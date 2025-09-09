కాజల్ అగర్వాల్కు యాక్సిడెంట్? క్లారిటీ ఇచ్చిన హీరోయిన్
తాను క్షేమంగా ఉన్నట్లు క్లారిటీ ఇచ్చిన కాజల్!
Published : September 9, 2025 at 10:38 AM IST
Kajal Agarwal Clarity On Accident: అగ్ర కథానాయిక కాజల్ అగర్వాల్ ప్రమాదంలో పడ్డారనే వార్తలు సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ సృష్టించాయి. సోమవారం సాయంత్రం నుంచి ఆమెకు యాక్సిడెంట్ జరిగిందంటూ పోస్టులు వైరల్గా మారాయి. దీంతో అభిమానులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో ఆమెను ట్యాగ్ చేస్తూ తూవ్ర భావోద్వేగానికి గురవుతున్నారు.
తాజాగా కాజల్ ఈ రూమర్స్పై స్పందించారు. తాను క్షేమంగానే ఉన్నానని స్పష్టం చేశారు. "నాకు యాక్సిడెంట్ జరిగిందని, అంతే కాకుండా ఇక లేనట్టుగా వస్తోన్న వార్తలు నా దృష్టికి వచ్చాయి. నిజం చెప్పాలంటే అవి చూసి నేను నవ్వుకున్నా. ఎందుకంటే ఇంతకంటే హాస్యాస్పదమైన వార్తలు ఉండవు. అవన్నీ పూర్తిగా అవాస్తవం. దేవుడి దయతో నేను సురక్షితంగా ఉన్నాను" అని చెప్పారు. అలాగే అభిమానులకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ –"ఇలాంటి ఫేక్ న్యూస్లను నమ్మవద్దు, షేర్ చేయవద్దు. బదులుగా నిజమైన సమాచారాన్ని మాత్రమే షేర్ చేయండి " అంటూ కాజల్ స్పష్టం చేశారు.