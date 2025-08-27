ETV Bharat / entertainment

శ్రీదేవి నటించిన ఆ సినిమా అంటే జాన్వీకి చాలా ఇష్టమట! అందేంటో మీకు తెలుసా? - JHANVIS SRIDEVI FAVOURITE MOVIE

జాన్వీకి ఎంతో ఇష్టమైన శ్రీదేవి సినిమా అదేంటంటే!

Jhanvi Kapoors Sridevi Favourite Movie
Jhanvi Kapoors Sridevi Favourite Movie (Source: Jhanvi Kapoor Instagram account)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 27, 2025 at 1:45 PM IST

Jhanvi Kapoors Sridevi Favourite Movie : అలనాటి అందాల తార శ్రీదేవి కుమార్తెగా ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్‌. వైవిధ్యమైన కథలను ఎంచుకుంటూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చుకున్నారు. ప్రస్తుతంహీరో సిద్ధార్థ్‌ మల్హోత్రాతో కలిసి జాన్వీ కపూర్ 'పరమ్‌ సుందరి' సినిమాలో నటిస్తోంది. ఈ చిత్రం ఆగస్టు 29న థియేటర్లలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. తాజాగా ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్​లో పాల్గోన్నారు. అందులో శ్రీదేవికి సంబంధించిన జ్ఞాపకాలను మళ్లీ ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చారు. చిన్ననాటి నుంచి తాను ఇష్టపడే శ్రీదేవి సినిమాలు, పాటలు, వాటి వెనుక ఉన్న మధుర క్షణాలను పంచుకుంటూ జాన్వీ తాజాగా ప్రమోషన్స్‌ ఇంటర్వ్యూలో ఎమోషనల్ అయ్యారు. దీంతో ఫ్యాన్స్ అది ఏ సినిమానో తెలుసుకునేందుకు గూగుల్​లో తెగ వెతికేస్తున్నారట.

'పరమ్‌ సుందరి' సినిమా ప్రమోషన్స్​లో భాగంగా జాన్వీ , సిద్ధార్త్​ ఇద్దరు ఓ షోకు హాజరయ్యారు. అందులో యాంకర్,​ శ్రీదేవి చేసిన సినిమాలలో మీకు ఏ సినిమా ఇష్టమని అడగగా, జాన్వీ ఈ విధంగా బదులిచ్చింది.

అమ్మ నటించిన సినిమాల్లో, నాకు చాలా ఇష్టమైనది చిరంజీవితో చేసిన 'జగదేకవీరుడు అతి లోకసుందరి'. అలాగే,ఆ సినిమాలోని 'అందాలలో ఆహో మాహో దయం', 'అబ్బానీ తీయని దెబ్బా,' పాటలు నాకెంతో ఇష్టం. ఎన్ని సార్లు విన్న అస్సలు బోర్​ కొట్టవు. ఆ సినిమా చిరంజీవి గారికోసం చేసినా, ఆ పాటలో అమ్మ అచ్చం దేవకన్యలా కనిపిస్తుంది. ఈ సాంగ్స్ మాత్రం పూర్తిగా అమ్మ కోసం డిజైన్‌ చేసిందే
-జాన్వీ కపూర్‌.

జాన్వీ కెరీర్ అప్‌డేట్స్
తన బాలీవుడ్ కెరీర్‌లో వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న జాన్వీ, తాజాగా సౌత్ వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు. కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ హీరోగా వస్తున్న 'దేవర' సినిమాలో ఆమె నటనకు ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘన విజయాన్ని సాధించిన ఈ సినిమాతో జాన్వీ తెలుగు ప్రేక్షకులకు బాగా దగ్గరైంది. ప్రస్తుతం ఆమె చేతిలో రెండు భారీ బాలీవుడ్ ప్రాజెక్టులు, ఒక టాలీవుడ్ సినిమా కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం. 'పరమ్‌ సుందరి' రిలీజ్‌తో పాటు, జాన్వీకి వరుస హిట్స్ అందుకోవడానికి మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్
తెలుగు ప్రేక్షకులు జాన్వీని తెగ మెచ్చుకుంటున్నారు. " తన అమ్మ శ్రీదేవిలా అందం, అమాయకత్వం, నటన మూడు గుణాలు కలిసిన అమ్మాయి" అని ఫ్యాన్స్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా దేవరలో ఆమె గ్లామర్, ఎమోషనల్ పెర్ఫార్మెన్స్ చాలా మందిని ఆకట్టుకుంది. మొత్తానికి, శ్రీదేవి జ్ఞాపకాలతో మమేకమై, కొత్త ప్రాజెక్టుల వైపు దూసుకెళ్తున్న జాన్వీ కపూర్ ఇప్పుడు బాలీవుడ్‌తో పాటు టాలీవుడ్‌లో కూడా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు.

