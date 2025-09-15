ETV Bharat / entertainment

పాలిటిక్స్​లోకి వెళ్తే నేనే హీరో- అక్కడ విలన్లు చాలా ఎక్కువ: జగపతిబాబు

170 సినిమా పేర్లను చెప్పాలన్న కపిల్​- ఏది చెప్పిన నమ్ముతారన్న జగపతిబాబు!

Jagapatibabu Counters
Jagapatibabu Counters (Source: Jagapatibabu Instagram Post)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 15, 2025 at 2:20 PM IST

3 Min Read
Jagapatibabu Counters : కామెడీ కింగ్‌ కపిల్‌ శర్మ షోలో ఈసారి మిరాయ్ టీమ్‌ సందడి చేసింది. హీరోయిన్స్‌ శ్రియా శరణ్‌, రితికా నాయక్‌, హీరో తేజ సజ్జ, విలన్‌గా పేరు తెచ్చుకున్న జగపతి బాబు కలిసి పాల్గొన్నారు. ఇందులో కపిల్‌ శర్మ ప్రత్యేకంగా జగపతికు ఒక యూనిక్‌ గేమ్‌కు ఛాలెంజ్‌ విసిరాడు. అదేంటంటే!

90స్​లో టాలీవుడ్​ టాప్​ హీరోస్​లో ఒకరిగా నిలిచారు జగపతిబాబు. వరుస సినిమాలతో అప్పట్లో ఫుల్​ బిజీగా ఉన్నారు. సినిమాల నుంచి కొంత కాలం బ్రేక్​ తీసుకున్న ఆయన కొత్తగా కెరీర్​ను మళ్లి మొదలు పెట్టారు. గెస్ట్​ రోల్​, ఫాదర్​ క్యారెక్టర్​ చేస్తున్నా అందులో అంతగా గుర్తింపు రాలేదు. కానీ విలన్​ పాత్రలకు భారీ రెస్పాన్స్​ అందుకున్నారు. అయితే మిరాయ్​ సినిమా ప్రమౌషన్స్​లో భాగంగా మూవీ టీమ్​ కపిల్​ షోకు హాజరయ్యారు. అందులో జగపతి బాబుకు ఒక ఛాలెంజ్​ విసిరారు. ఇప్పటి వరకు 170కు పైగా సినిమాల్లో నటించిన జగపతి బాబు తన రిలీజ్‌ అయిన అన్ని సినిమాల పేర్లు ఆగకుండా చెప్పాలని షరతు పెట్టారు. 3 సెకన్లలోగా పేరు చెప్పకపోతే ఓడిపోతారని రూల్‌ చెప్పారు.

జగపతి వెంటనే "మంచి మనుషులు, సింహ స్వప్నం, అడవిలో అభిమన్యుడు, పెద్దరికం, జగన్నాథకం, శుభలజ్ఞం" అంటూ చెబుతుండగా ఒక్కసారిగా ఆగిపోయి, "నాకు తెలియకపోతే అర్ధంలేని పేర్లు కూడా చెప్పినా ఇక్కడ ఎవరికీ తెలియదు కదా" అంటూ సెటైర్లు వేసి అందరినీ నవ్వించారు. అంతేకాకుండా, "దక్షిణాదిలో సూపర్‌స్టార్స్‌ పొలిటిక్స్‌లోకి వెళ్తుంటారు. నేను ఇప్పటివరకు సినిమాల్లో విలన్‌గా నటించాను. కానీ పొలిటిక్స్‌లోకి వెళ్తే హీరో అవుతాను ఎందుకంటే అక్కడ విలన్స్‌ ఇంకా ఎక్కువ" అని చెప్పి హాస్యాస్పదంగా కామెంట్‌ చేశారు.

మొదట్లో కపిల్‌ కూడా తాను తెలుగులో తెలుసుకున్న ఏకైక తెలుగు పదం "తెలుగు" అని చెప్పి నవ్వించారు. హిందీ ఎక్కువగా తెలియదని, ఇంగ్లీష్‌లోనే మాట్లాడతామని చెబుతూ తన పూర్‌ ఇంగ్లీష్‌ మీద కూడా ఫన్నీ పంచ్‌లు వేసుకున్నారు. ఈ ఎపిసోడ్‌లో తేజ సజ్జ కూడా "జగపతి బాబు గారు రొమాంటిక్‌ అట్‌ హార్ట్‌" అంటూ వ్యాఖ్యానించారు కపిల్‌– తేజ సరదా మాటలతో ఎపిసోడ్‌ మరింత ఎంటర్‌టైనింగ్‌గా మారింది.

విలన్​గా జగపతిబాబు
జగపతి బాబు తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో మూడు దశాబ్దాలకుపైగా తనదైన ముద్ర వేసుకున్న నటుడు. ఆయన 1989లో 'సింహ స్వప్నం' ద్వారా హీరోగా పరిచయం అయ్యి, 'పెద్దరికం', 'శుభలగ్నం', 'ఆంటీ' వంటి చిత్రాలతో ఫ్యామిలీ హీరోగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. కాలక్రమేణా తన ఇమేజ్‌ను మార్చుకొని విలన్‌, క్యారెక్టర్‌ ఆర్టిస్ట్‌గా కొత్త దారులు వెతికారు. లెజెండ్లో విలన్‌గా చేసిన నటన ఆయన కెరీర్‌కు మలుపు తిప్పింది.

తరువాత 'రంగస్థలం', 'అరవింద సమేత', 'గుంటూరు కారం' వంటి పెద్ద చిత్రాలలో శక్తివంతమైన పాత్రలతో మెప్పించారు. ప్రస్తుతం 'మిరాయ్​', 'ఘాటి' వంటి సినిమాలతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న ఆయన, రాబోయే రోజుల్లో 'పెద్ది' (బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వం, ఏ.ఆర్.రహ్మాన్‌ సంగీతం), 'పుష్ప 3: ది రాంపేజ్', 'బ్లాక్ మనీ', 'రుధిరం', 'నాగబంధం' వంటి భారీ ప్రాజెక్టుల్లో కనిపించనున్నారు. ఆయన నటన ప్రత్యేకత ఏంటంటే – విలన్‌గా అయినా, భావోద్వేగ ప్రధానమైన పాత్రల్లో అయినా తనదైన నైపుణ్యంతో ప్రేక్షకులను కనెక్ట్‌ అయ్యేలా చేస్తారు. అందుకే హీరోగానూ, విలన్‌గానూ ఆయనకు ఉన్న డిమాండ్‌ ఎప్పటికీ తగ్గడం లేదు.

