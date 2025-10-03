ETV Bharat / entertainment

బాక్సాఫీస్ వద్ద అదుర్స్- కాంతార ప్రీక్వెల్ ఓపెనింగ్స్ సంగతేంటి?

కాంతారా ఛాప్టర్ 1 ఓపెనింగ్స్ ఇలా!

Day1 Collections
Day1 Collections (Source: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 3, 2025 at 12:01 PM IST

2 Min Read
Kantara Chapter 1 Day 1 Collections : రిషబ్​ శెట్టి ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కించిన సినిమా 'కాంతారా: ఛాప్టర్ 1'. ఈ సినిమా దసరా కానుకగా అక్టోబర్ 2న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి భారీ స్థాయిలో అలరిస్తుంది. సాంప్రదాయాలను, సంస్కృతిని ఆధారంగా చేసుకుని రూపొందించారు. హీరోతో పాటు ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం కూడా వహించారు. విడుదల రోజు రాత్రి షోలకల్లా భారీ స్పందనను దక్కించుకుంది. దాదాపు బాక్సాఫీస్​ వద్ద రూ.60 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు నమోదు చేసింది.

హోంబలే ఫిలిమ్స్ నిర్మించిన పీరియాడిక్ మైథలాజికల్ డ్రామా విడుదల రోజు ఉదయం షోలలో తక్కువ రెస్పాన్స్ కనపడినప్పటికీ, పాజిటివ్ మౌత్‌టాక్‌తో సాయంత్రం, రాత్రి షోలకల్లా థియేటర్లు హౌస్‌ఫుల్‌ అయ్యాయి. ముఖ్యంగా కర్ణాటకలో మంచి ఆదరణ లభించింది.

హిందీలో కేజీఎఫ్-2 తర్వాత!
బాక్సాఫీస్ ట్రాకింగ్ వెబ్‌సైట్ సాక్‌నిల్క్​ ప్రకారం, ఈ చిత్రం భారతదేశ వ్యాప్తంగా రూ.60 కోట్లు (నెట్) వసూలు చేసింది. ఇందులో ఒక హిందీ మార్కెట్​లో రూ.19–21 కోట్లు సాధించడంతో, కన్నడ సినిమాల్లో హిందీలో రెండో అతిపెద్ద ఓపెనింగ్​గా నిలిచింది. మొదటి స్థానంలో యష్ నటించిన 'కేజీఎఫ్: చాప్టర్ 2' ఉంది. అది తొలి రోజు రూ.54 కోట్లు వసూలు చేసింది.

ఆక్యుపెన్సీ రేట్లు అదిరిపోయాయి
'కాంతారా: ఛాప్టర్ 1' కన్నడ వెర్షన్ థియేటర్లలో 88.13 శాతం ఆక్యుపెన్సీ నమోదు చేసింది. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఓజీ సినిమా షోలు ఉండడంతో ఈ చిత్రం తెలుగు వెర్షన్ – 75.34 శాతం వరకు ప్రేక్షకులను ఆకర్షించింది. ఇక తమిళంలో 71.42 శాతం, హిందీ వెర్షన్​లో 29.84 శాతం ఆక్యుపెన్సీ కనబరిచింది. ప్రాంతీయ భాషల్లో కాంతార ఎంతటి క్రేజ్ సంపాదించిందో స్పష్టమవుతుంది.

2022 కాంతారకి ప్రీక్వెల్‌గా ఈ చిత్రం
ఇది 2022లో విడుదలైన 'కాంతార' సినిమాకు ప్రీక్వెల్‌గా తెరకెక్కింది. రిషబ్ శెట్టి ఈసారి కూడా కథ, దర్శకత్వం, నటన బాధ్యతలు స్వయంగా చేపట్టారు. ఆయనతో పాటు రుక్మిణి వసంత్, జయరాం, గుల్షన్ దేవయ్య కీలక పాత్రల్లో నటించారు. అద్భుతమైన విజువల్స్‌తో పీరియడ్ మైథలాజికల్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం సాంకేతికంగా కూడా ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. ఈ చిత్రానికి సంగీత దర్శకుడిగా అజనీష్ లోక్‌నాథ్ మ్యూజిక్​ అందించారు. సినిమాటోగ్రఫర్​గా అర్వింద్ ఎస్. కాశ్యప్, మూవీ ఎడిటర్​గా సురేష్ మల్లయ్య బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు.

మొత్తంగా చెప్పాలంటే, 'కాంతారా: చాప్టర్ 1' బాక్సాఫీస్ వద్ద అదరగొట్టింది. కొద్దిపాటి బడ్జెట్‌తో రూపొందిన ఈ చిత్రానికి డే 1లోనే భారీ వసూళ్లు రావడం విశేషం. వచ్చే రోజుల్లో వీకెండ్‌తో కలిపి వసూళ్లు మరింతగా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. పాజిటివ్ టాక్ కొనసాగితే,'కాంతార చాప్టర్ 1' మరో బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచే అవకాశముంది.

'కాంతార: చాప్టర్‌-1' : ప్రేక్షకులకు రిషబ్‌శెట్టి దైవ దర్శనం చూపించాడా?

పేపర్ బాయ్, క్లాప్ బాయ్​గా వర్క్- కట్ చేస్తే నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్- రిషబ్ శెట్టి ఇన్స్పిరేషన్ జర్నీ!

