ETV Bharat / entertainment

యాక్షన్​ థ్రిల్లర్​గా కూలీ- రజినీ కొత్త మూవీ ఎలా ఉంది? - COOLIE MOVIE REVIEW IN TELUGU

రజినీకాంత్ కూలీ మూవీ రివ్యూ

Coolie Movie Review In Telugu
Coolie Movie Review In Telugu (FILM POSTER)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 14, 2025 at 3:24 PM IST

2 Min Read

Coolie Movie Review In Telugu : రజినీకాంత్‌, నాగార్జున, సౌబిన్‌ సాహిర్‌, ఉపేంద్ర, శ్రుతిహాసన్‌, సత్యరాజ్‌, ఆమీర్‌ఖాన్‌ తదితరులు నటించిన మూవీ కూలీ. లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఆ సినిమాను కళానిధి మారన్ నిర్మించారు. అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ మ్యూజిక్ అందించగా, ఎడిటింగ్‌ బాధ్యతలను ఫిలోమిన్‌ రాజ్‌ చూసుకున్నారు. మరి ఆగస్టు 14వ తేదీన రిలీజ్ అయిన కూలీ మూవీ ఎలా ఉందంటే?

కథేంటి?
వైజాగ్‌ పోర్టును 99 ఏళ్ల లీజుకు తీసుకున్న సైమన్‌ (నాగార్జున) శక్తివంతమైన డాన్‌. అతడి నమ్మిన బంటు దయాల్‌ (సౌబిన్‌ సాహిర్‌) చేతిలో పోర్టు వ్యవహారాలన్నీ. నేరాలకు సాక్ష్యాలను మాయం చేయడానికి మొబైల్‌ క్రిమేటర్‌ కుర్చీని ఉపయోగించాలనుకున్న సైమన్, దాని ఆవిష్కర్త రాజశేఖర్‌ (సత్యరాజ్‌)ను బెదిరిస్తాడు. రాజశేఖర్‌ హత్యతో రంగంలోకి దిగే అతని స్నేహితుడు దేవా (రజనీకాంత్‌) ప్రతీకార యాత్రే అసలు కథ. ఈ క్రమంలో స్మగ్లింగ్‌, కుట్రలు, ద్రోహాలు, అనూహ్య ట్విస్ట్‌లు ఎలా నడిచాయన్నదే ‘కూలీ’లో చూపిస్తారు. చివర్లో దాహా (ఆమీర్‌ ఖాన్‌) ఎంట్రీ మరిన్ని ప్రశ్నలు లేపుతుంది.

కథ చెప్పిన తీరు

  • లోకేశ్‌ తన స్టైల్‌లోనే ఈ రివెంజ్‌ డ్రామాను మలిచారు.
  • మొదట సైమన్‌ నేర సామ్రాజ్యం, దయాల్‌ క్రూరత్వం ఆకట్టుకుంటాయి.
  • రజనీ ఎంట్రీ సాంగ్‌ అభిమానుల్ని మైమరపిస్తుంది.
  • ఇంటర్వెల్‌ ఎపిసోడ్‌లో నాగార్జున విలనిజం పీక్‌లో ఉంటుంది.
  • సెకండ్‌ హాఫ్‌లో పోర్టు, ట్రైన్‌ యాక్షన్‌ సీన్స్‌ బాగున్నా, దేవా ఫ్లాష్‌బ్యాక్‌ సింపుల్‌గా ముగించడం నిరాశ కలిగిస్తుంది.
  • సైమన్‌ పాత్రకు క్లైమాక్స్‌ పరిష్కారం చాలా ఈజీగా వేసేశారు.

ఎవరు ఎలా చేశారు?

  • రజనీకాంత్‌ (దేవా) – స్టైల్‌, గ్రేస్‌తో స్క్రీన్‌పైన అదరగొట్టారు.
  • నాగార్జున (సైమన్‌) – స్టైలిష్‌ విలన్‌గా, ముఖ్యంగా ఇంటర్వెల్‌లో ప్రభావం చూపారు.
  • సౌబిన్‌ సాహిర్‌ (దయాల్‌) – క్రూరమైన విలన్‌గా, డాన్స్‌లో కూడా ఎంటర్టైన్‌ చేశారు.
  • శ్రుతిహాసన్‌ – కథకు ఎమోషనల్‌ టచ్‌ ఇచ్చారు.
  • సత్యరాజ్‌, ఉపేంద్ర – చిన్న పాత్రలతోనూ గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.
  • ఆమిర్‌ ఖాన్‌ (దాహా) – గెటప్‌ బాగున్నా, ‘రోలెక్స్‌’ లెవల్‌ ఇంపాక్ట్‌ రాలేదు.

టెక్నికల్‌ హైలైట్స్‌

  • సంగీతం: అనిరుధ్‌ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌, మోనికా సాంగ్‌ మాస్‌ ఆడియెన్స్‌ను కట్టిపడేస్తాయి.
  • విజువల్స్‌: గిరీశ్‌ గంగాధరన్‌ సినిమాటోగ్రఫీ బిగ్‌ కాన్వాస్‌ ఫీల్‌ ఇచ్చింది.
  • ఎడిటింగ్‌: ఫిలోమిన్‌ రాజ్‌ పేస్‌ను మెయింటేన్‌ చేశారు.
  • VFX: రజనీని వింటేజ్‌ లుక్‌లో చూపించిన షాట్స్‌ బాగున్నాయి.

బలాలు

  • + రజనీకాంత్‌ స్టైలిష్‌ నటన, యాక్షన్‌
  • + ప్రధాన పాత్రల్ని తీర్చిదిద్దుకున్న తీరు
  • + లోకేశ్‌ మార్క్‌ స్క్రీన్‌ప్లే, అనిరుధ్‌ సంగీతం

బలహీనతలు

  • - రొటీన్‌ కథ
  • - ద్వితీయార్ధంలోని సాగదీత
  • చివరిగా: కూలీ- రజనీ మార్క్‌ స్టైలిష్‌ యాక్షన్‌ హంగామా!

Coolie Movie Review In Telugu : రజినీకాంత్‌, నాగార్జున, సౌబిన్‌ సాహిర్‌, ఉపేంద్ర, శ్రుతిహాసన్‌, సత్యరాజ్‌, ఆమీర్‌ఖాన్‌ తదితరులు నటించిన మూవీ కూలీ. లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఆ సినిమాను కళానిధి మారన్ నిర్మించారు. అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ మ్యూజిక్ అందించగా, ఎడిటింగ్‌ బాధ్యతలను ఫిలోమిన్‌ రాజ్‌ చూసుకున్నారు. మరి ఆగస్టు 14వ తేదీన రిలీజ్ అయిన కూలీ మూవీ ఎలా ఉందంటే?

కథేంటి?
వైజాగ్‌ పోర్టును 99 ఏళ్ల లీజుకు తీసుకున్న సైమన్‌ (నాగార్జున) శక్తివంతమైన డాన్‌. అతడి నమ్మిన బంటు దయాల్‌ (సౌబిన్‌ సాహిర్‌) చేతిలో పోర్టు వ్యవహారాలన్నీ. నేరాలకు సాక్ష్యాలను మాయం చేయడానికి మొబైల్‌ క్రిమేటర్‌ కుర్చీని ఉపయోగించాలనుకున్న సైమన్, దాని ఆవిష్కర్త రాజశేఖర్‌ (సత్యరాజ్‌)ను బెదిరిస్తాడు. రాజశేఖర్‌ హత్యతో రంగంలోకి దిగే అతని స్నేహితుడు దేవా (రజనీకాంత్‌) ప్రతీకార యాత్రే అసలు కథ. ఈ క్రమంలో స్మగ్లింగ్‌, కుట్రలు, ద్రోహాలు, అనూహ్య ట్విస్ట్‌లు ఎలా నడిచాయన్నదే ‘కూలీ’లో చూపిస్తారు. చివర్లో దాహా (ఆమీర్‌ ఖాన్‌) ఎంట్రీ మరిన్ని ప్రశ్నలు లేపుతుంది.

కథ చెప్పిన తీరు

  • లోకేశ్‌ తన స్టైల్‌లోనే ఈ రివెంజ్‌ డ్రామాను మలిచారు.
  • మొదట సైమన్‌ నేర సామ్రాజ్యం, దయాల్‌ క్రూరత్వం ఆకట్టుకుంటాయి.
  • రజనీ ఎంట్రీ సాంగ్‌ అభిమానుల్ని మైమరపిస్తుంది.
  • ఇంటర్వెల్‌ ఎపిసోడ్‌లో నాగార్జున విలనిజం పీక్‌లో ఉంటుంది.
  • సెకండ్‌ హాఫ్‌లో పోర్టు, ట్రైన్‌ యాక్షన్‌ సీన్స్‌ బాగున్నా, దేవా ఫ్లాష్‌బ్యాక్‌ సింపుల్‌గా ముగించడం నిరాశ కలిగిస్తుంది.
  • సైమన్‌ పాత్రకు క్లైమాక్స్‌ పరిష్కారం చాలా ఈజీగా వేసేశారు.

ఎవరు ఎలా చేశారు?

  • రజనీకాంత్‌ (దేవా) – స్టైల్‌, గ్రేస్‌తో స్క్రీన్‌పైన అదరగొట్టారు.
  • నాగార్జున (సైమన్‌) – స్టైలిష్‌ విలన్‌గా, ముఖ్యంగా ఇంటర్వెల్‌లో ప్రభావం చూపారు.
  • సౌబిన్‌ సాహిర్‌ (దయాల్‌) – క్రూరమైన విలన్‌గా, డాన్స్‌లో కూడా ఎంటర్టైన్‌ చేశారు.
  • శ్రుతిహాసన్‌ – కథకు ఎమోషనల్‌ టచ్‌ ఇచ్చారు.
  • సత్యరాజ్‌, ఉపేంద్ర – చిన్న పాత్రలతోనూ గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.
  • ఆమిర్‌ ఖాన్‌ (దాహా) – గెటప్‌ బాగున్నా, ‘రోలెక్స్‌’ లెవల్‌ ఇంపాక్ట్‌ రాలేదు.

టెక్నికల్‌ హైలైట్స్‌

  • సంగీతం: అనిరుధ్‌ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌, మోనికా సాంగ్‌ మాస్‌ ఆడియెన్స్‌ను కట్టిపడేస్తాయి.
  • విజువల్స్‌: గిరీశ్‌ గంగాధరన్‌ సినిమాటోగ్రఫీ బిగ్‌ కాన్వాస్‌ ఫీల్‌ ఇచ్చింది.
  • ఎడిటింగ్‌: ఫిలోమిన్‌ రాజ్‌ పేస్‌ను మెయింటేన్‌ చేశారు.
  • VFX: రజనీని వింటేజ్‌ లుక్‌లో చూపించిన షాట్స్‌ బాగున్నాయి.

బలాలు

  • + రజనీకాంత్‌ స్టైలిష్‌ నటన, యాక్షన్‌
  • + ప్రధాన పాత్రల్ని తీర్చిదిద్దుకున్న తీరు
  • + లోకేశ్‌ మార్క్‌ స్క్రీన్‌ప్లే, అనిరుధ్‌ సంగీతం

బలహీనతలు

  • - రొటీన్‌ కథ
  • - ద్వితీయార్ధంలోని సాగదీత
  • చివరిగా: కూలీ- రజనీ మార్క్‌ స్టైలిష్‌ యాక్షన్‌ హంగామా!

For All Latest Updates

TAGGED:

COOLIE MOVIE REVIEW CLEARLYCOOLIE MOVIE REVIEW TELUGURAJNIKANTH COOLIE MOVIE REVIEWCOOLIE MOVIE REVIEW IN TELUGU

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పొలానికి మందులు పిచికారీ చేస్తున్నారా? - రైతన్నలూ ఈ జాగ్రత్తలు మరవకండి

మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఈ 'రెజిన్​ ఆర్ట్​'లో దాచుకుంటే - జీవితాంతం మీ వెంటే!

ములుగుకు కొత్త అందాలు - సందర్శకులను కట్టిపడేస్తున్న లక్నవరం సరస్సు, బొగత జలపాతాలు

శనగలతో అద్దిరిపోయే "చాట్" - బఠాణీతో చేసే దానికంటే ​కమ్మగా ఉంటుంది!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.