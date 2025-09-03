ETV Bharat / entertainment

కొత్త లోక కాసుల వర్షం- కీర్తి సురేశ్ రికార్డ్ బ్రేక్ - KOTHA LOKAH

కొత్త లోక బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్

Kotha Lokah
Kotha Lokah (Source : Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 3, 2025 at 4:04 PM IST

2 Min Read

Kotha Lokah Chapter 1: ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద గతనెల రోజులుగా చిన్న సినిమాల హవా నడుస్తుందనే చెప్పాలి. జులైలో మహావతార నరసింహ, కన్నడ సినిమా సు సో ఫ్రమ్ మంచి విజయాలు సాధించగా, ఇప్పుడు మలయాళ మూవీ కొత్త లోక ఛాప్టర్ 1 కూడా అదే బాటలో నడుస్తుంది. అంచనాలు లేకుండా వచ్చిన ఆగస్టు 29న ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. సూపర్ హిట్ మౌత్ టాక్​లో బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకుపోతోంది.

ఇందులో యంగ్ బ్యూటీ కల్యాణీ ప్రియదర్శిని ఫీమేల్ లీడ్​గా నటించింది. ఈ సినిమాను దర్శకుడు డొమినిక్ అరుణ్ ఫీమేల్ సూపర్ హీరో జాన్రాగా తెరకెక్కించారు. నెస్లేన్ కీలక పాత్ర పోషించారు. కంటెంట్ కొత్తగా, ఆసక్తికరంగా ఉండడంతో ప్రేక్షకులు సినిమాలు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. ఇటు తెలుగులోనూ ఈ సినిమాకు మంచి వసూళ్లు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే కొత్త లోక పలు రికార్డులు దక్కించుకుంది.

అరుదైన రికార్డ్!
ఆగస్టు 29న రిలీజైన ఈ సినిమా వరల్డ్​వైడ్​గా సూపర్ సక్సెస్​గా దూసుకెళ్తోంది. మలయాళంలోనే కాకుండా తెలుగు, తమిళ భాషలలో కూడా ఆదరణ దక్కించుకుంటోంది. ఈ సినిమాను రూ.30 కోట్ల బడ్జెట్​తో తెరకెక్కించారు. కానీ విజువల్స్ క్వాలిటీ చూస్తే మాత్రం, భారీ బడ్జెట్ సినిమాను తలపిస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే ఆరు రోజుల్లోనే వరల్డ్​వైడ్​గా కొత్త లోక సినిమా రూ.100 కోట్ల (గ్రాస్) మార్క్ అందుకుంది.

ఈ క్రమంలోనే సౌత్​లో ఆల్‌టైమ్ హయ్యెస్ట్ గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించిన లేడీ ఓరియంటేటెడ్ సినిమాగా రికార్డు సృష్టించింది. ఇదివరకు ఈ రికార్డు కీర్తి సురేశ్ 'మహానటి' పేరిట ఉండేది. నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా 2018లో రిలీజై రూ.85 కోట్లు కలెక్ట్ చేసింది. తాజాగా ఈ రికార్డ్​ను కొత్త లోక బ్రేక్ చేసింది. కేవలం భారత్​లోనే ఈ సినిమా రూ. 41.59 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు సాధించింది. ఇక ఇదే స్థాయిలో రెస్పాన్స్ ఇంకొక్క వారం ఉండే, రూ.200 కోట్ల మార్క్ అందుకోవడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదని ట్రేడ్ వర్గాల నిపుణులు అంటున్నారు. అలా అంచనాలు లేకుండా వచ్చి, మంచి విజయం సాధించి కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది.

ఈ సినిమాలో హీరోయిన్​గా నటించిన కల్యాణి ప్రియదర్శన్‌ నటన ఆకట్టుకుంటుంది. 2017లోనే ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టినా ఇప్పటిదాకా చెప్పుకోదగ్గ హిట్ రాలేదు. కానీ ఇన్నేళ్లకు ఆమెకు భారీ సక్సెస్ వచ్చింది. బిగ్గెస్ట్‌ నటిగానూ నిలిచింది. ఈ థ్రిల్లర్‌ సినిమాలో ఆమె పోషించిన చంద్ర పాత్రకు మంటి మార్కులు పడ్డాయి. ఇక ఓటీటీలోకి వచ్చినాక సినిమాకు భారీ స్థాయిలో రెస్పాన్స్ సైతం లభిస్తుంద్.

కాగా, కొత్త లోక సినిమాను స్టార్ హీరో దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ సొంత బ్యానర్‌లో నిర్మించారు. ఈ సినిమా ఓ ఫ్రాంచైజీగా రానున్నట్లు మేకర్స్ ఇప్పటికే చెప్పారు. అందులో భాగంగానే ఇంకో ఐదు సినిమాలు సీక్వెల్​గా రానున్నాయి. కంటెంట్ బాగుంటే సినిమాను ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారనేదానికి ఇదే ఉదాహరణ. జేక్స్‌ బిజోయ్‌ ఇచ్చిన సంగీతం.

