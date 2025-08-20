Nagarjuna 100th Film : కోలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ 'కూలీ'లో విలన్గా అదరగొట్టిన టాలీవుడ్ కింగ్ నాగార్జున ఇప్పుడు మరోసారి బిగ్ న్యూస్తో వచ్చేశారు. అభిమానులు ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్న ఆయన 100వ సినిమా కన్ఫర్మ్ అయింది. ప్రస్తుతం సినిమా వర్కింగ్ టైటిల్గా 'KING100' అని ఫిక్స్ చేశారు. ఈ ప్రాజెక్ట్కు తమిళ డైరెక్టర్ రా కార్తిక్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
నాగ్ మాటల్లోనే!
ప్రముఖ టీవీ ఛానల్లో ఇటీవలే కొత్తగా ఒక షో ప్రారంభమయ్యింది. దీనిని జగపతిబాబు హోస్ట్ చేశారు. అందులో నాగార్జునను మొదటి గెస్ట్. ఆ షోలో మాట్లాడుతూ "KING100 ఈ సినిమా గురించి 6–7 నెలలుగా బ్యాక్గ్రౌండ్లో వర్క్ జరుగుతుంది. డైరెక్టర్ రా కార్తిక్ నాకు ఈ కథను ఏడాది క్రితమే వినిపించారు. ఇది ఒక గ్రాండ్ సినిమాగా రూపొందుతుంది. కూలీ రిలీజ్ అయినందున ఇకపై నేను దానిపైనే ఫోకస్ చేస్తాను. ఇది యాక్షన్తో పాటు ఫ్యామిలీ డ్రామా కూడా ఉంటుంది" అని ఆయన తెలిపారు. 'ఇక చివర్లో క్లారిటీ ఇచ్చారు – "ఈసారి నేనే ప్రోటాగనిస్ట్" అని. ఇటీవల వచ్చిన 'కూలీ', 'కుబేర' మూవీస్లో కీలక పాత్రలో కనిపించిన నాగ్, ఈసారి మాత్రం సాలిడ్ హీరోగా వస్తున్నారని చెప్పేశారు.
డైరెక్టర్ రా కార్తిక్ ఎవరు?
'నితం ఒక వానం' సినిమాతో పేరు తెచ్చుకున్న దర్శకుడు రా కార్తిక్ ఇప్పుడు నాగార్జునకు డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఆ సినిమాలో అశోక్ సెల్వన్ త్రిపాత్రాభినయం చేయగా, రీతూ వర్మ, అపర్ణ బాలమురళి, శివాత్మిక రాజశేఖర్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ప్రస్తుతం ఆ చిత్రం నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఇక. నాగ్ చివరిగా కనిపించిన సినిమా 'కూలీ'. లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో రజనీకాంత్ హీరోగా వచ్చిన ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఆగస్టు 14న థియేటర్లలో విడుదలైంది. అందులో దేవరాజ్ అలియాస్ దేవగా కనిపించిన నాగ్, తన ఫ్రెండ్ మరణానికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి సైమన్ జేవియర్తో తలపడే పాత్రలో మెప్పించారు. అయితే KING 100 యాక్షన్, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ మిక్స్డ్గా గ్రాండ్గా తెరకెక్కనుందనే టాక్ వినిపిస్తోంది. నాగార్జున 100వ సినిమా కావడంతో ఫ్యాన్స్లో ఎగ్జైట్ నెక్ట్స్ లెవెల్లో ఉంది.
