కాంతార చాప్టర్ 1కు రెండూ ఆయనే- మరి రిషబ్ రెమ్యూనరేషన్ ఎంతో తెలుసా?

కాంతార చాప్టర్ 1 – బ్లాక్‌బస్టర్‌కు ప్రీక్వెల్ సిద్ధం!

Rishab Shetty Remuneration
Rishab Shetty Remuneration (Source: Rishab shetty X post)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 30, 2025 at 12:52 PM IST

3 Min Read
Rishab Shetty Remuneration : 2022లో బ్లాక్‌బస్టర్ హిట్‌గా నిలిచిన 'కాంతార' సినిమా సినీప్రియుల మనసులో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. ఇప్పుడు అదే విజయాన్ని మరింత భారీ స్థాయిలో రిపీట్ చేయాలని మేకర్స్ సిద్ధమవుతున్నారు. 'కాంతార చాప్టర్ 1' పేరుతో ఈ చిత్రాన్ని ప్రీక్వెల్‌గా తెరకెక్కించారు. అంటే, మొదటి పార్ట్‌లో కనిపించిన ఘటనలకు ముందు ఏం జరిగిందో ఇందులో చూపించనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని అక్టోబర్ 2న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేస్తున్నారు. పాన్‌ఇండియా లెవెల్‌లో భారీగా ప్రమోషన్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. దాదాపు 6,000 స్క్రీన్లలో చిత్రాన్ని విడుదల చేయాలని మేకర్స్ సిద్ధం అవుతున్నారు. దీంతో ఈ సినిమా పై అంచనాలు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి. ఇదే క్రమంలో హీరో శాలరీ గురించి ఆసక్తికర విషయాలు బయటికి వచ్చాయి. అవేంటంటే

రిషబ్ శెట్టి రెమ్యునరేషన్ ట్విస్ట్
హీరోగానే కాకుండా దర్శకుడిగానూ తన ప్రతిభను నిరూపించుకున్న రిషబ్ శెట్టి ఈసారి కూడా రెండు బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. కానీ ఆయన పారితోషికం విషయంలో తీసుకున్న నిర్ణయం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, ఆయన ఈ సినిమాకు ఒక రూపాయి కూడా తీసుకోలేదట. దానికి బదులుగా సినిమాకు వచ్చిన లాభాల్లో వాటా ఇవ్వమని కోరారట. అంతేకాదు, ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం తన సొంత డబ్బును కూడా పెట్టుబడిగా పెట్టారని సమాచారం.

ట్రైలర్​ ఎలా ఉందంటే
ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ట్రైలర్​ నిడివి దాదాపు మూడు నిమిషాలు దీనిని రిలీజ్​ చేసి ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్య పరిచారు. ఆడవిలో శివ నాన్న ఎక్కడైతే అదృశ్యమయ్యారో, అదే స్పాట్​లో శివ నిలుచుండడంతో ట్రైలర్​లో ట్విస్ట్​ కనిపిస్తుంది. గతం నుంచి కొన్ని పాత్రలను ఇందులో ప్రవేశపెట్టి చెడు పై మంచి చేసే యుద్ధంగా సినిమాను రూపొంచినట్లు తెలుస్తుంది. అలానే ఈ కథ ముఖ్య ఉద్ధేశం అత్యాశ. ఒక రాజు ప్రజలను ఎలా అణచివేస్తాడో, వారు ఏ పరిస్థితిలో తిరుగుబాటు చేశారో కూడా ఇందులో చూడవచ్చు. ఈ ట్రైలర్‌లో ప్రకృతి, జానపద కథలు దైవ అంశాల మిశ్రమం ఉంది.

హోంబలే ఫిల్మ్స్ మద్దతుతో తెరకెక్కుతున్న 'కాంతారా: చాప్టర్ 1' ప్రస్తుతం దక్షిణ భారత చిత్రాలలోనే కాదు, భారతీయ బాక్సాఫీస్‌లో కూడా భారీ అంచనాలు రేకెత్తిస్తోంది. ఇటీవల అత్యధిక విజయాలు సాధించిన ఈ ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచి వస్తున్న ప్రాజెక్ట్ కావడంతో, ఈ చిత్రం తర్వాత పెద్ద సంచలనంగా నిలుస్తుందని ట్రేడ్ సర్కిల్స్ అభిప్రాయపడుతున్నాయి. అక్టోబర్‌ 2న థియేటర్లలోకి రానున్న ఈ చిత్రం రూ.1000 కోట్ల క్లబ్‌ను టార్గెట్ చేసే అవకాశముంది అని పరిశ్రమలో చర్చ నడుస్తోంది. ఇప్పటికే ఉన్న హైప్ కారణంగా ఓపెనింగ్ డే నుంచే రికార్డులు బద్దలు కొట్టే స్థాయిలో వసూళ్లు సాధిస్తుందని అంచనా. అంతేకాదు, భారీ డిమాండ్ నేపథ్యంలో ఈ సినిమాను ఇంగ్లీష్, స్పానిష్ భాషల్లో కూడా డబ్ చేయనున్నారు.

ఈ చిత్రాన్ని రూ.125 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మించారు. కేవలం విజువల్స్‌గానే కాకుండా కథ, సంగీతం, మేకింగ్ అన్ని విభాగాల్లోనూ ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని ఇవ్వాలని టీమ్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ కాబోతున్న ఈ సినిమా ఇప్పటికే సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. మొదటి భాగంలాగా ఈ ప్రీక్వెల్ కూడా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుందా అనే ఉత్కంఠ అభిమానుల్లో నెలకొంది. ఇక చూడాలి 'కాంతార ఛాప్టర్ 1' బాక్సాఫీస్ వద్ద ఏ స్థాయిలో రికార్డులు సృష్టిస్తుందో చూడాల్సి ఉంది.

