'ధైర్యంగా కోలుకుని బయటకు రా' - క్యాన్సర్‌తో పోరాడుతున్న అభిమానికి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వీడియో కాల్ - Jr NTR Video Call to Fan

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Jr NTR Video Call to Fan ( ETV Bharat )

Jr NTR Video Call to Fan who Suffers with Cancer: తనను ప్రేమించే అభిమానులన్నా, వారి కుటుంబసభ్యులన్నా ఎంతో ఆప్యాయత కనబరుస్తుంటారు కథానాయకుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌. క్యాన్సర్‌తో పోరాడుతున్న తన అభిమానికి తాజాగా వీడియో కాల్‌ చేసి ధైర్యం చెప్పారాయన. దీనికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది.

తిరుపతికి చెందిన కౌశిక్ (19) కొంతకాలంగా బోన్ క్యాన్సర్​తో బాధపడుతున్నారు. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న కౌశిక్ ఎన్టీఆర్ వీరాభిమాని కావడంతో తాను చనిపోయేలోపు 'దేవర' చూడాలని కోరుకుంటున్నట్లు తల్లిదండ్రులకు చెప్పాడు. కౌశిక్ తల్లి ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ ద్వారా ఆ విషయాన్ని తారక్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. అంతే కాకుండా తన కుమారుడి వైద్యానికి రూ.60 లక్షలు ఖర్చు అవుతుందని ప్రభుత్వం, దాతలు సాయం చేయాలని కౌశిక్‌ తల్లి మీడియా ఎదుట కోరారు. వెంటనే స్పందించిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కౌశిక్​కు వీడియో కాల్ చేసి ఆప్యాయంగా పలకరించారు. కౌశిక్ ధైర్యంగా కోలుకొని బయటకు రావాలని, దేవర సినిమా చూడాలని ఆకాంక్షించారు. తల్లిదండ్రులు కౌశిక్​ను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని ఎన్టీఆర్ సూచించారు.

''ధైర్యంగా కోలుకుని బయటకు రావాలి. 'దేవర' చూడాలి. సినిమా అనేది తర్వాత నువ్వు ముందు కోలుకుని రావాలి. తల్లిదండ్రులను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి" అని ఎన్టీఆర్‌ అన్నారు. "అన్నా మిమ్మల్ని చూస్తానని అస్సలు అనుకోలేదు" అని కౌశిక్‌ అనగా "నేను మాట్లాడకపోతే ఎట్లా నీతో" అని తారక్‌ ఆప్యాయత కనబరిచారు.