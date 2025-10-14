'కాంతార' బిహైండ్ ది సీన్స్ చూశారా? దీని వెనుక ఇంత కష్టం ఉందా!
రిషబ్ శెట్టి కష్టపడి సృష్టించిన 'కాంతార'– వెనుక కథ ఇదే!
Published : October 14, 2025 at 9:17 AM IST
Kantara Behind The Scenes : సినిమా తీయడం అంత సులభమేమి కాదు. దాని వెనుక ఉన్న కష్టం ఎవ్వరికీ తెలియదు. ఆ చిత్రానికి వచ్చే ఫలితం, సహనం, నిబద్ధతతోనే కనబడుతుంది. అలాంటి అద్భుత ఫలితాన్ని అందించిన చిత్రం 'కాంతార: చాప్టర్ 1'. రిషబ్ శెట్టి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.500 కోట్ల మార్క్ను దాటుతూ రికార్డులు బద్దలుకొడుతోంది. ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్ సన్నివేశం ప్రేక్షకులకూ, సినీ ప్రముఖులకూ ప్రత్యేక అనుభూతిని కలిగిస్తోంది. తాజాగా ఈ మూవీకి సంబంధించిన బిహైండ్ ది సీన్స్ బయటి వచ్చాయి. దీనిని స్వయంగా రిషబ్ తన సోషల్ మీడియలో పోస్ట్ చేశారు. అందులో ఏముందంటే
ఇదంతా దైవానుగ్రహం వల్లే
ఇటీవల రిషబ్ శెట్టి షూటింగ్ సమయంలో తీసిన బీహైండ్ ది సీన్స్ ఫోటోలు షేర్ చేశారు. వాటిలో ఆయన శ్రమ, త్యాగం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అయితే ఇదంతా దైవానుగ్రహం వల్లే సాధ్యమైందని రిషబ్ శెట్టి ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. "వాపు వచ్చిన కాళ్లు, అలసిపోయిన శరీరం ప్రతి షాట్ చాలా కఠినంగా అనిపించింది. కానీ మా టీమ్ కష్టపడి ప్రేక్షకులు మంత్రముగ్ధులయ్యే స్థాయికి తీసుకెళ్లింది. ఈ అద్భుతం సాధ్యమైనది దైవానుగ్రహం వల్లే. ఆ సన్నివేశాలే మీరు అందరూ ప్రశంసిస్తున్నవి. మాకు మద్దతుగా నిలిచిన ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు" అని రిషబ్ భావోద్వేగాన్ని తెలిపారు.
Climax shooting ನ ಸಮಯ … ಊದಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಲು , ನಿತ್ರಾಣವಾಗಿದ್ದ ದೇಹ.. ಇವತ್ತು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚುವಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ.. ಇದು ನಾವು ನಂಬಿರುವ ಶಕ್ತಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ..— Rishab Shetty (@shetty_rishab) October 13, 2025
ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತ್ಯಪಡಿಸಿದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು..
This was during the climax shoot , a swollen leg, an… pic.twitter.com/JJadywiaXN
అమ్మమ్మ కథలా ఉంటాయి
'కాంతార లోకం' తనకు కొత్తది కాదని దిల్లీ ప్రమోషన్ టూర్లో భాగంగా ఓ మీడియా ఛానెల్కు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో రిషబ్ తెలిపారు. "చిన్నప్పటి నుంచే మా కుటుంబం దైవారాధనతో అనుబంధమై ఉంది. దైవం, కొలా, మాయాలోకం ఇవన్నీ నా కథల్లో సహజంగా కలుస్తాయి. ఈ కథలన్నీ మా 'అజ్జి కథే' (అమ్మమ్మ కథలు)లా ఉంటాయి. చాప్టర్ 1 స్క్రిప్ట్ చాలా కష్టమైనది. మొదటి భాగంలోని పాత్రల పూర్వీకుల కథ ఇది. భవిష్యత్తులో కూడా ఈ యూనివర్స్ మరిన్ని కథలతో విస్తరించనుంది" అని కాంతార హీరో రిషబ్ స్పష్టం చేశారు.
#Kantara Chapter- 1 BTS Pics 📸✨#RishabShetty #RukminiVasanth pic.twitter.com/A8GOASUnno— Touring Talkies (@ToouringTalkies) October 5, 2025
ఎవరికీ తెలియదు!
ఈ ఫ్రాంచైజ్ ఎంతవరకు కొనసాగుతుందన్న ప్రశ్నకు రిషబ్ సమాధానం ప్రేక్షకులకు ఆసక్తికరంగా మారింది. అదేంటంటే "ఈ కథలకు మొదలు లేదా ముగింపు స్పష్టంగా లేదు. మేము ప్రయాణాన్ని ఆనందంగా కొనసాగిస్తున్నాం. ఈ ఫ్రాంచైజీ ఎప్పుడు ఎలా ముగుస్తుందన్నది ఎవ్వరికీ తెలియదు" అని రిషబ్ నవ్వుతూ చెప్పారు.
These BTS from kantara looks and promising ❤️🔥💥#KantaraChapter1 pic.twitter.com/cPQ5ukFa08— RISHABH-UNFILTERED (@rishabhunfilter) July 21, 2025
11 రోజుల్లోనే కోటి టికెట్లు
దసరా సందర్భంగా విడుదలైన ఈ చిత్రం థియేటర్ల వద్ద మంచి రెస్పాన్స్ను సంపాదించింది. బుక్ మై షో సమాచారం ప్రకారం కేవలం 11 రోజుల్లోనే ఒక కోటి టికెట్లు బుక్ కావడం విశేషం. కథ, భావోద్వేగం మాత్రమే కాదు, దాని వెనుక ఉన్న కష్టం, ఆవేశం, ఆధ్యాత్మిక శక్తి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ప్రత్యేకంగా క్లైమాక్స్ సన్నివేశం సినిమాకి హైలైట్గా నిలిచింది. ఇక కన్నడతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ కలెక్షన్ల పరంగా 'కాంతార' హైప్ కొనసాగుతోంది. ఈ సినిమా 2022లో సంచలన విజయం సాధించిన 'కాంతార'కు ప్రీక్వెల్గా తెరకెక్కింది. 'ఆ కథకు ముందు ఏమిటి?' అనే ప్రశ్నకు సమాధానంగా రిషభ్ శెట్టి ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. రుక్మిణి వసంత్ కథానాయికగా కనిపించగా, హోంబలే ఫిల్మ్ ఈ సినిమాను నిర్మించింది.
