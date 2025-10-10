'రాజమౌళి అంటే నాకు పిచ్చి- 'స్టూడెంట్ నెం.1' ఐడియాతోనే నా సినిమా టైటిల్ పెట్టుకున్నా!'
హ్యాపీ బర్త్ డే రాజమౌళి- జక్కనపై బాలీవుడ్ నిర్మాత ప్రశంసలు
Published : October 10, 2025 at 10:52 AM IST
Karan johar about Rajamouli : భారత సినీ చరిత్రలో కొన్ని కాంబినేషన్స్ అద్భుతాలను సృష్టిస్తాయి. రెండు విభిన్నమైన ప్రపంచాలకు చెందిన ఇద్దరు దిగ్గజాలు కలిస్తే, దాని ఫలితం ఊహలకు అందని స్థాయిలో ఉంటుంది. అలాంటి కాంబోనే బాలీవుడ్ స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ కరణ్ జోహార్- జక్కన్న ఎస్ఎస్ రాజమౌళిది. ఒకరు గ్లామరస్, ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ డ్రామాలకు పెట్టింది పేరు అయితే, మరొకరు ఊహల ప్రపంచాన్ని వెండితెరపై ఆవిష్కరించే లెజెండ్.
అసలు వీరిద్దరూ ఎలా కలిశారు? బాలీవుడ్లో 'బాహుబలి'ని విడుదల చేయాలనే ఆలోచన ఎవరిది? చాలా మంది అనుకున్నట్లు రాజమౌళే కరణ్ను కలిశారా? ఈ ప్రశ్నలన్నింటికీ సమాధానం ఓ ఇంటర్వ్యూలో బయటపడింది. ఎన్నో అద్భుతాలను తెరపై ఆవిష్కరించిన దర్శకధీరుడు రాజమౌళి పుట్టిన రోజు, 'బాహుబలి: ది ఎపిక్' పేరుతో ఈనెల 31న రీ రిలీజ్ కానున్న సందర్భంగా జక్కన్న గురించి ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
రాజమౌళి నేనే కలిశాను!
సాధారణంగా ఒక ప్రాంతీయ సినిమాను బాలీవుడ్లో విడుదల చేయాలంటే, అక్కడి దర్శక నిర్మాతలే ముంబయి వెళ్లి పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌస్లను సంప్రదిస్తారు. 'బాహుబలి' విషయంలో కూడా రాజమౌళే కరణ్ జోహార్ను కలిసి ఉంటారని చాలా మంది అనుకున్నారు. కానీ, అసలు మ్యాటర్ ఇది కాదు. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా కరణ్ జోహారే గతంలో ఒక ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు.
"రాజమౌళి నా దగ్గరకు రాలేదు. నేనే వెళ్లి ఆయనను కలిశాను. నాకు అంతకు ముందు నుంచే రాజమౌళి అంటే ఒకరకమైన పిచ్చి (ఒక రకమై అభిమానం)" అని కరణ్ చెప్పారు. బాలీవుడ్లో ఎంతో మంది స్టార్లకు మార్గదర్శిగా ఉన్న కరణ్, ఒక దక్షిణాది దర్శకుడి పనితనాన్ని చూసి ఎంతగా ఆరాధించాడంటే, తనే స్వయంగా చొరవ తీసుకుని ఈ భాగస్వామ్యానికి పునాది వేశాడు.
జక్కన్న వల్లే తన తొలి సినిమా టైటిల్
రాజమౌళిపై కరణ్ జోహార్కు ఉన్న అభిమానం 'బాహుబలి' తో మొదలైంది కాదు. అది జక్కన్న తొలి సినిమా నుంచే ఉంది. ఈ విషయాన్ని వివరిస్తూ కరణ్ ఒక ఆసక్తికరమైన సంగతిని పంచుకున్నారు. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో, యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ హీరోగా వచ్చిన తొలి చిత్రం 'స్టూడెంట్ నెం 1'. ఈ టైటిల్ కరణ్కు ఎంతగా నచ్చిందంటే, దాని ఐడియాతోనే తన సినిమాకు కూడా అలాంటి టైటిల్ పెట్టుకున్నాడు.
"నా తొలి సినిమా 'స్టూడెంట్ ఆఫ్ ది ఇయర్' టైటిల్ ఐడియా, రాజమౌళి 'స్టూడెంట్ నెం.1' నుంచే వచ్చింది. నాకు ఆ టైటిల్ అంటే అంత ఇష్టం. నేను ఆయన సినిమాలన్నీ చూశాను" అని కరణ్ తెలిపారు. ఈ ఒక్క ఉదాహరణ చాలు, రాజమౌళి విజన్ను కరణ్ ఎంత ముందుగా గుర్తించాడో చెప్పడానికి.
🚨🚨 Karan Johar revealed that the title #StudentOfTheYear was actually inspired by Jr NTR and Rajamouli’s film “Student No. 1”#JrNTR | #SSRajamouli | #KaranJohar pic.twitter.com/JSVEzj6dsc— DD Metro (@ddmetronews) October 8, 2025
ఇద్దరినీ కలిపిన 'భళ్లాలదేవుడు'
రాజమౌళిపై ఇంత అభిమానం ఉన్నా, ఆయన్ను కలవడానికి కరణ్కు ఒక వ్యక్తి అవసరమయ్యాడు. ఆ వారధి మరెవరో కాదు, మన 'భళ్లాలదేవుడు' రానా దగ్గుబాటి. 'బాహుబలి' సినిమా నిర్మాణం జరుగుతున్న సమయంలో దాని గురించి వస్తున్న వార్తలు, దానికి అభిమానుల నుంచి వస్తున్న భారీ స్పందన గురించి కరణ్ ఎప్పటికప్పుడు రానాని అడిగి తెలుసుకునేవాడు.
"అప్పటికి మన హిందీ సినిమా వాళ్లకు రాజమౌళి గారి జీనియస్ గురించి పెద్దగా తెలియదు కానీ నాకు తెలుసు. నేను రానాని 'బాహుబలి' గురించి తరచుగా అడుగుతూ ఉండేవాడిని" అని కరణ్ గుర్తుచేసుకున్నాడు. కరణ్ ఆసక్తిని, అతనికున్న విజన్ను గమనించిన రానా, చివరికి రాజమౌళితో ఒక మీటింగ్ ఏర్పాటు చేశాడు. ఆ మీటింగ్ తరువాత బాహుబలి ప్రమోషన్ ప్లాన్ పూర్తిగా మారిపోయింది.
Karan Johar, Prabhas, Jr NTR, Ram Charan🔥🔥#ModernMasters: SS Rajamouli already looks fire!— BINGED (@Binged_) July 22, 2024
Coming to @NetflixIndia this August 2nd@ssrajamouli @AlwaysRamCharan @tarak9999 @JimCameronpic.twitter.com/mYt3wm5UpK
'ఈగ' సినిమా ఫ్లాప్?
రాజమౌళి దర్శకత్వం వహించిన 'ఈగ' చిత్రం తెలుగులో బ్లాక్బస్టర్ అయినా, హిందీలో 'మక్కీ' పేరుతో విడుదలై ఫ్లాప్ అయింది. అయితే, కరణ్ దృష్టిలో అది ఒక అద్భుతమైన సినిమా. " మక్కీ ఇప్పటివరకు వచ్చిన అత్యుత్తమ చిత్రాలలో ఒకటి. కానీ హిందీలో దాన్ని సరిగ్గా మార్కెటింగ్ చేయలేదు. అందుకే ఆడలేదు" అని కరణ్ విశ్లేషించారు.
ఆ అనుభవమే 'బాహుబలి' విషయంలో కరణ్ను మరింత జాగ్రత్తగా ఉండేలా చేసింది. రాజమౌళితో మీటింగ్లో "మీరు తీసింది ఒక అద్భుతం. ఇది భారతదేశపు అతిపెద్ద సినిమా. దీన్ని నేను సరైన పద్ధతిలో హిందీ ప్రేక్షకులకు ప్రెజెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాను" అని కరణ్ చెప్పారట. కేవలం డిస్ట్రిబ్యూటర్గానే కాకుండా, ఒక క్రియేటివ్ ప్రెజెంటర్గా మారి 'బాహుబలి' ని హిందీలో నిలబెట్టడంలో కరణ్ కీలక పాత్ర పోషించారు.
కరణ్ నమ్మకం నిజమైంది
'బాహుబలి' రెండు భాగాలు హిందీలో కూడా రికార్డ్ క్రియేట్ చేశాయి. దక్షిణాది, ఉత్తరాది అనే తేడాలను చెరిపేసి, పాన్ఇండియా సినిమాకు అసలైన అర్థాన్ని చెప్పాయి. ఈ విజయం తర్వాత, కరణ్ జోహార్ రాజమౌళి భాగస్వామ్యం ఒక ఐకానిక్గా నిలిచిపోయింది. ఇప్పుడు, ఈ అద్భుతాన్ని మరోసారి సెలబ్రేట్ చేసుకునేందుకు 'బాహుబలి: ది ఎపిక్' పేరుతో సినిమా మళ్లీ థియేటర్లలోకి వస్తోంది. రెండు భాగాలను కలిపి, విజువల్స్ను మరింత మెరుగుపరిచి, రీ ఎడిట్ చేసి ఒకే సినిమాగా అక్టోబర్ 31, 2025న విడుదల చేస్తున్నారు. ఐమ్యాక్స్ (IMAX), 4DX వంటి ప్రీమియం ఫార్మాట్లలో ఈ సినిమాను రిలీజ్ చేయనున్నారు.
Karan Johar, Prabhas, Jr NTR, Ram Charan🔥🔥#ModernMasters: SS Rajamouli already looks fire!— BINGED (@Binged_) July 22, 2024
Coming to @NetflixIndia this August 2nd@ssrajamouli @AlwaysRamCharan @tarak9999 @JimCameronpic.twitter.com/mYt3wm5UpK