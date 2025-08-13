Coolie Movie Interesting Facts : కోలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్, స్టార్ డైరెక్టర్ లోకేష్ కనగరాజ్ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కిన కూలీ సినిమా గురువారం (ఆగస్టు 14) ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. సాధారణంగా రజినీ సినిమా అంటే చాలు, థియేటర్స్కు ఆడియన్స్ క్యూ కడతారు. ఈలలతో దద్ధరిల్లేలా చేస్తారు. ఇప్పుడు కూలీ సినిమాకు గాను కూడా దేశ విదేశాల్లో సందడి వాతావరణం నెలకొంది.
ఇప్పటికే ప్రమోషనల్ కంటెంట్ తో ఆడియన్స్లో సూపర్ హైప్ సొంతం చేసుకుంది కూలీ మూవీ. అందుకు తగ్గట్లే ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్లో దుమ్మురేపుతోంది. ప్రీ బుకింగ్స్ ద్వారానే సుమారు రూ.80 కోట్ల వరకు గ్రాస్ కలెక్ట్ చేసినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా సినిమా చూసేందుకు అంతా ఆసక్తిగా ఉన్నారని చెప్పడానికి అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ నిదర్శనం.
అయితే మీరు కూడా కూలీ మూవీకి వెళ్తున్నారా? ఇప్పటికే ఆన్లైన్ టికెట్ ప్లాట్ఫామ్స్లో సినిమా టికెట్స్ కూడా బుక్ చేసుకున్నారా? వీకెండ్లో ఏమైనా ప్లాన్ చేసుకున్నారా? ఏమైనా పర్లేదు కానీ, థియేటర్స్లో సినిమా చూసేందుకు వెళ్లే ముందు కొన్ని విషయాలు మీరు తెలుసుకోవాల్సి ఉంది. అవేంటో ఇప్పుడు పాయింట్స్ రూపంలో మీకోసం.
Please note: Coolie is an A-rated film, suitable only for viewers aged 18 and above, owing to its high-octane action and mature theme.
- కూలీ మూవీకి సెన్సార్ బోర్డు ఏ సర్టిఫికెట్ జారీ చేసింది. వైలన్స్ ఎక్కువగా ఉంటే సెన్సార్ బోర్డు అధికారులు ఇస్తుంటారు. కాబట్టి 18 ఏళ్లలోపు పిల్లలు ఈ చిత్రాన్ని చూడటానికి వీల్లేకుండాపోయింది. ఇప్పటికే ప్రసాద్ ఐమ్యాక్స్కు చిన్న పిల్లలను తీసుకురాకుండా ఉండాలని కోరుకుంటున్నామని తెలిపారు.
- లోకేష్ కనగరాజ్ కెరీర్లో ఇప్పటికే ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్స్ సొంతం చేసుకున్నారు. కానీ తొలిసారి ఆయన దర్శకత్వం వహించిన మూవీకి ఏ సర్టిఫికెట్ వచ్చింది. అయితేనేం సినిమా వేరే లెవెల్ హిట్ అవుతుందనే హోప్స్తో ఉన్నారు.
- సుమారు రూ.400 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో మూవీ తెరకెక్కగా, రజినీ కెరీర్లోనే హైయెస్ట్ బడ్జెట్ మూవీ కావడం గమనార్హం.
- కూలీకి గాను కెరీర్లో అత్యధికంగా రూ.200 కోట్ల రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్నారని సమాచారం.
- లోకేష్ కనగరాజ్ తన యూనివర్స్లో కాకుండా స్వేచ్ఛగా సినిమా తీశారు
- టాలీవుడ్ కింగ్ నాగార్జున తన కెరీర్లో తొలిసారి విలన్ రోల్లో కూలీలో నటిస్తున్నారు.
- అనేక మంది స్టార్ నటీనటులు భాగమైన సినిమాల్లో కూలీ ఒకటి.
- మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్ రవిచందర్ కూలీ మూవీకి గాను తొలిసారి ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటిలిజెన్స్ను ఉపయోగించారు. ఆ విషయాన్ని ఆయనే వెల్లడించారు.
- కొన్నేళ్లుగా చూసుకుంటే, అత్యంత హైప్తో రిలీజ్ అవుతున్న సినిమాల్లో కూలీ ఒకటి
- ఆగస్టు 15వ తేదీతో సినిమాల్లో రజినీ వచ్చి 50 ఏళ్లు పూర్తవుతుంది. ఒకరోజు ముందు కూలీ రిలీజవుతుంది. దీంతో ఇది ల్యాండ్ మార్క్ మూవీ అనే చెప్పాలి.
