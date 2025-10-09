ETV Bharat / entertainment

ఎన్టీఆర్ డబుల్ ధమాకా- తారక్ డ్యుయల్ రోల్స్​లో మెప్పించిన టాప్ 5 సినిమాలు!

ఎన్టీఆర్ ద్విపాత్రాభినయానికి మాస్టర్ క్లాస్ ఇచ్చిన టాప్ 5 సినిమాలు

Jr NTR Double Roles
Jr NTR Double Roles (Source: Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 9, 2025 at 4:43 PM IST

3 Min Read
Jr NTR Double Roles : ఒక నటుడికి అసలైన ఛాలెంజ్​లలో ద్విపాత్రాభినయం ఒకటి. డబుల్ యాక్షన్​లో కేవలం కాస్ట్యూమ్స్, గెటప్ మార్చడమే కాదు, రెండు విభిన్నమైన పాత్రలకు భిన్నమైన యాంగిల్​ను హైలైట్ చేయాలి. ఒకే మనిషిలో రెండు వేర్వేరు వ్యక్తిత్వాలను పండించి, చూస్తున్న ప్రేక్షకులకు వాళ్లిద్దరూ వేర్వేరు మనుషులే అనిపించేలా చేయాలి. ఈ విద్యలో ఆరితేరిన వారు ఇండస్ట్రీలో చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు.

కానీ, మన టాలీవుడ్ 'యంగ్ టైగర్' మాత్రం ఈ విద్యను అవలీలగా అభ్యసించడమే కాకుండా, దానిని తన బ్రాండ్‌గా మార్చుకున్నారు. ఒకే సినిమాలో భయస్తుడైన బ్రాహ్మణుడిగా, మరోవైపు పవర్‌ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్‌గా, ఇంకో సినిమాలో క్రూరమైన విలన్‌గా, అదే సమయంలో అమాయకుడైన బ్యాంక్ మేనేజర్‌గా ఇలా ఒకే టికెట్‌పై డబుల్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఇచ్చి, తన నటనతో ప్రేక్షకులను మాయ చేశారు. ఇంతకీ, ఆయన కెరీర్‌లోని బెస్ట్ డ్యూయల్ రోల్స్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం!

జై లవ కుశ (2017)
ద్విపాత్రాభినయానికే ఒక మెట్టు పైకెక్కి, ఏకంగా త్రిపాత్రాభినయంతో ఎన్టీఆర్ తన నటన విశ్వరూపాన్ని చూపించిన చిత్రం 'జై లవ కుశ'. ఇందులో పోషించిన మూడు పాత్రలకు ఒకదానితో ఒకటి అస్సలు పోలిక ఉండదు. 'జై' పాత్రలో రావణుడిని ఆరాధించే విలన్‌గా, నత్తితో మాట్లాడుతూనే భయాన్ని పుట్టించాడు. 'లవ' పాత్రలో మంచితనానికి మారుపేరైన, అమాయకుడైన బ్యాంక్ మేనేజర్‌గా కనిపించి మనసులను గెలుచుకున్నాడు. ఇక 'కుశ' పాత్రలో అమెరికా వెళ్లాలని కలలు కనే, మాటల గారడీ చేసే చిన్నపాటి దొంగగా నవ్వులు పూయించాడు. ఈ మూడు పాత్రలకు వేర్వేరు బాడీ లాంగ్వేజ్, వాయిస్ మాడ్యులేషన్, మేనరిజమ్స్‌తో ప్రాణం పోసి, తన తరం నటులలో తనే బెస్ట్ యాక్టర్ అని మరోసారి నిరూపించుకున్నాడు.

దేవర: పార్ట్ 1 (2024)
ఇటీవల విడుదలై మంచి హిట్​ సంపాదించిన 'దేవర' చిత్రంలో ఎన్టీఆర్ మరోసారి తండ్రీ కొడుకులుగా డ్యూయల్ రోల్‌లో అదరగొట్టాడు. సముద్రపు యోధుడైన తండ్రి 'దేవర' పాత్రలో ఎంతో క్రూరంగా, శక్తివంతంగా కనిపిస్తాడు. అతని కళ్లలో కనిపించే ఆవేశం, అతని నడకలో కనిపించే దర్పం ప్రేక్షకులను కట్టిపడేశాయి. మరోవైపు, అతని కొడుకు 'వర' పాత్రలో తండ్రికి పూర్తి భిన్నంగా, కాస్త అమాయకంగా, సున్నితంగా కనిపించాడు. ఈ తండ్రీ కొడుకుల మధ్య ఉండే ఎమోషనల్ లైన్ పైనే సినిమా కథ నడుస్తుంది. హై ఓల్టేజ్ యాక్షన్ సన్నివేశాల మధ్య, ఎన్టీఆర్ పలికించిన భావోద్వేగాలు సినిమాకు ప్రాణంలా నిలిచాయి.

అదుర్స్ (2010)
ఎన్టీఆర్ కేవలం యాక్షన్, ఎమోషన్స్‌లోనే కాదు, కామెడీలో కూడా కింగ్ అని నిరూపించిన చిత్రం 'అదుర్స్'. పుట్టుకతోనే విడిపోయిన కవల సోదరులుగా ఇందులో ఆయన చేసిన కామెడీ అంతా ఇంతా కాదు. ఒకరు అండర్‌కవర్ ఏజెంట్ 'నరసింహ'గా మాస్ అవతారంలో కనిపిస్తే, మరొకరు వేదాలు వల్లించే బ్రాహ్మణుడు 'చారి'గా క్లాస్ లుక్‌లో నవ్వుల వర్షం కురిపించారు. ముఖ్యంగా, చారి పాత్రలో ఎన్టీఆర్ పండించిన కామెడీ టైమింగ్, అతని డైలాగ్ డెలివరీ ఇప్పటికీ ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్విస్తాయి.

ఆంధ్రావాలా (2004), నా అల్లుడు (2005)
ఎన్టీఆర్ ద్విపాత్రాభినయ ప్రస్థానంలో ఈ రెండు సినిమాలు చాలా కీలకమైనవి. కెరీర్ తొలినాళ్లలోనే ఆయన డ్యూయల్ రోల్స్‌తో ప్రయోగాలు చేయడానికి భయపడలేదు. 'ఆంధ్రావాలా' చిత్రంలో తొలిసారిగా డ్యూయల్ రోల్‌లో కనిపించాడు. ముంబైలో లేబర్ లీడర్‌గా తండ్రి 'శంకర్ పెహల్వాన్' పాత్రలో, మురికివాడలో పెరిగిన కొడుకు 'మున్నా' పాత్రలో నటించి మెప్పించాడు. ఆ తర్వాత 'నా అల్లుడు' (2005)లో కూడా కార్తీక్, మురుగన్ అనే రెండు విభిన్నమైన పాత్రలలో కనిపించాడు. ఈ తొలి ప్రయత్నాలే, భవిష్యత్తులో 'జై లవ కుశ' లాంటి పాత్రలను అవలీలగా పోషించడానికి పునాది వేశాయి.

నెక్స్ట్ ఏంటి?
ఒకే సినిమాలో ఇన్ని విభిన్నమైన పాత్రలకు ప్రాణం పోయగల సత్తా ఉన్న నటుడు ఎన్టీఆర్. హీరోయిజం నుంచి విలనిజం వరకు, కామెడీ నుంచి ఎమోషన్ వరకు అతను చూపించని వేరియేషన్ లేదు. అందుకే అతను భారతీయ సినిమాలో అత్యంత వైవిధ్యమైన నటులలో ఒకరిగా నిలిచాడు. ఇక అతని భవిష్యత్ ప్రాజెక్టుల విషయానికొస్తే, 'కేజీఎఫ్', 'సలార్' వంటి పాన్ ఇండియా బ్లాక్‌బస్టర్ల దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్‌తో ఒక సినిమా చేస్తున్నాడు.

ఈ సినిమా ఎన్టీఆర్ కెరీర్‌లోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో, ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కనుందని వార్తలు వస్తున్నాయి. ద్విపాత్రాభినయంతోనే ఇలాంటి మ్యాజిక్ చేసిన ఎన్టీఆర్, ప్రశాంత్ నీల్ లాంటి డైరెక్టర్‌తో కలిస్తే ఇంకెలాంటి అద్భుతాలు సృష్టిస్తాడో చూడటానికి అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

