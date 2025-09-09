ETV Bharat / entertainment

కాజల్ అగర్వాల్​కు యాక్సిడెంట్​? క్లారిటీ ఇచ్చిన హీరోయిన్​

తాను క్షేమంగా ఉన్నట్లు క్లారిటీ ఇచ్చిన కాజల్​!

Kajal Agarwal Clarity On Accident
Kajal Agarwal Clarity On Accident (Source : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 9, 2025 at 10:38 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Kajal Agarwal Clarity On Accident: అగ్ర కథానాయిక కాజల్‌ అగర్వాల్‌ ప్రమాదంలో పడ్డారనే వార్తలు సోషల్‌ మీడియాలో హల్‌చల్‌ సృష్టించాయి. సోమవారం సాయంత్రం నుంచి ఆమెకు యాక్సిడెంట్‌ జరిగిందంటూ పోస్టులు వైరల్‌గా మారాయి. దీంతో అభిమానులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ సోషల్‌ మీడియాలో ఆమెను ట్యాగ్‌ చేస్తూ తూవ్ర భావోద్వేగానికి గురవుతున్నారు.

తాజాగా కాజల్‌ ఈ రూమర్స్‌పై స్పందించారు. తాను క్షేమంగానే ఉన్నానని స్పష్టం చేశారు. "నాకు యాక్సిడెంట్‌ జరిగిందని, అంతే కాకుండా ఇక లేనట్టుగా వస్తోన్న వార్తలు నా దృష్టికి వచ్చాయి. నిజం చెప్పాలంటే అవి చూసి నేను నవ్వుకున్నా. ఎందుకంటే ఇంతకంటే హాస్యాస్పదమైన వార్తలు ఉండవు. అవన్నీ పూర్తిగా అవాస్తవం. దేవుడి దయతో నేను సురక్షితంగా ఉన్నాను" అని చెప్పారు. అలాగే అభిమానులకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ –"ఇలాంటి ఫేక్‌ న్యూస్‌లను నమ్మవద్దు, షేర్‌ చేయవద్దు. బదులుగా నిజమైన సమాచారాన్ని మాత్రమే షేర్​ చేయండి " అంటూ కాజల్‌ స్పష్టం చేశారు.

Kajal Agarwal Clarity On Accident
యాక్సిడెంట్​ పై క్లారిటీ ఇచ్చిన కాజల్ (Source: Kajal Instagram story)

For All Latest Updates

TAGGED:

KAJAL AGARWAL CLARITY ON ACCIDENTKAJAL AGARWAL UPCOMING FILMSKAJAL AGARWAL INSTAGRAMKAJAL AGARWAL ACCIDENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

పాతబస్తీకి మెట్రో రైలు - కీలక దశకు చేరుకున్న 'రైట్‌ ఆఫ్‌ వే' పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.