేనే ఆడియెన్స్ థియేటర్లకు వస్తున్నారు. అందుకే అనేక మంది నిర్మాతలు సీక్వెల్స్, సినిమాటిక్ యూనివర్స్గా సినిమాలు నిర్మిస్తున్నారు. ప్రేక్షకుల నాడి ప్రొడ్యూసర్లకు దొరికింది. ఈ ప్లాన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద సినిమా విజయం సాధించడంలో వర్కౌట్ అవుతున్నాయి.
అందుకే దాదాపు అందరు నిర్మాతలు ఇదే ఫార్ములా ఫాలో అయిపోతున్నారు. తాజాగా వచ్చిన లోకా చాప్టర్ 1 మలయాళ డబ్బింగ్ సినిమా థియేటర్లలో మంచి రెస్పాన్స్ అందుకుంది. ఈ సినిమాకు తొలి షో నుంచే మంచి టాక్ రావడంతో సూపర్ కలెక్షన్లు వస్తున్నాయి. తొలి వీకెండ్ తర్వాత కూడా, ఈ చిత్రానికి డీసెంట్ ఆక్యుపెన్సీ నమోదు అవుతోంది. దర్శకుడు డొమినిక్ అరుణ్ ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఇది ఫీమేల్ సూపర్ హీరోగా సక్సెస్ అయ్యింది.
అయితే ఈ సినిమా కేవలం రూ. 35 కోట్ల బడ్జెట్తోనే నిర్మించారు. కానీ విజువల్స్ క్వాలిటీ మాత్రం, భారీ బడ్జెట్ సినిమాను తలపిస్తుంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద లాంగ్ రన్లో ఈ సినిమా ఈజీగా రూ. 200 కోట్లు దాటవచ్చని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ఈ విజయంతో లోకా సినిమా ఇప్పుడు మలయాళంలోనే కాకుండా తెలుగు, తమిళ భాషలలో కూడా భారీ సక్సెస్ దిశగా సాగుతోంది. ఇక ఓటీటీలోకి వచ్చిన తర్వాత సినిమా అత్యంత ఆదరణ దక్కించుకోవడం పక్కా!
Absolutely loved #KothaLokah... a film that grips you till the final frame! ♥️♥️@dominicarun’s vision, @NimishRavi’s masterful camera and @jakes_bejoy’s powerful score set the tone perfectly. Every craft shines brilliantly, coming together to create an unforgettable visual… pic.twitter.com/79UQUGaB4N— Naga Vamsi (@vamsi84) August 30, 2025
ఈ విజయంతో సినిమా సీక్వెల్స్కు బలమైన డిమాండ్ ఏర్పడుతుంది. లోకా సినిమా ఐదు భాగాలుగా సిరీస్గా రానుందని మేకర్స్ ఇప్పటికే కన్ఫార్మ్ చేశారు. తొలి భాగం షూటింగ్ ప్రారంభించక ముందే, ఐదు సీక్వెల్ల స్టోరీలు రెడీ ఉన్నట్లు దర్శకుడు అరుణ్ తెలిపారు. అలాగే ఇందులో చంద్ర పాత్ర పరిచయంతోనే ఈ సిరీస్లో మెయిన్ విలన్ గురించి క్లూ కూడా ఇవ్వనున్నట్లు చెప్పారు.
తాజా విజయంతో ప్రేక్షకులు కొత్త తరహా స్టోరీలు ఆదరించడానికి రెడీ ఉన్నారని కొత్త లోక ఛాప్టర్ 1 సినిమా నిరూపించింది. ఈ ఫ్రాంచైజీ నుంచి రానున్న సీక్వెల్స్ కూడా అదే క్వాలిటీ ఔట్పుట్ అందిస్తే, లోకా ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీలో అతిపెద్ద సినిమాటిక్ యూనివర్స్లల్లో ఒకటిగా నిలవడం పక్కా!
కాగా, ఈ సినిమాలో యంగ్ నటుడు నెస్లన్, కల్యాణి ప్రియదర్శన్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ ఇద్దరు స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, నటనకు అదనపు ఆకర్షణగా మారింది. ముఖ్యంగా కల్యాణి ప్రియదర్శన్ నటనలో నేచురాలిటీ, నస్లెన్ ఎనర్జిటిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుంది. దుల్కర్ సల్మాన్ నిర్మాణ సంస్థ వేఫేరర్ ఫిలిమ్స్ ఈ సినిమాను నిర్మించింది. ఈ సినిమా ఆగస్టు 29న గ్రాండ్గా రిలీజైంది. రిలీజైన మూడు రోజుల్లోనే రూ.42 కోట్ల (గ్రాస్) వసూలు చేసి కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది. కేరళలో అదనంగా షోలు యాడ్ చేస్తున్నారు. తెలుగు వెర్షన్ కూడా ఇప్పటికే రూ.1.50+ కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ చేసింది.
