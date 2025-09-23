ETV Bharat / entertainment

మోదీ నిర్ణయాలు స్ఫూర్తిదాయకం- చేసే ప్రతి పని అందరికీ ఆదర్శం: జాన్వీ

మోదీపై అభిమానాన్ని చాటిన జాన్వీ

Janhvi Kapoor About Modi
Janhvi Kapoor About Modi (Source: IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 23, 2025 at 12:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Janhvi Kapoor About Modi : ముంబయిలో జరిగిన 'మేరా దేశ్ పహ్లే: ది అన్‌టోల్డ్ స్టోరీ ఆఫ్ శ్రీ నరేంద్ర మోదీ' ప్రీమియర్‌లో బాలీవుడ్ నటి జాన్వీ కపూర్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై తన అభిమానాన్ని చాటారు.

"ఈ కార్యక్రమానికి హాజరుకావడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. దేశంలోని వారందరికీ మోదీ కథ తెలిసిందే. కానీ, ఒక నటిగా ఈ ఈవెంట్‌కు రావడం, ఆయన కథ వినడం నాకు ప్రత్యేక అనుభూతినిచ్చింది. మోదీ జీవితం, ఆయన దేశం కోసం తీసుకునే నిర్ణయాలు ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకం. ఆయన చేసే ప్రతి పని అందరికీ ఆదర్శం" అని జాన్వీ కపూర్ తెలిపారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

JANHVI UPCOMING MOVIESJANHVI ON MODI BIOPICJANHVI KAPOOR FAVOURITE MOVIEJANHVI KAPOOR CURRENT BOYFRIENDJANHVI KAPOOR ABOUT MODI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'స్థానిక' ఎన్నికలపై ఫోకస్ : రిజర్వేషన్ల ఖరారుపై పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ మార్గదర్శకాలు

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

'పాత వాటికి ఇవ్వలేం! - కొత్త ప్రాజెక్టుల్లోనే ధరలు తగ్గిస్తాం'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.