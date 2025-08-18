Kanika Kapoor On Singers Remuneration : సన్నీ లియోని మూవీ 'రాగినీ ఎంఎంఎస్ 2'లో అదిరిపోయేలా 'బేబీ డాల్' పాట పాడిన కనికా కపూర్ గుర్తుంది కదూ!! అయితే తాజాగా భారత్లోని సింగర్స్ గురించి ఆమె సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. సినిమాల్లో పాటలు పాడినందుకు చాలామంది సింగర్స్కు కేవలం రూ.101 మాత్రమే ఇస్తుంటారని కనికా కపూర్ పేర్కొన్నారు.
అవసరమైతే అందుకు సంబంధించిన అన్ని కాంట్రాక్టుల వివరాలను చూపించడానికి తాను రెడీ అని ఆమె వెల్లడించారు. టీవీ నటి, సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లూయెన్సర్ ఉర్ఫీ జావెద్ 'బంక్ విత్ ఉర్ఫీ' (Bunkk with Uorfi) పేరుతో యూట్యూబ్ టాక్ షోను నిర్వహిస్తుంటారు. ఇందులో భాగంగా ఉర్ఫీకి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన కనికా కపూర్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
నాకూ రూ.101 మాత్రమే ఇచ్చారు
కొన్నిసార్లు పాటలు పాడినందుకు తనకు కూడా రూ.101 మాత్రమే ఇచ్చారని కనికా కపూర్ తెలిపారు. అంత చిన్న మొత్తాన్ని చేతిలో పెట్టి కూడా, ఏదో పెద్ద సాయం చేస్తున్నట్టుగా చెప్పుకునే వాళ్లు మార్కెట్లో ఉన్నారని చెప్పారు. భారత్లోని అతిపెద్ద సింగర్ పాడే గొప్ప పాటలకు కూడా పారితోషికాన్ని చెల్లిస్తారో లేదో తనకు డౌటేనన్నారు. ఆ గొప్ప పాటలపై ఆయనకు సక్రమంగా రాయల్టీ అందుతుందని తాను అనుకోనన్నారు. సింగర్స్కు పారితోషికం అనే కాన్సెప్టే ప్రస్తుతం భారత్లో లేదని కనికా కపూర్ పేర్కొన్నారు. పారితోషికానికి కూడా నోచుకోని ఎంతోమంది ప్రముఖ సింగర్ల గురించి తనకు తెలుసని, అయితే వాళ్ల పేర్లను బయటికి చెప్పలేనన్నారు.
సింగర్స్కు పెన్షన్ ప్లాన్ లేదు
'గొంతు సరిగ్గా పనిచేసినంత కాలమే సింగర్స్ చక్కటి పాటలను అందించగలుగుతారు. మంచి షోలను చేయగలుగుతారు. డబ్బులను సంపాదించగలుగుతారు. ఒకవేళ ఏదైనా జరిగితే, సింగర్స్ను ఆదుకోవడానికి ఎలాంటి పెన్షన్ ప్లాన్ లేదు' అని ఉద్వేగంగా కనికా కపూర్ చెప్పుకొచ్చారు.
ఎవరీ కనికా కపూర్ ?
కనికా కపూర్ ఉత్తరప్రదేశ్లోని లఖ్నవూలో 1978 ఆగస్టు 21న జన్మించారు. ఆమె 2013లో 'జుగ్నీ జీ' పేరుతో ఒక మ్యూజిక్ వీడియోను విడుదల చేశారు. తదుపరిగా సన్నీ లియోని నటించిన 'రాగినీ ఎంఎంఎస్ 2' మూవీలో 'బేబీ డాల్' పాటను కనికా పాడింది. ఈ మూవీ 2014 మార్చి 21న విడుదలైంది. ఈ పాట హిట్ కావడంతో ఆమెకు 'బెస్ట్ ఫిమేల్ ప్లేబ్యాక్ సింగర్'గా ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డు వచ్చింది.
2016లో స్విస్ వాచ్ తయారీ కంపెనీ '88 ర్యూ డ్యూ రోన్'కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా కనికా కపూర్ ఎంపికయ్యారు. 'హ్యాపీ న్యూ ఇయర్' సినిమాలో 'లవ్లీ' సాంగ్, రాయ్ మూవీలో 'చిటియ కలాయియా' సాంగ్, ఏక్ పహేలీ లీలా మూవీలో 'దేశీ లుక్' సాంగ్, ఎ ఫ్లయింగ్ జాట్ మూవీలో 'బీట్ పె బూటీ సాంగ్' ను పాడింది కనికానే. 2025 ఫిబ్రవరి 21న విడుదలైన 'మెరే హస్బెండ్ కీ బీవీ' సినిమాలో పాత తరం పాట 'గోరీ హై కలాయియా'ను తనదైన స్టైల్లో ఆమె ఆలపించారు.
కనికా వివాహ జీవితం
కనికా కపూర్కు 1999లో రాజ్ చందోక్ అనే ఎన్నారైతో పెళ్లి జరిగింది. అనంతరం ఆమె భర్తతో కలిసి లండన్కు వెళ్లిపోయారు. వారికి ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు. 2012లో భర్త నుంచి కనిక విడాకులు తీసుకున్నారు. అనంతరం ఆమె లఖ్నవూలో ఉన్న పుట్టింటికి చేరుకున్నారు. 2022 మే 20న ఎన్నారై వ్యాపారవేత్త గౌతం హతీరామానీని కనిక రెండో పెళ్లి చేసుకున్నారు.
