ETV Bharat / entertainment

జూనియర్ ఎన్టీఆర్​కు స్వల్ప గాయాలు- అధికారిక ప్రకటన

జూనియర్ ఎన్టీఆర్​కు స్వల్ప గాయాలు- రెండు వారాలు విశ్రాంతి!

JR NTR
JR NTR (Source : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 19, 2025 at 5:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

JR NTR Shooting Accident : టాలీవుడ్ ప్రముఖ నటుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్​కు స్వల్ప గాాయాలయ్యాయి . హైదరాబాద్​లో ఓ ప్రైవేట్ యాడ్ షూటింగ్​లో పాల్గొనగా చిన్న ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో ఆయన కాలికి స్వల్ప గాయమైనట్లు సమాచారం. అయితే ప్రస్తుతం ఆయన సురక్షితంగానే ఉన్నారని తెలిసింది. వైద్యుల సూచన మేరకు రెండు వారాలు విశ్రాంతి తీసుకోనున్నారని తెలిసింది. ఈ మేరకు ఆయన కార్యాలయం నుంచి అధికారికంగా ఓ ప్రకటన వచ్చింది.

ఎన్టీఆర్ కార్యాలయం నుంచి ప్రకటన
సెప్టెంబర్ 19, 2025 ఈరోజు ఒక యాడ్ షూటింగ్ సమయంలో ఎన్టీఆర్ స్వల్ప గాయానికి గురయ్యారు. వైద్యుల సలహా మేరకు పూర్తి ఆరోగ్యంతో కోలుకోవడానికి ఆయన వచ్చే రెండు వారాల పాటు విశ్రాంతి తీసుకుంటారు. అయన ఆరోగ్య పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంది. ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని అందరికీ హామీ ఇస్తున్నాం. అభిమానులు, మీడియా, ప్రజలందరూ ఎలాంటి ఊహాగానాలకు లోనుకాకుండా సహకరించాలని మనస్పూర్తిగా కోరుతున్నాం' అని ఎన్టీఆర్ ఆఫీస్ నుంచి ప్రకటన వచ్చింది. దీంతో అభిమానులు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకుంటున్నారు.

NTR Endorsements
ప్రస్తుతం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పలు వ్యాపార కంపెనీలకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్​గా ఉన్నారు. మెక్ డొనాల్డ్స్, మలాబార్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్, గ్రీన్ ప్లే, జెప్టో, ఆప్పీ ఫిజ్, ఫ్రూటీ లాంటి ప్రముఖ బ్రాండ్లను ఎండార్స్ చేస్తున్నారు. ఒవైపు సినిమాలు చేస్తూనే యాడ్స్​లోనూ చురుగ్గా ఉంటున్నారు.

అయితే గతంలోనూ తారక్ పలుమార్లు గాయపడ్డారు. కొన్నిసార్లు షూటింగ్ సెట్​లలో, మరికొన్ని సార్లు వర్కౌట్లు చేస్తుండగా స్వల్పంగా గాయపడ్డారు. గతేడాది దేవర సినిమా సమయంలో ఆయన చేతికి బ్యాండేజీ ఉన్న ఫొటో వైరల్ అయ్యింది. కానీ, అది షూటింగ్ స్పాట్​లో కాదని, జిమ్ వర్కౌట్లు చేస్తుండగా జరిగినట్లు అప్పట్లో ఆయన టీమ్ క్లారిటీ ఇచ్చింది. రీసెంట్​గా వార్ 2 సినిమా సమయంలోనూ తారక్ స్వల్పంగా గాయపడ్డారు. అయితే షూటింగ్ సెట్లలో గాయాలవ్వడం మామూలే.

NTRNeel
కాగా, తారక్ ప్రస్తుతం ప్రశాంత్ నీల్​తో డ్రాగన్ సినిమా చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా ప్రస్తుతం షూటింగ్ దశలో ఉంది. రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ, కర్ణాటకలోని పలు ప్రాంతాలు సహా, పలు లొకేషన్లలో ఇప్పటికే పలు షెడ్యూళ్లలో చిత్రీకరణ జరుపుకుంది. ఇక ప్రస్తుతం ఆయన రెండు వారాలు విశ్రాంతి నేపథ్యంలో షూటింగ్​లు తాత్కాలికంగా దూరం కానున్నారు. కాగా ఈ సినిమాలో కన్నడ బ్యూటీ రుక్మిణీ వసంత్ హీరోయిన్​గా నటిస్తోంది. మైత్రి మూవీ మేకర్స్, ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ బ్యానర్లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. 2026 జూన్ 25న ఈ సినిమాను గ్రాండ్​ గా థియేటర్లలో రిలీజ్ చేయనున్నారు.

గోనగన్నా రెడ్డిగా ఎన్టీఆర్​- కానీ బన్నీని సెలెక్ట్​ చేసిన గుణశేఖర్​!

'ఆ ఎన్టీఆర్ ఆశీస్సులు ఉండగా ఈ ఎన్టీఆర్​ను ఎవరూ ఆపలేరు'

For All Latest Updates

TAGGED:

JR NTR SHOOTINGJR NTR ADVERTISEMENT SHOOTINGJR NTR ACCIDENTJR NTR LATEST NEWSJR NTR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చల్లని వాతావరణంలో "రాగి సూప్​" - ఇలా చేసుకుంటే చుక్క మిగలదు - పిల్లలకు ఫేవరెట్​ అయిపోతుంది!

Bigg Boss 9 Telugu Day 11 Episode: కెప్టెన్​గా "టిల్లు-1" - సంచాలక్​గా ఫేవర్​ చేసి రాధిక! - భరణికి అన్యాయం!

ఆరు సినిమా ఆఫర్లను రిజెక్ట్ చేసిన దీపిక- అన్నీ ఆ స్టార్ హీరోవే- ఎందుకో తెలుసా?

ఆ గ్రామంలో తలుపులు ఉండవ్​- ఇప్పటివరకు ఒక్క చోరీ కూడా జరగలేదు! అదెలా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.