ETV Bharat / entertainment

'కూలీ' మూవీకి వెళ్తున్నారా? 18 ఏళ్లలోపు వాళ్లకు నో ఎంట్రీ- ఈ 10 ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకోండి! - COOLIE MOVIE INTERESTING FACTS

సూపర్​స్టార్ రజినీకాంత్ నటించిన కూలీ మూవీ రిలీజ్- సినిమాకు సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాలను తెలుసుకోండి

Coolie Movie Interesting Facts
Coolie Movie Interesting Facts (Film Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 13, 2025 at 3:40 PM IST

2 Min Read

Coolie Movie Interesting Facts : కోలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్, స్టార్ డైరెక్టర్ లోకేష్ కనగరాజ్ కాంబినేషన్​లో తెరకెక్కిన కూలీ సినిమా గురువారం (ఆగస్టు 14) ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. సాధారణంగా రజినీ సినిమా అంటే చాలు, థియేటర్స్​కు ఆడియన్స్ క్యూ కడతారు. ఈలలతో దద్ధరిల్లేలా చేస్తారు. ఇప్పుడు కూలీ సినిమాకు గాను కూడా దేశ విదేశాల్లో సందడి వాతావరణం నెలకొంది.

ఇప్పటికే ప్రమోషనల్ కంటెంట్ తో ఆడియన్స్​లో సూపర్ హైప్ సొంతం చేసుకుంది కూలీ మూవీ. అందుకు తగ్గట్లే ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్‌లో దుమ్మురేపుతోంది. ప్రీ బుకింగ్స్ ద్వారానే సుమారు రూ.80 కోట్ల వరకు గ్రాస్ కలెక్ట్ చేసినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా సినిమా చూసేందుకు అంతా ఆసక్తిగా ఉన్నారని చెప్పడానికి అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ నిదర్శనం.

అయితే మీరు కూడా కూలీ మూవీకి వెళ్తున్నారా? ఇప్పటికే ఆన్​లైన్​ టికెట్ ప్లాట్​ఫామ్స్​లో సినిమా టికెట్స్ కూడా బుక్ చేసుకున్నారా? వీకెండ్​లో ఏమైనా ప్లాన్ చేసుకున్నారా? ఏమైనా పర్లేదు కానీ, థియేటర్స్​లో సినిమా చూసేందుకు వెళ్లే ముందు కొన్ని విషయాలు మీరు తెలుసుకోవాల్సి ఉంది. అవేంటో ఇప్పుడు పాయింట్స్​ రూపంలో మీకోసం.

  1. కూలీ మూవీకి సెన్సార్ బోర్డు ఏ సర్టిఫికెట్ జారీ చేసింది. వైలన్స్ ఎక్కువగా ఉంటే సెన్సార్ బోర్డు అధికారులు ఇస్తుంటారు. కాబట్టి 18 ఏళ్లలోపు పిల్లలు ఈ చిత్రాన్ని చూడటానికి వీల్లేకుండాపోయింది. ఇప్పటికే ప్రసాద్ ఐమ్యాక్స్​కు చిన్న పిల్లలను తీసుకురాకుండా ఉండాలని కోరుకుంటున్నామని తెలిపారు.
  2. లోకేష్ కనగరాజ్​ కెరీర్​లో ఇప్పటికే ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్స్ సొంతం చేసుకున్నారు. కానీ తొలిసారి ఆయన దర్శకత్వం వహించిన మూవీకి ఏ సర్టిఫికెట్ వచ్చింది. అయితేనేం సినిమా వేరే లెవెల్ హిట్​ అవుతుందనే హోప్స్​తో ఉన్నారు.
  3. సుమారు రూ.400 కోట్ల భారీ బడ్జెట్​తో మూవీ తెరకెక్కగా, రజినీ కెరీర్​లోనే హైయెస్ట్ బడ్జెట్ మూవీ కావడం గమనార్హం.
  4. కూలీకి గాను కెరీర్​లో అత్యధికంగా రూ.200 కోట్ల రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్నారని సమాచారం.
  5. లోకేష్ కనగరాజ్​ తన యూనివర్స్​లో కాకుండా స్వేచ్ఛగా సినిమా తీశారు
  6. టాలీవుడ్ కింగ్​ నాగార్జున తన కెరీర్​లో తొలిసారి విలన్ రోల్​లో కూలీలో నటిస్తున్నారు.
  7. అనేక మంది స్టార్​ నటీనటులు భాగమైన సినిమాల్లో కూలీ ఒకటి.
  8. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్ రవిచందర్ కూలీ మూవీకి గాను తొలిసారి ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటిలిజెన్స్​ను ఉపయోగించారు. ఆ విషయాన్ని ఆయనే వెల్లడించారు.
  9. కొన్నేళ్లుగా చూసుకుంటే, అత్యంత హైప్​తో రిలీజ్ అవుతున్న సినిమాల్లో కూలీ ఒకటి
  10. ఆగస్టు 15వ తేదీతో సినిమాల్లో రజినీ వచ్చి 50 ఏళ్లు పూర్తవుతుంది. ఒకరోజు ముందు కూలీ రిలీజవుతుంది. దీంతో ఇది ల్యాండ్ మార్క్ మూవీ అనే చెప్పాలి.

ప్రీమియర్స్​లో రజనీ కూలీ మేనియా- రిలీజ్​కు ముందే తొమ్మిదేళ్ల రికార్డ్ బ్రేక్!

కూలీ సినిమా కథ రివీల్- టైమ్ ట్రావెల్​గా ఉంటుందా? లోకేశ్ రిప్లై ఇదే!

Coolie Movie Interesting Facts : కోలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్, స్టార్ డైరెక్టర్ లోకేష్ కనగరాజ్ కాంబినేషన్​లో తెరకెక్కిన కూలీ సినిమా గురువారం (ఆగస్టు 14) ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. సాధారణంగా రజినీ సినిమా అంటే చాలు, థియేటర్స్​కు ఆడియన్స్ క్యూ కడతారు. ఈలలతో దద్ధరిల్లేలా చేస్తారు. ఇప్పుడు కూలీ సినిమాకు గాను కూడా దేశ విదేశాల్లో సందడి వాతావరణం నెలకొంది.

ఇప్పటికే ప్రమోషనల్ కంటెంట్ తో ఆడియన్స్​లో సూపర్ హైప్ సొంతం చేసుకుంది కూలీ మూవీ. అందుకు తగ్గట్లే ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్‌లో దుమ్మురేపుతోంది. ప్రీ బుకింగ్స్ ద్వారానే సుమారు రూ.80 కోట్ల వరకు గ్రాస్ కలెక్ట్ చేసినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా సినిమా చూసేందుకు అంతా ఆసక్తిగా ఉన్నారని చెప్పడానికి అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ నిదర్శనం.

అయితే మీరు కూడా కూలీ మూవీకి వెళ్తున్నారా? ఇప్పటికే ఆన్​లైన్​ టికెట్ ప్లాట్​ఫామ్స్​లో సినిమా టికెట్స్ కూడా బుక్ చేసుకున్నారా? వీకెండ్​లో ఏమైనా ప్లాన్ చేసుకున్నారా? ఏమైనా పర్లేదు కానీ, థియేటర్స్​లో సినిమా చూసేందుకు వెళ్లే ముందు కొన్ని విషయాలు మీరు తెలుసుకోవాల్సి ఉంది. అవేంటో ఇప్పుడు పాయింట్స్​ రూపంలో మీకోసం.

  1. కూలీ మూవీకి సెన్సార్ బోర్డు ఏ సర్టిఫికెట్ జారీ చేసింది. వైలన్స్ ఎక్కువగా ఉంటే సెన్సార్ బోర్డు అధికారులు ఇస్తుంటారు. కాబట్టి 18 ఏళ్లలోపు పిల్లలు ఈ చిత్రాన్ని చూడటానికి వీల్లేకుండాపోయింది. ఇప్పటికే ప్రసాద్ ఐమ్యాక్స్​కు చిన్న పిల్లలను తీసుకురాకుండా ఉండాలని కోరుకుంటున్నామని తెలిపారు.
  2. లోకేష్ కనగరాజ్​ కెరీర్​లో ఇప్పటికే ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్స్ సొంతం చేసుకున్నారు. కానీ తొలిసారి ఆయన దర్శకత్వం వహించిన మూవీకి ఏ సర్టిఫికెట్ వచ్చింది. అయితేనేం సినిమా వేరే లెవెల్ హిట్​ అవుతుందనే హోప్స్​తో ఉన్నారు.
  3. సుమారు రూ.400 కోట్ల భారీ బడ్జెట్​తో మూవీ తెరకెక్కగా, రజినీ కెరీర్​లోనే హైయెస్ట్ బడ్జెట్ మూవీ కావడం గమనార్హం.
  4. కూలీకి గాను కెరీర్​లో అత్యధికంగా రూ.200 కోట్ల రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్నారని సమాచారం.
  5. లోకేష్ కనగరాజ్​ తన యూనివర్స్​లో కాకుండా స్వేచ్ఛగా సినిమా తీశారు
  6. టాలీవుడ్ కింగ్​ నాగార్జున తన కెరీర్​లో తొలిసారి విలన్ రోల్​లో కూలీలో నటిస్తున్నారు.
  7. అనేక మంది స్టార్​ నటీనటులు భాగమైన సినిమాల్లో కూలీ ఒకటి.
  8. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్ రవిచందర్ కూలీ మూవీకి గాను తొలిసారి ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటిలిజెన్స్​ను ఉపయోగించారు. ఆ విషయాన్ని ఆయనే వెల్లడించారు.
  9. కొన్నేళ్లుగా చూసుకుంటే, అత్యంత హైప్​తో రిలీజ్ అవుతున్న సినిమాల్లో కూలీ ఒకటి
  10. ఆగస్టు 15వ తేదీతో సినిమాల్లో రజినీ వచ్చి 50 ఏళ్లు పూర్తవుతుంది. ఒకరోజు ముందు కూలీ రిలీజవుతుంది. దీంతో ఇది ల్యాండ్ మార్క్ మూవీ అనే చెప్పాలి.

ప్రీమియర్స్​లో రజనీ కూలీ మేనియా- రిలీజ్​కు ముందే తొమ్మిదేళ్ల రికార్డ్ బ్రేక్!

కూలీ సినిమా కథ రివీల్- టైమ్ ట్రావెల్​గా ఉంటుందా? లోకేశ్ రిప్లై ఇదే!

For All Latest Updates

TAGGED:

COOLIE MOVIE INTERESTING MATTERSCOOLIE MOVIE 10 FACTSCOOLI MOVIE SPECIAL INFORMATIONCOOLIE MOVIE INTERESTING FACTS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పొలానికి మందులు పిచికారీ చేస్తున్నారా? - రైతన్నలూ ఈ జాగ్రత్తలు మరవకండి

మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఈ 'రెజిన్​ ఆర్ట్​'లో దాచుకుంటే - జీవితాంతం మీ వెంటే!

ములుగుకు కొత్త అందాలు - సందర్శకులను కట్టిపడేస్తున్న లక్నవరం సరస్సు, బొగత జలపాతాలు

శనగలతో అద్దిరిపోయే "చాట్" - బఠాణీతో చేసే దానికంటే ​కమ్మగా ఉంటుంది!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.