కాంతరా చాప్టర్ 1 బాక్సాఫీస్ అప్డేట్- ఇప్పటివరకు ఎన్ని కోట్లంటే?
Published : October 5, 2025 at 4:54 PM IST
Kantara Chapter 1 Collections : రిషబ్ శెట్టి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 'కాంతార: ఛాప్టర్ 1' బాక్సాఫీస్ వద్ద జోరు ప్రదర్శిస్తుంది. శనివారం ఒక్కరోజే దాదాపు రూ. 63.50 కోట్లు వసూలు చేసి సత్తా చాటింది. అక్టోబర్ 02న వరల్డ్వైడ్ గ్రాండ్గా రిలీజైన ఈ సినిమా మంచి టాక్ దక్కించుకుని వసూళ్ల సునామీ సృష్టిస్తోంది. ఈ వీకెండ్లో కలెక్షన్లు మరింత పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది.
కాగా, ఇప్పటివరకు మూడు రోజుల్లో ఈ సినిమా మొత్తం రూ. 185.50 కోట్లు రాబట్టింది. ఈ లెక్కలే సినిమా జోరును చూపిస్తున్నాయి. ఈ వీకెండ్ ముగిసేసరికి కాంతార రూ. 250 కోట్లకు చేరువలో వస్తుందని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అలాగే లాంగ్ రన్లో ఈ చిత్రం రూ.500 కోట్ల క్లబ్లో చేరే ఛాన్స్ కూడా ఉందని అంచనా వేస్తున్నాయి.
ఉత్తర భారతంలో జోరు
శనివారం ఎక్కువగా ఉత్తర భారతదేశంలో డీసెంట్ ఆక్యుపెన్సీతో రన్ అయ్యింది. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ వసూళ్లలో హిందీ వెర్షన్ నుంచే కలెక్షన్లు వచ్చాయి. ఉత్తరాదితోపాటు దక్షిణాదిలోనూ థియేటర్లు ఇప్పటికే హౌస్ఫుల్గా రన్ అవుతున్నాయి.
కర్ణాటకలో రికార్డు కలెక్షన్
కర్ణాటకలో శనివారం భారీ స్పందన లభించింది. గతంలో కేజీఎఫ్ 2 పేరిట ఉన్న శనివారం రికార్డును కాంతార 1 చెరిపేసింది. ఈ రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు మూడు రోజుల్లో రూ. 56 కోట్లు వసూలు కాగా, కేజీఎఫ్ 2 మూడు రోజుల రికార్డ్ అయిన రూ. 58.50 కోట్లుకు చేరువగా ఉంది.
2025 has been THE WORST year Dravidawood has seen in recent memory and the roaring success of Kantara Chapter 1 in TN is already giving sleepless nights and solutionless acidity to the Dravidawood ecosystem.— Tamil Labs 2.0 (@labstamil) October 5, 2025
For years, they have spat on our faith, mocked our Gods on screen,… pic.twitter.com/A4I2oLUB1y
రోజువారీ కలెక్షన్లు
గురువారం (తొలి రోజు) రూ. 70.50 కోట్లు
శుక్రవారం (రెండో రోజు) రూ. 51.50 కోట్లు
శనివారం (మూడో రోజు) రూ. 63.50 కోట్లు
మొత్తం నాలుగు రోజుల్లో రూ. 185.50 కోట్లు
ప్రాంతాల వారీగా భారత్లో కర్ణాటక నుంచి రూ. 56.00 కోట్లు, ఏపీ & తెలంగాణలో రూ. 40.00 కోట్లు, తమిళనాడు స్టేట్లో రూ. 17.50 కోట్లు, కేరళ నుంచి రూ. 16.25 కోట్లు వచ్చాయి.
ఇది 2022లో విడుదలైన 'కాంతార' సినిమాకు ప్రీక్వెల్గా తెరకెక్కింది. రిషబ్ శెట్టి ఈసారి కూడా కథ, దర్శకత్వం, నటన బాధ్యతలు స్వయంగా చేపట్టారు. ఆయనతో పాటు రుక్మిణి వసంత్, జయరాం, గుల్షన్ దేవయ్య కీలక పాత్రల్లో నటించారు. అద్భుతమైన విజువల్స్తో పీరియడ్ మైథలాజికల్ బ్యాక్డ్రాప్లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం సాంకేతికంగా కూడా ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. ఈ చిత్రానికి సంగీత దర్శకుడిగా అజనీష్ లోక్నాథ్ మ్యూజిక్ అందించారు. సినిమాటోగ్రఫర్గా అర్వింద్ ఎస్. కాశ్యప్, మూవీ ఎడిటర్గా సురేష్ మల్లయ్య బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు.
