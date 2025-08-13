WAR 2 Interesting Facts : వార్ 2 సినిమా మరికొన్ని గంటల్లో థియేటర్లలోకి రానుంది. అయాన్ ముఖర్జీ ఈ సినిమాను స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా తెరకెక్కించారు. మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్ ఎన్టీఆర్- హృతిక్ రోషన్ లీడ్ రోల్స్లో నటించారు. యష్ రాజ్ ఫిల్స్ స్పై యూనివర్స్లో నుంచి వస్తున్న సినిమా కావడంతో భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ సినిమా థియేటర్లలో చూసేందుకు తారక్ ఫ్యాన్స్ ఆత్రుతలో ఎదురుచూస్తున్నారు. మరి ఈ సినిమా చూసేందుకు మీరూ వెళ్తున్నారా? అయితే ఈ విషయాలు మీకు తెలుసా?
- ఈ సినిమాతో తారక్ బాలీవుడ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఆయన పూర్తిస్థాయిలో హిందీ సినిమాలో నటించడం ఇదే తొలిసారి. ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాతో ఆక్కడ తారక్ మంచి మార్కెట్ ఏర్పర్చుకున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమాతో ఆయన క్రేజ్ అక్కడ పెరగనుంది
- యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ లో ఇప్పటికే ఏక్ థా టైగర్ (2012), టైగర్ జిందా హై (2017), వార్ (2019), పఠాన్ (2023), టైగర్ 3 (2023) సినిమాలు వచ్చాయి. ఇవన్నీ ప్రేక్షకులను అలరించాయి. ఇప్పుడు వస్తున్న తాజా చిత్రం వార్ 2. ఈ మూవీ 2019 బ్లాక్ బస్టర్ వార్కు సీక్వెల్గా వస్తుంది
- హృతిక్ కబీర్ పాత్రలో కనిపించగా, ఎన్టీఆర్ విక్రమ్గా అలరించనున్నారు. ఈ ఇద్దరూ రా ఏజెంట్స్. అయితే కబీర్ దేశానికి వ్యతిరేకంగా మారతాడు. అతడిని పట్టుకోడానికి ప్రభుత్వం విక్రమ్ కు మిషన్ అప్పగిస్తుంది. మరి విక్రమ్ ఈ మిషన్ ఎలా కంప్లీట్ చేశాడు? ఈ క్రమంలోనే వీరిద్దరి మధ్య జరిగే పోరాటాలు, యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అన్నీ తెరపై చూడాల్సిందే!
- యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ సంస్థ ఈ సినిమాను రూ.400 కోట్ల బడ్జెట్తో రూపొందించింది. అయితే ఈ స్పై యూనివర్స్లో అత్యధిక బడ్జెట్తో రూపొందిన సినిమా ఇదే కావడం విశేషం. ఈ సినిమాలో హై క్వాలిటీ విజువల్స్, భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఉండనున్నాయి.
- ఈ సినిమాకుగానూ హృతిక్ కంటే ఎన్టీఆర్ ఎక్కువ రెమ్యూనరేషన్ అందుకున్నట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో టాక్. ఎన్టీఆర్ రూ.60 కోట్లు, హృతిక్ రూ.48 కోట్లు, కియారా అడ్వాణీ రూ.15 కోట్లు తీసుకున్నారని సమాచారం
- వార్ 2 ఫైనల్ రన్టైమ్ 2.53 గంటలు. అంటే 173 నిమిషాలు అన్నమాట. అయితే యష్ రాజ్ స్పై యూనివర్స్ నుంచి ఇప్పటివరకు వచ్చిన సినిమాల్లో అత్యధిక నిడివి ఈ సినిమాదే కావడం విశేషం
- ఈ సినిమా పోస్ట్ క్రెడిట్స్లో ఆడియెన్స్కు మేకర్స్ సర్ప్రైజ్ ప్లాన్ చేశారట. సినిమా ఎండ్ టైటిల్స్ తర్వాత, యష్ రాజ్ స్పై యూనివర్స్ నుంచి వచ్చే తదుపరి ప్రాజెక్ట్ల గురించి హింట్ ఇవ్వనున్నారట
- ఎన్టీఆర్ కెరీర్లో మరో స్టార్ హీరోతో కలిసి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడం ఇది రెండోసారి. తొలి సినిమా ఆర్ఆర్ఆర్. ఇందులో తారక్తోపాటు రామ్చరణ్ నటించారు
- సినిమాలో ఎన్టీఆర్-హృతిక్కు సంబంధించిన యాక్షన్ సీన్స్ నెక్ట్స్ లెవెల్లో ఉంటాయని మేకర్స్ తొలి నుంచీ చెబుతున్నారు. ఈ ఇద్దర్నీ ఒకేసారి స్క్రీన్పై చూడడం ఫ్యాన్స్ ట్రీట్ లాగా ఉందన్నారు. అలాగే వీళ్లు కలిసి సలామ్ అనాలి పాటకు కలిసే స్టెప్పులేశారు. ఈ పాట కోసం కూడా ఫ్యాన్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు
