ETV Bharat / entertainment

ఓవర్సీస్​లో 3 మిలియన్ క్లబ్​లోకి కాంతార- కానీ ఇంకా పెరిగితేనే !

కాంతార కలెక్షన్స్​- అక్కడ ఇంకా రీచ్​ పెరగాలి!

Kantara Chapter 1 Overseas Collections
Kantara Chapter 1 Overseas Collections (Source: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 8, 2025 at 2:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Kantara Chapter 1 Collections : కన్నడ సూపర్​ స్టార్ హీరో రిషభ్ శెట్టి నటించిన 'కాంతార ఛాప్టర్ 1' ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేస్తోంది. ప్రేక్షకుల నుంచి భారీ స్థాయిలో పాజిటివ్​ టాక్ అందుకుంది.​ విడుదలైన మొదటి రోజే దాదాపు రూ. 90 కోట్లు సాధించి మంచి బ్లాక్​ బస్టర్​ అందుకుంది. ఈ రోజు వరకు భారత్​లో మంచి స్థాయిలోనే కలెక్షన్లు వస్తున్నా, ఓవర్సీస్​లో మాత్రం అనుకున్నంత వసూళ్లు రాబట్టలేకపోయింది.

టార్గెట్ 7 మిలియన్ డాలర్లు!
రిషబ్​ 'కాంతార'లో నటించడంతో పాటు ఈ సినిమాకు దర్షకత్వం కూడా వహించారు. విజయదశమి రోజు గ్రాండ్​గా థియేటర్లలో విడుదలైంది. తొలి వీకెండ్​లోనే రూ. 300 కోట్ల మార్క్ దాటింది. కానీ ఓవర్సీస్ మార్కెట్​లో 'కాంతార ఛాప్టర్ 1' అనుకున్న స్థాయిలో వసూళ్లు సాధించడం లేదు. ప్రీ అడ్వాన్స్ సేల్, ప్రీమియర్స్​కు కలిపి ఈ సినిమా ఇప్పటిదాకా 3 మిలియన్ డాలర్లు వచ్చాయి. రిలీజ్​కు ముందు ప్రేక్షకులలో కాంతార సినిమాపై భారీ క్రేజ్​ నెలకొంది. అయినప్పటికీ అనుకున్న దాని కంటే తక్కువ కలెక్షన్స్​ కలెక్ట్ చేసింది. ఈ మూవీ అమెరికాలో బ్రేక్ ఈవెన్ చేయాలంటే కనీసం 7 మిలియన్ డాలర్లు వసూల్ చేయాలని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనాలు వేస్తున్నాయి.

వరల్డ్​ వైడ్​గా ఇండియన్ సినిమాలకు ఓవర్సీస్ మార్కెట్ కీలకంగా మారింది. కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలకు ఇది మరీ ముఖ్యం, అక్కడ వీలైనంత ఎక్కువ రాబడితే మేకర్స్ లాభాల్లోకి వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ప్రస్తుతం అక్కడ హాలీవుడ్ సినిమాలు కూడా రిలీజ్ అయ్యాయి. అందుకే ఆ సినిమాలతో 'కాంతార ఛాప్టర్​ 1'కు పోటీ ఉండడం, స్క్రీన్లు కూడా చాలా తక్కువగా లభించడం ఇందుకు కారణాలుగా తెలుస్తోంది. అందుకే ఓవర్సీస్​లో కలెక్షన్లు తక్కువ అయ్యాయని ట్రేడ్ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి.

'కాంతార' వసూళ్ల సునామీ - వీకెండ్​లో ఫుల్​ హైప్​!- నాలుగు రోజుల్లో ఏన్ని కోట్లంటే?

బాక్సాఫీస్ వద్ద అదుర్స్- కాంతార ప్రీక్వెల్ ఓపెనింగ్స్ సంగతేంటి?

For All Latest Updates

TAGGED:

KANTARA INDIAN COLLECTIONSKANTARA OVERSEAS COLLECTIONSKANTARA ONLINE BOOKINGKANTARA MOVIE CASTKANTARA 1OVERSEAS COLLECTIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే రాగి, పల్లీ లడ్డూ! - సూపర్ టేస్టీ, హెల్దీ ఫుడ్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.