విక్కీ కౌశల్, కత్రినా కైఫ్ జంట బిడ్డకు జన్మనివ్వనున్నారా? అక్టోబర్లో డెలివరీ అంటూ ప్రచారం!
జంట తమ మొదటి బిడ్డకు జన్మనివ్వబోతున్నారని ప్రచారం
Published : September 15, 2025 at 4:37 PM IST
Katrina Kaif Pregnancy Rumours : బాలీవుడ్ స్టార్ జంట విక్కీ కౌశల్ - కత్రినా కైఫ్ ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. 2021లో వివాహ బంధంతో ఒక్కటైన ఈ జంట ఆల్ టైమ్ బెస్ట్ బాలీవుడ్ కపుల్స్లలో ఒకరు. అయితే, వీరి గురించి ఒక వార్త ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఈ జంట తమ మొదటి బిడ్డకు జన్మనివ్వబోతున్నారని ప్రచారం జరుగుతుంది. మరి ఇంతకీ ఈ వార్త ఎంతవరకు నిజం అనే ప్రశ్నలు అభిమానుల్లో రెకెత్తుతున్నాయి. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే
కత్రినా కైఫ్ కెరీర్, ఫ్యామిలీ డ్రీమ్స్
కత్రినా కైఫ్ బాలీవుడ్లో టాప్ హీరోయిన్గా తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకుంది. 'వెల్కమ్', 'జబ్ తక్ హై జాన్' వంటి బ్లాక్బస్టర్ సినిమాలతో ఆమె స్టార్డమ్ పెరిగింది. పెళ్లి తర్వాత కూడా 'మెర్రీ క్రిస్మస్' వంటి సినిమాల్లో నటిస్తూ ఫ్యాన్స్ను ఎంటర్టైన్ చేసింది. కానీ ప్రస్తుతం ఆమె తన ఫ్యామిలీ విషయంలో చాలా ప్రైవసీగా ఉంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.
గతంలో కత్రినా కైఫ్ ఓవర్సైజ్ షర్ట్లో కనిపించడంతోనే ప్రెగ్నెన్సీ రూమర్స్ హడావిడి చేశాయి. అప్పట్లో విక్కీ కౌశల్ కూడా క్లారిటీ ఇచ్చి, 'అది నిజం కాదు, మంచి వార్త ఉంటే మేమే షేర్ చేస్తా' అని చెప్పారు. అంతేకాదు, 'బ్యాడ్ న్యూజ్' ట్రైలర్ లాంచ్ సమయంలో కూడా ఇలాంటి వార్తల్ని ఆయన ఖండించారు. కానీ అప్పటి నుంచి ఈ జంటపై పలు సోషల్ మీడియా పోస్టులు వైరల్ అవుతూ వచ్చాయి.
అక్టోబర్, నవంబర్లో గుడ్ న్యూస్
తాజా సమాచారం ప్రకారం కత్రినా కైఫ్ ప్రస్తుతం గర్భవతిగా ఉన్నారని, అక్టోబర్ లేదా నవంబర్లో బేబీకి జన్మించబోతుందని ఒక సన్నిహిత వర్గం తెలిపిందని మీడియా రిపోర్ట్ చేసింది. ఓ టాప్ బాలీవుడ్ మీడియా ఛానెల్ ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత కత్రినా కైఫ్ చాలా కాలం పాటు మ్యాటర్నిటీ బ్రేక్ తీసుకుని ఫ్యామిలీతో టైమ్ స్పెండ్ చేయనుందని చెబుతున్నారు.
బిజీ బిజీగా విక్కీ కౌశల్
మరోవైపు విక్కీ కౌశల్ మంచి ఫామ్లో ఉన్నాడు. ఈ ఏడాది వచ్చిన 'ఛావా' సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద హిట్టైంది. ఛత్రపతి శివాజీ శంభాజి జీవిత ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద దాదాపు రూ.800 కోట్ల వరకు కలెక్షన్లు అందుకుంది. ఇది విక్కీ కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్. ఇక ప్రస్తుతం రణబీర్ కపూర్, ఆలియా భట్తో కలిసి 'లవ్ అండ్ వార్' సినిమా షూటింగ్లో ఉన్నారు. అటు భార్యకు సపోర్ట్ ఇస్తూనే తన కెరీర్ను కూడా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాడు.
ఇక ప్రెగ్నెన్సీ వార్త బయటకు వచ్చిన వెంటనే వారి అభిమానుల్లో సంబరాలు మొదలయ్యాయి. అయితే అధికారికంగా విక్కీ, కత్రినా ఇద్దరూ ఇంకా ఎటువంటి ప్రకటన చేయలేదు. కానీ ఇది నిజమే అంటూ ప్రచారం సాగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ జంట నుంచి ఎప్పుడు అధికారిక అప్డేట్ వస్తుందా అని ఫాలోవర్స్ ఎదురుచూస్తున్నారు.