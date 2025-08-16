ETV Bharat / entertainment

నాగచైతన్యతో కొరటాల శివ కొత్త మూవీ- మరి 'దేవర' సీక్వెల్ సంగతేంటి? - KORATALA TALK TO NAGA CHAITANYA

నాగ్​ చైతన్యను కలిసిన దర్శకుడు కొరటాల- మాస్​ డ్రామాను వివరించినట్లు టాక్​!

Koratala Naga Chaitanya
Koratala Naga Chaitanya (ETV Bharat)
Published : August 16, 2025 at 7:15 PM IST

Koratala Siva Naga Chaitanya Movie : దర్శకుడు కొరటాల శివ- గ్లోబల్​స్టార్​ ఎన్టీఆర్​ కాంబోలో తెరకెక్కిన 'దేవర' బాక్సాఫీసు వద్ద మంచి వసూళ్లు రాబట్టుకుంది. ప్రస్తుతం కొరటాల ఇప్పుడు 'దేవర' సీక్వెల్స్​తో బిజీగా ఉన్నారు. కానీ ఇది ఇంకా సెట్స్ పైకి రాలేదు. మొన్నటి వరకు ఎన్టీఆర్ 'వార్​ 2'తో బిజీగా గడిపారు. ఈక్రమంలో నాగచైతన్యను కొరటాల శివ కలిసినట్లుగా తెలుస్తోంది. దీంతో నాగచైతన్యతో కొరటాల శివ సినిమా చేయనున్నట్లు టాక్ వినిస్తోంది.

నాగచైతన్యకు కొరటాల స్క్రిప్ట్​ను కూడా వివరించినట్లు సమాచారం. అది ఫుల్​ మాస్​ డ్రామాలో ఉండనుననట్లుగా తెలుస్తోంది. కాగా, నాగ చైతన్యకు ఆ కథ నచ్చిందని, సినిమా చేసేందుకు రెడీ ఉన్నట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది​. అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్​ వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో సెట్స్​పైకి వెళ్లే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం నాగచైతన్య చేతిలో 'ఎన్​సీ 24' వర్కింగ్ టైటిల్​తో సినిమా ఉంది. దీనిని విరూపాక్ష ఫేమ్ కార్తిక్ ఈ సినిమాను మైథలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ బ్యాక్ డ్రాప్‌లో తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించిన విడుదల చేసిన వీడియో గ్లింప్స్ ఆకట్టుకుంటోంది.

మరోవైపు 'దేవర' సీక్వెల్ కూడా వచ్చే ఏడాదిలోనే షూటింగ్ ప్రారంభం కానున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. వచ్చే ఏడాది ఈ రెండు సినిమాలు సెట్స్​పైకి వెళ్లబోతున్న క్రమంలో కొరటాల ఎవరితో చేస్తారనే టాలీవుడ్​లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. 'దేవర' సీక్వెల్ సినిమాకు సంబంధించిన కథను ఇప్పటికే సిద్ధంగా ఉంది. ప్రస్తుతం అందుకు సంబంధించిన పనులు దర్శకుడు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. కథలో అసలు ట్విస్ట్​ పార్ట్​ 2లోనే ఉందని దర్శకుడు ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. ప్రతీ పాత్రోల ట్విస్ట్​ ఉంటుందని చెప్పారు. కొన్ని సీక్వెన్స్​ జీవితంలో మర్చిపోలేని అనుభూతిని అందిస్తాయని చెప్పారు.

ఎన్టీఆర్ ప్రస్తుతం ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న భారీ యాక్షన్ డ్రామా 'డ్రాగన్' చిత్రీకరణలో బిజీగా ఉన్నారు. తన తదుపరి ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి ఆయన ఇప్పటికే కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఇప్పటికే చాలా మంది దృష్టిని ఆకర్షించిన ఈ భారీ బడ్జెట్ సినిమా 2026 జూన్​లో విడుదల కానుంది. 'డ్రాగన్' సినిమా పూర్తి చేసిన తర్వాత దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్​తో కలిసి పని చేయబోతున్నట్లు సమాచారం.

