ఓవర్సీస్లో 3 మిలియన్ క్లబ్లోకి కాంతార- కానీ ఇంకా పెరిగితేనే !
కాంతార కలెక్షన్స్- అక్కడ ఇంకా రీచ్ పెరగాలి!
Published : October 8, 2025 at 2:36 PM IST
Kantara Chapter 1 Collections : కన్నడ సూపర్ స్టార్ హీరో రిషభ్ శెట్టి నటించిన 'కాంతార ఛాప్టర్ 1' ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేస్తోంది. ప్రేక్షకుల నుంచి భారీ స్థాయిలో పాజిటివ్ టాక్ అందుకుంది. విడుదలైన మొదటి రోజే దాదాపు రూ. 90 కోట్లు సాధించి మంచి బ్లాక్ బస్టర్ అందుకుంది. ఈ రోజు వరకు భారత్లో మంచి స్థాయిలోనే కలెక్షన్లు వస్తున్నా, ఓవర్సీస్లో మాత్రం అనుకున్నంత వసూళ్లు రాబట్టలేకపోయింది.
టార్గెట్ 7 మిలియన్ డాలర్లు!
రిషబ్ 'కాంతార'లో నటించడంతో పాటు ఈ సినిమాకు దర్షకత్వం కూడా వహించారు. విజయదశమి రోజు గ్రాండ్గా థియేటర్లలో విడుదలైంది. తొలి వీకెండ్లోనే రూ. 300 కోట్ల మార్క్ దాటింది. కానీ ఓవర్సీస్ మార్కెట్లో 'కాంతార ఛాప్టర్ 1' అనుకున్న స్థాయిలో వసూళ్లు సాధించడం లేదు. ప్రీ అడ్వాన్స్ సేల్, ప్రీమియర్స్కు కలిపి ఈ సినిమా ఇప్పటిదాకా 3 మిలియన్ డాలర్లు వచ్చాయి. రిలీజ్కు ముందు ప్రేక్షకులలో కాంతార సినిమాపై భారీ క్రేజ్ నెలకొంది. అయినప్పటికీ అనుకున్న దాని కంటే తక్కువ కలెక్షన్స్ కలెక్ట్ చేసింది. ఈ మూవీ అమెరికాలో బ్రేక్ ఈవెన్ చేయాలంటే కనీసం 7 మిలియన్ డాలర్లు వసూల్ చేయాలని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనాలు వేస్తున్నాయి.
#KantaraChapter1 North America gross crossed $2.9M+ and counting.. 💥#BlockbusterKantara MUST WATCH IN THEATRES https://t.co/L7QzH8B7el 🎫 #Kantara NA by @PrathyangiraUS @hombalefilms @KantaraFilm @shetty_rishab @VKiragandur @ChaluveG @PharsFilm @rukminitweets pic.twitter.com/agseC68lHY— Prathyangira Cinemas (@PrathyangiraUS) October 7, 2025
వరల్డ్ వైడ్గా ఇండియన్ సినిమాలకు ఓవర్సీస్ మార్కెట్ కీలకంగా మారింది. కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలకు ఇది మరీ ముఖ్యం, అక్కడ వీలైనంత ఎక్కువ రాబడితే మేకర్స్ లాభాల్లోకి వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ప్రస్తుతం అక్కడ హాలీవుడ్ సినిమాలు కూడా రిలీజ్ అయ్యాయి. అందుకే ఆ సినిమాలతో 'కాంతార ఛాప్టర్ 1'కు పోటీ ఉండడం, స్క్రీన్లు కూడా చాలా తక్కువగా లభించడం ఇందుకు కారణాలుగా తెలుస్తోంది. అందుకే ఓవర్సీస్లో కలెక్షన్లు తక్కువ అయ్యాయని ట్రేడ్ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి.
