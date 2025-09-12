ETV Bharat / entertainment

హృతిక్ రోషన్ డ్రీమ్ హౌస్- సముద్రానికి దగ్గరగా రూ.100 కోట్ల విలువైన భవనం!

హృతిక్ రోషన్ సముద్రతీర గృహం-లోపల ఏముందో తెలుసా?

Hrithik Roshan Juhu Home
Hrithik Roshan Juhu Home (Source: Insta post)
Published : September 12, 2025 at 9:30 AM IST

Hrithik Roshan Juhu Home : బాలీవుడ్ 'గ్రీక్ గాడ్' గా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన స్టార్ ఇమేజ్​ను సొంతం చేసుకున్న హృతిక్ రోషన్‌ స్టైల్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఇక లగ్జరీ అనేది ఆయన లైఫ్​ స్టైల్. ఇక ముంబయిలో సముద్రతీరాన ఉన్న ఆయన నివాసం వేరే లెవెల్ అని అని చెప్పవచ్చు. అరేబియా సముద్రం వైపు ఉండే ఈ ఇల్లు కేవలం సొగసుతోనే కాకుండా, కుటుంబానికి దగ్గరగా ఉండే వాతావరణం, ప్రకృతికి అనుసంధానం కలిగిన డిజైన్‌తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది.

ముంబయిలోని జూహూ వర్సోవా లింక్ రోడ్‌లో ఉన్న 'మన్నత్ అపార్ట్‌మెంట్స్'లో ఈ విలాసవంతమైన స్కై విల్లా ఉంది. 14, 15, 16వ అంతస్తులపై రెండు వేర్వేరు అపార్ట్‌మెంట్స్‌ను కలిపి ఒకే స్పేస్‌గా మార్చి ఈ గృహాన్ని రూపొందించారు. ఇంటి కలర్ ప్యాలెట్ బ్రౌన్ షేడ్స్‌తో చల్లదనాన్ని కలిగించేలా తీర్చిదిద్దారు.

సముద్రం, కుటుంబం
హృతిక్ నివాసం సముద్రం వైపు ఉండే అందమైన వ్యూ మాత్రమే కాకుండా కుటుంబానికి దగ్గరగా ఉండేలా డిజైన్ చేశారు. అయన తల్లిదండ్రులు రాకేష్ రోషన్, పింకీ రోషన్ తరచుగా ఇక్కడికి వస్తుంటారు. హృతిక్ కుమారులు హ్రిదాన్, హ్రేహాన్ ఎక్కువగా తల్లి సుజేన్ ఖాన్‌తో ఉన్నప్పటికీ, తరచుగా ఈ ఇంట్లో హృతిక్‌తో సమయం గడుపుతారు. ఇక రీసెంట్​గా అతని సోదరి సునైనా రోషన్ ఈ ఇంటి హోమ్ టూర్ కూడా చేసింది. లోపలి ఇంటీరియర్ డిజైన్స్ చూపించింది. గోడపై మొత్తం రోషన్ కుటుంబానికి చెందిన పర్సనలైజ్డ్ పెయింటింగ్స్ అమర్చారు. మధ్యలో హృతిక్ 'గుజారిష్' లుక్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది.

లివింగ్ రూమ్‌లో గ్రాండ్ పియానో, లగ్జరీ టచ్
ఇంట్లో అడుగుపెడితే ముందు బేజ్ కలర్ సోఫా ఆకట్టుకుంటుంది. వెనుక రెండు పెద్ద అద్దాలు, మధ్యలో సొగసైన చాండ్లియర్. లివింగ్ రూమ్‌లో హృతిక్ స్వయంగా వాయించే గ్రాండ్ పియానో ఉంది. ఒకసారి ఆయన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో 'తేరే జైసా యార్ కహాన్' పాట పాడుతూ పియానో వాయిస్తున్న వీడియోను షేర్ చేశారు. లివింగ్ ఏరియాలో ఒక ప్రత్యేక బార్ సెక్షన్ కూడా ఉంది. అక్కడ ఆయన తండ్రి రాకేష్ రోషన్ గెస్ట్‌లతో సరదాగా సమయం గడుపుతుంటారు.

ఈ డెకర్‌లో టెక్నాలజీ, క్లాసిక్ స్టైల్ రెండూ కలిసిన ఫీల్ వస్తుంది. డెన్ అండ్ గేమింగ్ రూమ్ ఈ ఇంట్లో మరో ముఖ్య ఆకర్షణ. ఇది ఫ్యామిలీ లౌంజ్‌గానూ, ఆయనకు ప్రైవేట్ ఆఫీస్‌గానూ పనిచేస్తుంది. ఫూస్బాల్ టేబుల్, బిల్లియర్డ్స్ టేబుల్, వెండింగ్ మెషిన్‌లతో ఈ స్పేస్ పూర్తి ఎంటర్టైన్‌మెంట్ జోన్‌గా ఉంది. గోడలపై ఉండే ఫన్నీ, మోటివేషనల్ కోట్స్ ఇంటీరియర్‌కు చలాకీతనాన్ని జోడిస్తాయి.
100 కోట్ల విలువైన నివాసం
మొత్తంగా చూస్తే, ఈ ఇల్లు విలువ రూ. 100 కోట్ల ఉండొచ్చని అంచనా! ఈ విలువైన నివాసం హృతిక్ వ్యక్తిత్వానికి అద్దం పడుతుంది. లగ్జరీ, సౌకర్యం, ప్రకృతితో అనుసంధానం, కుటుంబ అనుబంధం ఇవన్నీ కలిసిన ప్రదేశం ఇది. పని, విశ్రాంతి, కుటుంబ సమయాన్ని ఒకేచోట అందించేలా డిజైన్ చేశారు. 'వార్ 2' హీరో ఇంతకుముందు జూహూలో సముద్రానికి ఎదురుగా ఉన్న రెంటెడ్ అపార్ట్‌మెంట్‌లో ఉండేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఈ సొంత ఇళ్లు అయన జీవితంలో ఒక కొత్త చాప్టర్‌గా నిలిచింది. సముద్రాన్ని చూసుకుంటూ, సంగీతం వాయిస్తూ, కుటుంబంతో హ్యాపీగా టైమ్ స్పెండ్ చేస్తూ గడిపే ఈ ఇల్లు హృతిక్‌కు నిజమైన హ్యాపీ ప్లేస్‌గా మారింది.

