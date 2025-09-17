ETV Bharat / entertainment

కరిష్మా పిల్లలకు ఆ రూ.1900 కోట్లు అందలేదట!- సంజయ్ కపూర్ ఆస్తి వివాదంలో కొత్త ట్విస్ట్

ఆ రూ.1900 కోట్లు పిల్లలకు అందలేదు- ఆ ఆస్తులన్నీ ఆమె ఆధీనంలోనే!

Karishma Kapoor Childrens
Karishma Kapoor Childrens (Source : Eenadu)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 17, 2025 at 12:03 PM IST

Karishma Kapoor Childrens : బాలీవుడ్ నటి కరిష్మా కపూర్ మాజీ భర్త, బిజినెస్​మేన్ దివంగత సంజయ్ సింగ్ ఆస్తి వివాదం కొత్త మలుపు తిరిగింది. ​సంజయ్ ఆస్తిలో ఇప్పటికే ఆయన మాజీ భార్య కరిష్మా పిల్లలకు రూ.1900 కోట్లు ఫ్యామిలీ ట్రస్ట్ ద్వారా అందాయని ఇటీవల సంజయ్ భార్య ప్రియా సచ్​దేవ్ దిల్లీ హైకోర్టులో చెప్పారు. అయితే ఇందులో నిజం లేదని తెలుస్తోంది. కరిష్మా పిల్లలకు ఇప్పటిదాకా ఆర్​కే ట్రస్టు నుంచి ఎలాంటి ఆస్తి అందలేదని తెలుస్తోంది. ఆ ఆస్తులు ఇంకా ట్రస్తు ఆధీనంలోనే ఉన్నట్లు జాతీయ మీడియా కథనాలు వెల్లడించింది.

కరిష్మా పిల్లలు ఆర్​కే ఫ్యామిలీ ట్రస్ట్ ద్వారా ఇప్పటికే రూ.1,900 కోట్లు అందుకున్నారని ప్రియా తరపు న్యాయవాది దిల్లీ హైకోర్టుకు తెలిపారు. అయితే, ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో వచ్చిన నివేదిక ప్రకారం, సోనా కామ్‌స్టార్ షేర్ల విలువ ఆధారంగా ఈ విలువను లెక్కించారు. కానీ, వాస్తవానికి కరిష్మా పిల్లలు ట్రస్ట్‌లో ఉన్న షేర్లలో దేనిని కూడా పొందలేదు. ఆ ఆస్తులన్నీ సంజయ్ భార్య ప్రియా సచ్‌దేవ్ కపూర్ నియంత్రణలోనే ఉన్నయని, వాటిని యాక్సెస్ చేయడానికి కరిష్మా పిల్లలకు అనుమతి లేదని తెలిపింది.

అయితే సంజయ్ ఆస్తి రూ.30వేల కోట్లలో వాటా కోరుతూ ఇటీవల కరిష్మా పిల్లలు సమైరా (20), కియాన్ (15) కోర్టును ఆశ్రయించారు. తమ తండ్రి అసలు వీలునామాను దాటిపెట్టి, ప్రియా సచ్​దేవ్ నకిలీ వీలునామా సృష్టించారని ఆరోపించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే కోర్టులో ఈ పిటిషన్ విచారణకు వచ్చింది. ఈ సందర్భంగా సంజయ్‌కు చెందిన ఆస్తుల మొత్తం వివరాలను సమర్పించాలని భార్య ప్రియా సచ్‌దేవ్‌కు న్యాయస్థానం నోటీసు జారీ చేసింది. ఈ క్రమంలోనే కరిష్మా పిల్లలకు ఇప్పటికే రూ.1900 ట్రస్టు ద్వారా అందాయని ప్రియా కోర్టుకు తెలిపారు. ఇక తదుపరి విచారణను కోర్టు అక్టోబరు 9కి వాయిదా వేసింది.

కాగా, సంజయ్‌ వీలునామాను ఆయన తల్లి రాణీ కపూర్‌ (80) కూడా సవాలు చేశారు. ప్రస్తుతం ఆమెకు తల దాచుకునేందుకు ఇల్లు కూడా లేదని తన న్యాయవాది వైభవ్‌ గగ్గర్‌ ద్వారా ఆమె కోర్టుకు తెలిపారు. అంతేకాకుండా తన కుమారుడు సంజయ్‌ సహజంగా మరణించలేదని, హత్యకు గురయ్యాడని పేర్కొంటూ రాణీ కపూర్‌ బ్రిటన్‌ అధికారులకు సైతం లేఖ రాశారు.

అయితే బాలీవుడ్ నటి కరిష్మా కపూర్, సంజయ్​ను 2003లో వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు. అయితే పలు కారణాల వల్ల ఈ జంట 2016లో విడాకులు తీసుకుంది. ఆ తర్వాత సంజయ్​, ప్రియను పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరిద్దరి ఒక కుమారుడు. అయితే సంజయ్‌ ఈ ఏడాది జూన్‌లో లండన్‌లో పోలో ఆడుతుతుండగా గుండెపోటుతో మృతి చెందారు.

కరిష్మా కపూర్ మాజీ భర్త మృతి- తేనెటీగ మింగడం వల్లేనట!

సినిమాల్లో అలరించి.. బిజినెస్​మ్యాన్​ను పెళ్లాడి!

