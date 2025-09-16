NTRNeel సినిమాలో రిషభ్ శెట్టి?- ఇక థియేటర్లు బ్లాస్టే!
ఎన్టీఆర్ నీల్ ప్రాజెక్ట్ క్రీజీ బజ్- సినిమాలో కాంతార హీరో?
Published : September 16, 2025 at 1:00 PM IST
Rishab Shetty In NTRNeel: జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వరుస సినిమాలతో బిజీ బిజీగా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'డ్రాగన్' సినిమా షూటింగ్లో తారక్ ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. యాక్షన్, ఎమోషన్లపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి ఎన్టీఆర్ తన శక్తి అంతా పెట్టి పనిచేస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఒక ఆసక్తికరమైన అప్డేట్ సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశమైంది. 'కాంతార' సినిమాతో గుర్తింపు పొందిన నటుడు ఇందులో గెస్ట్ రోల్లో కనిపించనున్నట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది. ఈ వార్త బయటకు రావడంతో సినిమాపై హైప్ మరింత పెరిగింది.
మంచి స్నేహ బంధం
రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, 'కాంతార చాప్టర్ 1' హీరో, డైరెక్టర్ రిషబ్ శెట్టి, జూనియర్ ఎన్టీఆర్కు మధ్య మంచి స్నేహం ఉంది. గతంలో ఫిల్మ్ ఫేర్ ఫంక్షన్లో కూడా వీరిద్దరు సరదాగా కన్నడలో మాట్లాడుకున్న తీరు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. గతేడాది దేవర సినిమా రిలీజ్కు ముందు ఎన్టీఆర్ కర్ణాటక వెళ్లారు. అక్కడ ఇరు కుటుంబ సభ్యులు కేశవనాథేశ్వర దేవాలయం దర్శించుకున్నారు. అలా వీరిద్దరి మధ్య క్లోజ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది. అయితే ఈ ఇద్దరిని సిల్వర్ స్క్రీన్పై చూపించాలని 'డ్రాగన్' టీమ్ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని టాక్ వినిపిస్తోంది. సినిమా రిషబ్ శెట్టి గెస్ట్ రోల్లో కనిపించే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయని ఫిల్మ్ సర్కిల్స్ చెబుతున్నాయి.
𝟮𝟱 𝗝𝗨𝗡𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟲…— #NTRNeel (@NTRNeelFilm) April 29, 2025
The Most striking tale ever to erupt from the Soil of Indian Cinema 💥💥
A special glimpse for the Man of Masses @tarak9999’s birthday.#NTRNeel pic.twitter.com/xg6AjsEUbS
ప్రస్తుతం ఈ సమాచారం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. అయితే, దీనిపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన మాత్రం ఇంకా వెలువడలేదు. ఒకవేళ ఈ వార్త నిజమైతే, ఎన్టీఆర్ అభిమానులకు ఇది మామూలు విషయమే కాకుండా భారీ విజువల్ ట్రీట్గా నిలుస్తుందని ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు.
టైటిల్ రివీల్!
ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి-మహేష్ బాబు భారీ బడ్జెట్ ప్రాజెక్ట్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న పృథ్వీరాజ్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నారు. ప్రశాంత్ నీల్- ఎన్టీఆర్ సినిమా టైటిల్ను రివీల్ చేశారు. ఈ సినిమాకు 'డ్రాగన్' పేరు అనుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. కొన్ని నెలలుగా ఊహాగానాలుగా వినిపిస్తున్న ఈ టైటిల్ను ఆయన కూడా కన్ఫార్మ్ చేయడంతో అభిమానుల్లో జోష్ నింపింది. అయితే గతంలో దర్శకుడు రాజమౌళి కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ టైటిల్ డ్రాగన్ అని ఓ సందర్భంలో చెప్పారు.
సినిమాలో మలయాళ స్టార్ నటులు
ఈ సినిమాలో టోవినో థామస్, బిజు మీనన్ వంటి ప్రముఖ మలయాళ నటులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నట్లు పృథ్వీరాజ్ వెల్లడించారు. తెలుగు, కన్నడ, మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమలకు చెందిన ఆయా నటులు ఇందులో నటిచండంతో ప్రాజెక్ట్పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
అంచనాలు భారీ స్థాయిలో
ప్రస్తుతం తెరకెక్కుతున్న ఎన్టీఆర్ హీరోగా ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న 'డ్రాగన్' సినిమాపై అంచనాలు భారీ స్థాయిలో ఉన్నాయి. ఈ చిత్రంలో ప్రముఖ పాత్రలో రూపమినీ వసంత్ నటిస్తున్నారు. తెలియని వారికి చెప్పాల్సి వస్తే, ఆమె 'కాంతర: చాప్టర్ 1'లో కూడా ప్రధాన పాత్రలో నటించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నది రవి బాస్రూర్ కాగా, నిర్మాణ బాధ్యతలు ప్రముఖ బ్యానర్ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ వహిస్తోంది. భారీ స్థాయిలో నిర్మితమవుతున్న ఈ మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ 2026 జూన్ 25న గ్రాండ్ రిలీజ్ కానుంది.
ఫ్యామిలీ ప్యాక్ బిర్యానీ తినే తారక్- స్లిమ్గా అయ్యేందుకు ఫుల్ డెడికేషన్- సినిమా సినిమాకూ ఛేంజ్!