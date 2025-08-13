ETV Bharat / entertainment

'వార్ 2' సినిమాకు వెళ్తున్నారా?- మరి ఈ బిగ్గెస్ట్​ సర్​ప్రైజ్​ గురించి మీకు తెలుసా? - WAR 2

మరికొన్ని గంటల్లో రిలీజ్ కానున్న వార్ 2- ఈ విషయాలు మీకు తెలుసా?

WAR 2 Interesting Facts
WAR 2 Interesting Facts (Source : Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 13, 2025 at 3:49 PM IST

2 Min Read

WAR 2 Interesting Facts : వార్ 2 సినిమా మరికొన్ని గంటల్లో థియేటర్లలోకి రానుంది. అయాన్ ముఖర్జీ ఈ సినిమాను స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్​గా తెరకెక్కించారు. మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్ ఎన్టీఆర్- హృతిక్ రోషన్ లీడ్ రోల్స్​లో నటించారు. యష్ రాజ్ ఫిల్స్​ స్పై యూనివర్స్​లో నుంచి వస్తున్న సినిమా కావడంతో భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ సినిమా థియేటర్లలో చూసేందుకు తారక్ ఫ్యాన్స్ ఆత్రుతలో ఎదురుచూస్తున్నారు. మరి ఈ సినిమా చూసేందుకు మీరూ వెళ్తున్నారా? అయితే ఈ విషయాలు మీకు తెలుసా?

  • ఈ సినిమాతో తారక్ బాలీవుడ్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఆయన పూర్తిస్థాయిలో హిందీ సినిమాలో నటించడం ఇదే తొలిసారి. ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాతో ఆక్కడ తారక్ మంచి మార్కెట్ ఏర్పర్చుకున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమాతో ఆయన క్రేజ్ అక్కడ పెరగనుంది
  • యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ ​లో ఇప్పటికే ఏక్ థా టైగర్ (2012), టైగర్ జిందా హై (2017), వార్ (2019), పఠాన్ (2023), టైగర్ 3 (2023) సినిమాలు వచ్చాయి. ఇవన్నీ ప్రేక్షకులను అలరించాయి. ఇప్పుడు వస్తున్న తాజా చిత్రం వార్ 2. ఈ మూవీ 2019 బ్లాక్ బస్టర్​ వార్​కు సీక్వెల్​గా వస్తుంది
  • హృతిక్ కబీర్ పాత్రలో కనిపించగా, ఎన్టీఆర్ విక్రమ్​గా అలరించనున్నారు. ఈ ఇద్దరూ రా ఏజెంట్స్. అయితే కబీర్ దేశానికి వ్యతిరేకంగా మారతాడు. అతడిని పట్టుకోడానికి ప్రభుత్వం విక్రమ్ కు మిషన్ అప్పగిస్తుంది. మరి విక్రమ్ ఈ మిషన్ ఎలా కంప్లీట్ చేశాడు? ఈ క్రమంలోనే వీరిద్దరి మధ్య జరిగే పోరాటాలు, యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అన్నీ తెరపై చూడాల్సిందే!
  • యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ సంస్థ ఈ సినిమాను రూ.400 కోట్ల బడ్జెట్​తో రూపొందించింది. అయితే ఈ స్పై యూనివర్స్​లో అత్యధిక బడ్జెట్​తో రూపొందిన సినిమా ఇదే కావడం విశేషం. ఈ సినిమాలో హై క్వాలిటీ విజువల్స్, భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్​ ఉండనున్నాయి.
  • ఈ సినిమాకుగానూ హృతిక్ కంటే ఎన్టీఆర్ ఎక్కువ రెమ్యూనరేషన్ అందుకున్నట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో టాక్. ఎన్టీఆర్ రూ.60 కోట్లు, హృతిక్ రూ.48 కోట్లు, కియారా అడ్వాణీ రూ.15 కోట్లు తీసుకున్నారని సమాచారం
  • వార్ 2 ఫైనల్ రన్​టైమ్ 2.53 గంటలు. అంటే 173 నిమిషాలు అన్నమాట. అయితే యష్ రాజ్ స్పై యూనివర్స్​ నుంచి ఇప్పటివరకు వచ్చిన సినిమాల్లో అత్యధిక నిడివి ఈ సినిమాదే కావడం విశేషం
  • ఈ సినిమా పోస్ట్ క్రెడిట్స్​లో ఆడియెన్స్​కు మేకర్స్ సర్​ప్రైజ్ ప్లాన్ చేశారట. సినిమా ఎండ్ టైటిల్స్ తర్వాత, యష్ రాజ్ స్పై యూనివర్స్​ నుంచి వచ్చే తదుపరి ప్రాజెక్ట్​ల గురించి హింట్ ఇవ్వనున్నారట
  • ఎన్టీఆర్ కెరీర్​లో మరో స్టార్ హీరోతో కలిసి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడం ఇది రెండోసారి. తొలి సినిమా ఆర్ఆర్ఆర్. ఇందులో తారక్​తోపాటు రామ్​చరణ్ నటించారు
  • సినిమాలో ఎన్టీఆర్-హృతిక్​కు సంబంధించిన యాక్షన్ సీన్స్​ నెక్ట్స్ లెవెల్​లో ఉంటాయని మేకర్స్ తొలి నుంచీ చెబుతున్నారు. ఈ ఇద్దర్నీ ఒకేసారి స్క్రీన్​పై చూడడం ఫ్యాన్స్ ట్రీట్ లాగా ఉందన్నారు. అలాగే వీళ్లు కలిసి సలామ్ అనాలి పాటకు కలిసే స్టెప్పులేశారు. ఈ పాట కోసం కూడా ఫ్యాన్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు

WAR 2 Interesting Facts : వార్ 2 సినిమా మరికొన్ని గంటల్లో థియేటర్లలోకి రానుంది. అయాన్ ముఖర్జీ ఈ సినిమాను స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్​గా తెరకెక్కించారు. మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్ ఎన్టీఆర్- హృతిక్ రోషన్ లీడ్ రోల్స్​లో నటించారు. యష్ రాజ్ ఫిల్స్​ స్పై యూనివర్స్​లో నుంచి వస్తున్న సినిమా కావడంతో భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ సినిమా థియేటర్లలో చూసేందుకు తారక్ ఫ్యాన్స్ ఆత్రుతలో ఎదురుచూస్తున్నారు. మరి ఈ సినిమా చూసేందుకు మీరూ వెళ్తున్నారా? అయితే ఈ విషయాలు మీకు తెలుసా?

  • ఈ సినిమాతో తారక్ బాలీవుడ్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఆయన పూర్తిస్థాయిలో హిందీ సినిమాలో నటించడం ఇదే తొలిసారి. ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాతో ఆక్కడ తారక్ మంచి మార్కెట్ ఏర్పర్చుకున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమాతో ఆయన క్రేజ్ అక్కడ పెరగనుంది
  • యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ ​లో ఇప్పటికే ఏక్ థా టైగర్ (2012), టైగర్ జిందా హై (2017), వార్ (2019), పఠాన్ (2023), టైగర్ 3 (2023) సినిమాలు వచ్చాయి. ఇవన్నీ ప్రేక్షకులను అలరించాయి. ఇప్పుడు వస్తున్న తాజా చిత్రం వార్ 2. ఈ మూవీ 2019 బ్లాక్ బస్టర్​ వార్​కు సీక్వెల్​గా వస్తుంది
  • హృతిక్ కబీర్ పాత్రలో కనిపించగా, ఎన్టీఆర్ విక్రమ్​గా అలరించనున్నారు. ఈ ఇద్దరూ రా ఏజెంట్స్. అయితే కబీర్ దేశానికి వ్యతిరేకంగా మారతాడు. అతడిని పట్టుకోడానికి ప్రభుత్వం విక్రమ్ కు మిషన్ అప్పగిస్తుంది. మరి విక్రమ్ ఈ మిషన్ ఎలా కంప్లీట్ చేశాడు? ఈ క్రమంలోనే వీరిద్దరి మధ్య జరిగే పోరాటాలు, యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అన్నీ తెరపై చూడాల్సిందే!
  • యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ సంస్థ ఈ సినిమాను రూ.400 కోట్ల బడ్జెట్​తో రూపొందించింది. అయితే ఈ స్పై యూనివర్స్​లో అత్యధిక బడ్జెట్​తో రూపొందిన సినిమా ఇదే కావడం విశేషం. ఈ సినిమాలో హై క్వాలిటీ విజువల్స్, భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్​ ఉండనున్నాయి.
  • ఈ సినిమాకుగానూ హృతిక్ కంటే ఎన్టీఆర్ ఎక్కువ రెమ్యూనరేషన్ అందుకున్నట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో టాక్. ఎన్టీఆర్ రూ.60 కోట్లు, హృతిక్ రూ.48 కోట్లు, కియారా అడ్వాణీ రూ.15 కోట్లు తీసుకున్నారని సమాచారం
  • వార్ 2 ఫైనల్ రన్​టైమ్ 2.53 గంటలు. అంటే 173 నిమిషాలు అన్నమాట. అయితే యష్ రాజ్ స్పై యూనివర్స్​ నుంచి ఇప్పటివరకు వచ్చిన సినిమాల్లో అత్యధిక నిడివి ఈ సినిమాదే కావడం విశేషం
  • ఈ సినిమా పోస్ట్ క్రెడిట్స్​లో ఆడియెన్స్​కు మేకర్స్ సర్​ప్రైజ్ ప్లాన్ చేశారట. సినిమా ఎండ్ టైటిల్స్ తర్వాత, యష్ రాజ్ స్పై యూనివర్స్​ నుంచి వచ్చే తదుపరి ప్రాజెక్ట్​ల గురించి హింట్ ఇవ్వనున్నారట
  • ఎన్టీఆర్ కెరీర్​లో మరో స్టార్ హీరోతో కలిసి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడం ఇది రెండోసారి. తొలి సినిమా ఆర్ఆర్ఆర్. ఇందులో తారక్​తోపాటు రామ్​చరణ్ నటించారు
  • సినిమాలో ఎన్టీఆర్-హృతిక్​కు సంబంధించిన యాక్షన్ సీన్స్​ నెక్ట్స్ లెవెల్​లో ఉంటాయని మేకర్స్ తొలి నుంచీ చెబుతున్నారు. ఈ ఇద్దర్నీ ఒకేసారి స్క్రీన్​పై చూడడం ఫ్యాన్స్ ట్రీట్ లాగా ఉందన్నారు. అలాగే వీళ్లు కలిసి సలామ్ అనాలి పాటకు కలిసే స్టెప్పులేశారు. ఈ పాట కోసం కూడా ఫ్యాన్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు

'కూలీ'ని బీట్​​ చేసిన 'వార్ 2'- గంటలోనే మారిన లెక్కలు!

ఫ్యాన్స్​కు షాక్​ - 'వార్​ 2' లో తారక్​ సీన్స్​ డిలీట్​ ఎందుకంటే!

For All Latest Updates

TAGGED:

WAR 2 MOVIE STORYWAR 2 MOVIE RELEASE DATEWAR 2 MOVIE BUDGETWAR 2 NTR REMUNERATIONWAR 2

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పొలానికి మందులు పిచికారీ చేస్తున్నారా? - రైతన్నలూ ఈ జాగ్రత్తలు మరవకండి

మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఈ 'రెజిన్​ ఆర్ట్​'లో దాచుకుంటే - జీవితాంతం మీ వెంటే!

ములుగుకు కొత్త అందాలు - సందర్శకులను కట్టిపడేస్తున్న లక్నవరం సరస్సు, బొగత జలపాతాలు

శనగలతో అద్దిరిపోయే "చాట్" - బఠాణీతో చేసే దానికంటే ​కమ్మగా ఉంటుంది!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.