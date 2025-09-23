మోదీ నిర్ణయాలు స్ఫూర్తిదాయకం- చేసే ప్రతి పని అందరికీ ఆదర్శం: జాన్వీ
మోదీపై అభిమానాన్ని చాటిన జాన్వీ
Published : September 23, 2025 at 12:03 PM IST
Janhvi Kapoor About Modi : ముంబయిలో జరిగిన 'మేరా దేశ్ పహ్లే: ది అన్టోల్డ్ స్టోరీ ఆఫ్ శ్రీ నరేంద్ర మోదీ' ప్రీమియర్లో బాలీవుడ్ నటి జాన్వీ కపూర్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై తన అభిమానాన్ని చాటారు.
"ఈ కార్యక్రమానికి హాజరుకావడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. దేశంలోని వారందరికీ మోదీ కథ తెలిసిందే. కానీ, ఒక నటిగా ఈ ఈవెంట్కు రావడం, ఆయన కథ వినడం నాకు ప్రత్యేక అనుభూతినిచ్చింది. మోదీ జీవితం, ఆయన దేశం కోసం తీసుకునే నిర్ణయాలు ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకం. ఆయన చేసే ప్రతి పని అందరికీ ఆదర్శం" అని జాన్వీ కపూర్ తెలిపారు.