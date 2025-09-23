ETV Bharat / entertainment

తల్లి కాబోతున్న కత్రినా కైఫ్‌- అఫీషియల్​గా ప్రకటించిన స్టార్​ జోడీ

జీవితంలో అత్యంత అందమైన దశ మొదలవుతుందన్న కత్రినా కైఫ్‌, విక్కీ కౌశల్‌

Katrina Kaif Shared Baby Bump Photo
Katrina Kaif Shared Baby Bump Photo (Source: Katrina kaif Insta Post)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 23, 2025 at 2:10 PM IST

Katrina Kaif Vicky Kaushal Baby : బాలీవుడ్ స్టార్ కపుల్ కత్రినా కైఫ్‌, విక్కీ కౌశల్‌ తమ అభిమానులకు గుడ్​న్యూస్ చెప్పింది. త్వరలో పేరెంట్స్ కాబోతున్నామని ప్రకటించింది. ఈ మేరకు సోషల్​ మీడియాలో స్పెషల్ పోస్ట్ పెట్టగా, అందులో కత్రినా కైఫ్‌ బేబీ బంప్‌తో కనిపించారు.

"మా జీవితంలో అత్యంత అందమైన దశ మొదలవుతోంది. ఈ కొత్త ప్రయాణాన్ని ఆహ్వానించడానికి ఎంతో ఆనందంగా ఎదురుచూస్తున్నాం" అని కత్రిన, విక్కీ తెలిపారు. దీంతో సోషల్‌ మీడియాలో నెటిజన్లు, సెలబ్రిటీలు బెస్ట్ విషెస్ చెబుతున్నారు. కొద్ది రోజులుగా కత్రినా ప్రెగ్నెంట్ అంటూ వార్తలు చక్కర్లు కొట్టగా, ఇప్పుడు దానిపై క్లారిటీ వచ్చింది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

