తల్లి కాబోతున్న కత్రినా కైఫ్- అఫీషియల్గా ప్రకటించిన స్టార్ జోడీ
జీవితంలో అత్యంత అందమైన దశ మొదలవుతుందన్న కత్రినా కైఫ్, విక్కీ కౌశల్
Published : September 23, 2025 at 2:10 PM IST
Katrina Kaif Vicky Kaushal Baby : బాలీవుడ్ స్టార్ కపుల్ కత్రినా కైఫ్, విక్కీ కౌశల్ తమ అభిమానులకు గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. త్వరలో పేరెంట్స్ కాబోతున్నామని ప్రకటించింది. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో స్పెషల్ పోస్ట్ పెట్టగా, అందులో కత్రినా కైఫ్ బేబీ బంప్తో కనిపించారు.
"మా జీవితంలో అత్యంత అందమైన దశ మొదలవుతోంది. ఈ కొత్త ప్రయాణాన్ని ఆహ్వానించడానికి ఎంతో ఆనందంగా ఎదురుచూస్తున్నాం" అని కత్రిన, విక్కీ తెలిపారు. దీంతో సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు, సెలబ్రిటీలు బెస్ట్ విషెస్ చెబుతున్నారు. కొద్ది రోజులుగా కత్రినా ప్రెగ్నెంట్ అంటూ వార్తలు చక్కర్లు కొట్టగా, ఇప్పుడు దానిపై క్లారిటీ వచ్చింది.