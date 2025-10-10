ETV Bharat / entertainment

October 10, 2025

Rishab Shetty About Kantara : 'కాంతార'తో దేశవ్యాప్తంగా సెన్సేషన్‌ క్రియేట్‌ చేసిన కన్నడ స్టార్‌ రిషబ్‌ శెట్టి, ఇప్పుడు ప్రీక్వెల్‌ 'కాంతార చాప్టర్‌ 1'తో మరోసారి ప్రేక్షకులను భారీ స్థాయిలో ఆకట్టుకున్నారు. ఆయన స్వీయ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా అక్టోబర్ 02న రిలీజైంది. తొలి రోజు నుంచే సూపర్ హిట్ టాక్ అందుకున్న ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లతో దూసుకెళ్తుంది.

ప్రస్తుతం థియేటర్లలో రిలీజ్​ అయ్యేందుకు పెద్ద సినిమాలు లేకపోవడంతో వచ్చేవారం కూడా కాంతార హవా కొనసాగడం ఖాయంగా కనిపిస్తుంది. ఈ సినిమా మంచి విజయం అందుకోవడం పట్ల హీరో రిషభ్ శెట్టి ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. తాజాగా ఓ ప్రముఖ మీడియా ఛానల్​తో మాట్లాడుతూ, సినిమా గురించి పలు ఆసక్తికర విషయాలను షేర్​ చేసుకున్నారు.​

అమ్మమ్మ కథలా ఉంటాయి
న్యూ దిల్లీ ప్రమోషన్‌ టూర్‌లో ఓ మీడియా ఛానెల్​కు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో రిషబ్‌ మాట్లాడారు. "'కాంతార లోకం' నాకు కొత్తది కాదు. చిన్నప్పటి నుంచే మా కుటుంబం దైవారాధనతో అనుబంధమై ఉంది. దైవం, కొలా, మాయాలోకం ఇవన్నీ నా కథల్లో సహజంగా కలుస్తాయి" అని చెప్పారు. "ఈ కథలన్నీ మా 'అజ్జి కథే' (అమ్మమ్మ కథలు)లా ఉంటాయి. చాప్టర్‌ 1 స్క్రిప్ట్‌ చాలా కష్టమైనది. మొదటి భాగంలోని పాత్రల పూర్వీకుల కథ ఇది. భవిష్యత్తులో కూడా ఈ యూనివర్స్‌ మరిన్ని కథలతో విస్తరించనుంది" అని హీరో స్పష్టం చేశారు.

ఎవరికీ తెలియదు!
ఈ ఫ్రాంచైజ్‌ ఎంతవరకు కొనసాగుతుందన్న ప్రశ్నకు రిషబ్‌ సమాధానం ప్రేక్షకులకు ఆసక్తికరంగా మారింది. అదేంటంటే "ఈ కథలకు మొదలు లేదా ముగింపు స్పష్టంగా లేదు. మేము ప్రయాణాన్ని ఆనందంగా కొనసాగిస్తున్నాం. ఈ ఫ్రాంచైజీ ఎప్పుడు ఎలా ముగుస్తుందన్నది ఎవ్వరికీ తెలియదు" అని నవ్వుతూ చెప్పారు.

తెలుగులో స్నేహితులు ఎక్కువ
అలానే తెలుగు భాషపై తన ప్రేమను వ్యక్తం చేస్తూ ఎవరైనా తనతో నెమ్మదిగా మాట్లాడితే నేర్చుకుంటాడని, తనకు చాలా మంది తెలుగు స్నేహితులు ఉన్నారని రిషబ్‌ శెట్టి తెలిపారు. కాంతార యూనివర్స్‌ విస్తరించబోతుందనే సంకేతాలతో అభిమానుల్లో మరోసారి భారీ హైప్‌ క్రియేట్‌ చేశారు రిషభ్.

వరల్డ్​వైడ్​గా ఎంతంటే?
బాక్సాఫీస్ వసూళ్లలో 'కాంతార' దూసుకుపోతుంది. ఇప్పటిదాకా ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 509.25 కోట్లు వసూల్ చేసింది. తెలుగుతోపాటు కన్నడ, మలయాళం, తమిళ్, హిందీలో ఈ సినిమాకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఇదే జోరు కొనసాగితే లాంగ్ రన్​లో రూ.1000 కోట్ల మార్క్ అందుకుంటుందని మేకర్స్ నమ్మకంగా ఉన్నారు.

పాన్ఇండియా లెవెల్‌లో మాత్రం సినిమాకు మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా కన్నడ రాష్ట్రంతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ కలెక్షన్ల పరంగా 'కాంతార' హైప్​ కొనసాగుతోంది. ఈ సినిమా 2022లో సంచలన విజయం సాధించిన 'కాంతార' కు ప్రీక్వెల్‌గా తెరకెక్కింది. 'ఆ కథకు ముందు ఏమిటి?' అనే ప్రశ్నకు సమాధానంగా రిషభ్ శెట్టి ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. రుక్మిణి వసంత్ కథానాయికగా కనిపించగా, హోంబలే ఫిల్మ్​ ఈ సినిమాను నిర్మించింది.

